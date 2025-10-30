國泰君安國際獨家保薦劍橋科技 成就A股H股通信設備行業最大規模IPO



香港, 2025年10月29日 - (亞太商訊) - 2025年10月28日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）作爲獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬薄管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力上海劍橋科技股份有限公司（「劍橋科技」，股份代號：6166. HK，603083.SH）在香港聯交所主板上市。劍橋科技由此成爲光模塊及CPO（Co-packagedoptics，光電共封裝技術）領域首家實現「A+H」雙平臺上市的企業。此次港股發行創下A股與港股通信設備行業有史以來最大規模IPO紀錄，充分彰顯國泰海通集團在跨境資本運作中高效整合資源、服務大型科技企業的綜合實力。 本次發行最終定價爲每股68.88港元，總發售股數達6,701萬股，基礎發行規模46.16億港元，超額配售權完全行使後預計總集資額將達53.08億港元。國際配售和香港公開發售錄得踴躍認購，國際配售認購倍數達16.5倍，香港公開發售認購倍數達338.7倍。截至2025年10月28日，以募資規模計，本項目爲2025年前三大獨家保薦港股IPO項目。 在項目執行過程中，國泰君安國際憑藉高效的溝通協調與執行力，助力劍橋科技在六個月內完成從遞交H股上市申請到成功在港挂牌的全流程。項目團隊深入挖掘和打造公司投資故事，聚焦公司在AI基礎設施、光通信及光模塊領域的領先地位及技術優勢，開展扎實深入的市場推介工作，對接全球頂尖投資者，幫助劍橋科技引入霸菱、摩根士丹利、HCEP、Arc Avenue、奇點資産、Weiss、Cithara、3W、Schonfeld、無極資本、Alpine、Dymon Asia、博裕、Martis、泰康人壽、工銀理財共計16名頂尖基石投資者，基石投資占比48.89%，涵蓋頂尖外資長綫基金、知名外資多策略基金、中資長綫基金，幷于國際配售中進一步引入衆多全球頂尖長綫基金和主權基金訂單，既展現了國泰君安國際領先的全球投資者覆蓋能力，也凸顯了全球頂尖資本對劍橋科技長期發展前景的信心。 關于劍橋科技 劍橋科技是全球領先的AI基礎設施提供商，專注于光模塊、寬帶和無綫等聯接與傳輸設備的設計、研發、製造與銷售，其産品廣泛應用于算力集群內部、算力集群之間、算力集群與用戶之間以及用戶端內部大量算力和數據的高效連接，下游客戶包括全球領先的人工智能數據中心、電信運營商、ICT設備提供商、多系統運營商及物聯網解决方案提供商。公司在中國、美國及日本設立了六大研發中心，通過自有工廠和Co-location合作模式，公司在中國、美國、歐盟及馬來西亞設立了七大生産基地。憑藉公司在行業內的强勢地位及廣泛的全球布局，公司將持續受益于人工智能高速發展帶來的巨大增長機遇。 關于國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



