國泰君安國際助力滴普科技成功登陸港交所主板



香港, 2025年10月29日 - (亞太商訊) - 2025年10月28日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」，股票代碼：1788.HK）作爲聯席保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力中國領先的企業級大模型人工智能應用解决方案提供商滴普科技股份有限公司（「滴普科技」，股票代碼：1384.HK）于10月28日在香港聯交所主板成功上市。 滴普科技本次港股成功上市，是國泰海通集團充分整合境內外資源的又一典範之作。在本項目中，國泰君安國際充分發揮其溝通協調與執行能力，開展了精准高效的路演推介與深入的投資者溝通，成功助力本次IPO成爲中國企業級大模型人工智能應用解决方案領域募資規模領先的港股項目，進一步鞏固了滴普科技在企業級大模型人工智能解决方案市場的競爭優勢。 本次項目的成功執行，彰顯了國泰君安國際在港股IPO市場，尤其是服務新經濟及特專科技企業方面的領先地位。 本次發行最終定價爲每股26.66港元，總發售股數達2,663.2萬股，總集資額約爲7.1億港元。香港公開發售錄得踴躍認購，認購倍數約爲7,569倍，顯示出市場對滴普科技在企業級人工智能解决方案領域領先地位及未來增長潜力的高度認可。公司計劃將募集資金用于以下戰略方向：約40%用于提升研發能力；約30%用于擴大在中國的銷售網絡及客戶群；約15%用于海外業務擴張；約5%用于潜在投資及幷購；10%將作爲營運資金及一般公司用途。此資金規劃將爲滴普科技鞏固技術壁壘和加速商業化進程提供堅實動力。 早在2021年，國泰君安國際聯合領投滴普科技1億美金B輪融資，2022年認繳完畢，充分展現了公司前瞻性地布局人工智能賽道、精准把握高成長企業潜力的戰略眼光，也爲後續助力滴普科技登陸港股市場奠定了堅實的合作基礎。未來，國泰君安國際將繼續憑藉其專業的金融服務能力，致力于爲更多創新科技企業連接全球資本市場。 關于滴普科技 滴普科技是中國領先的企業級大模型人工智能應用解决方案提供商，通過其FastData企業級數據智能解决方案和FastAGI企業級人工智能解决方案助力企業大規模高效整合數據、决策及運營。以2024年收入計，滴普科技在中國企業級大模型人工智能應用解决方案市場排名第五。其解决方案已實現多個垂直行業的規模商業化落地，覆蓋消費零售、製造、醫療及交通等領域。截至2025年6月30日，滴普科技爲各行業累計283名企業用戶提供服務，複購客戶占比33.2%，體現了高度的客戶粘性及客戶滿意度。 關于國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



