第20屆國際環保博覽今天揭幕



- 第20屆國際環保博覽今天起一連四天於亞洲國際博覽館舉行，吸引來自13個國家及地區、約340家展商參與 - 博覽多元活動和產品科技響應施政報告，涵蓋循環經濟及廢物處理、綠色及智慧出行、以及ESG相關服務三大領域 - 大會將於明天舉行「環保企業"走出去" 經驗交流會」，多位一帶一路國家政府官員及半官方機構代表分享開拓當地市場策略，助環保企業拓闊國際網絡 香港, 2025年10月28日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）、法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，並由香港特別行政區政府環境及生態局協辦的第20屆國際環保博覽，今日起一連四天（10月28至31日）於亞洲國際博覽館舉行，吸引來自13個國家及地區、約340家展商，帶來各式創新環保科技產品、ESG及可持續發展方案，為業界打造優質的商貿平台。博覽最後一天（即10月31日）為公眾日，免費開放予公眾人士入場，鼓勵市民參與環保活動，實踐綠色生活。 中華人民共和國生態環境部副部長于會文、工業和信息化部節能與綜合利用司副司長丁志軍、香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰、香港貿發局總裁張淑芬、法蘭克福展覽（香港）有限公司執行董事李慶新等，今日出席國際環保博覽開幕典禮。 香港貿發局總裁張淑芬表示：「今年國際環保博覽迎來第20屆的重要里程碑，不僅展示我們對可持續發展的承諾，也凸顯我們持續推動綠色創新及與綠色業界合作生態圈的使命。今年博覽以『綠色科技 引領零碳未來』為主題，為綠色產業提供寶貴的交流機會，再次匯聚業界領袖共同為永續的未來鋪路，這亦與香港特區政府的淨零排放目標互相配合。」 環境及生態局局長謝展寰於開幕典禮致辭時表示：「在全球邁向可持續發展的過程中，香港發揮『超級聯繫人』的角色。憑藉我們作為粵港澳大灣區內國際都會的獨特地位，以及擔當中國內地對接世界的橋樑，香港匯聚人才、科技與資本，能促進合作和擴大綠色創新。」 環球展商雲集 展示創新環保科技 今年博覽共有17個展團，本地方面，環境運動委員會首次組織展館，帶來22家本地綠色初創，還有環境及生態局等11個政府單位組成的展區等。中國內地包括廣東、廣州、深圳、廣西、湖南、上海、內蒙古亦組團參展。由『一帶一路』國際科學組織聯盟(ANSO)及11家內地企業組成的ANSO環境科技產業聯盟展館更首次亮相，展示與水資源和大氣環境有關的技術，藉著參展為聯盟企業開拓海外市場奠定基礎。海外展團方面，今年新增韓國及意大利展團，挪威、荷蘭及加拿大展團亦載譽歸來。 大會積極建構平台協助港商及內地企業「出海」，吸引來自日本、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、越南、匈牙利及波蘭的買家組團參觀及採購。至於明天舉行的「環保企業"走出去"經驗交流會」，特區政府邀請多位一帶一路國家政府官員及半官方機構代表分享開拓當地市場策略。大會亦與環境及生態局合作，廣邀內地、東盟及「一帶一路」國家政府的服務供應商，親臨博覽採購環保科技及產品。 三大領域響應施政報告 智能與環保兼具 環保成為近年政策焦點之一，中國內地近期發布《關於推進綠色低碳轉型加強全國碳市場建設的意見》，成為指引「十五五」時期中國碳市場深化改革的綱領性文件。今年政府亦提出建設綠色低碳生活環境，致力加速綠色技術應用等。配合產業發展，博覽匯聚多元綠色科技，展示循環經濟及廢物處理、綠色及智慧出行、以及ESG相關服務三大領域最新成果。 在循環經濟及廢物處理展區，綠色人工智能科技（展位編號：3-D38）展示AI 智能分類垃圾桶，裝置可透過即時AI廢物識別，提供互動學習體驗，教授正確回收方法。另外，綠色動力環保集團（展位編號：3-E30）帶來再生能源發電廠項目，助力城市永續發展。 於綠色及智慧出行領域，內地裝備制造業龍頭三一集團港澳地區子公司三一騰飛機械（展位編號：6-C26）則帶來三一鋰能電源車，可同時為兩台電動卡車充電。 內地潔淨能源設備製造商中集安瑞科控股有限公司（展位編號：3-F14），展示用於運輸和儲存氫能及綠色甲醇的創新技術方案。 博覽亦帶來ESG相關服務，Llewellyn and Partners Company（展位編號：6-D14）帶來為建築業而設的專利AI 綜合管理平台AutoTwin，協助減少建築運營成本、時間及碳排放。加拿大科技公司XSIM AI Canada Inc.（展位編號：6-C23）則透過AI驅動的系統，為污水處理廠及工業設施減少高達30%的停機時間、營運成本及碳排放。 學研機構與初創亦不容忽視，除香港中文大學（展位編號：3-G24）亦再度參與外，嶺南大學（展位編號：6-A25）和香港理工大學晉江技術創新研究院（展位編號：6-A23）今年首次參展。香港科技園公司（展位編號：3-F20）帶來初創afterNATURE（展位編號：3-F20），展出六角形深水盆，用以維持海岸線的生態與海洋生物多樣性而設。另一家園區初創遠見築（展位編號：3-F20）則展示AtmosBrick 及於博覽全球首發AtmosTile「負碳」綠建材，將二氧化碳轉化為高性能建材，大幅降低碳足跡。 業界領袖聚首「亞洲環保會議」建造業與交通運輸業成焦點 博覽焦點活動「亞洲環保會議」今天舉行政府環節，中華人民共和國工業和信息化部節能與綜合利用司副司長丁志軍在會上分享國家最新環保政策及動向，緬甸、斯里蘭卡、菲律賓等多個一帶一路國家的政府官員亦會講解當地最新綠色政策及項目；同日另一環節則以「循環經濟：革新與創新解決方案」為主題，由商界環保協會帶領多位專家，探討如何在商業運營上應用循環經濟概念，會議中亦會首度推出《香港循環建築環境指南》，為建造業帶來最新綠色指引。 博覽第三日（10月30日）的會議主題圍繞「構建可持續未來：邁向淨零建築環境」及「綠色智慧出行 - 引領未來出行潮流」，邀請多位業界領袖及專家分享真知灼見，包括機電工程署副署長陳柏祥、香港生產力促進局先進能源及智慧交通中心技術及商品化主管莫天德博士等，分別討論建築業及交通運輸行業如何透過有效合作，構建可持續發展城市。 其他精彩活動包括博覽首日（10月28日）的「香港工業總會．Q嘜低碳餐廳大獎」頒獎典禮；於第二日（10月29日）舉行的第六屆氫能經濟論壇，香港特區政府環境及生態局副局長黄淑嫻屆時會帶來主題演講，而中國城市燃氣氫能發展創新聯盟副理事長王子緣將分享粵港澳大灣區氫能機遇與挑戰。博覽同時設有不同研討會，包括為推動綠色初創企業發展而設的「初創．動起來」，邀請來自不同環保領域的初創代表進行分享。 博覽於最後一天（10月31日）為公眾日，免費開放予市民入場，鼓勵市民參與環保活動。當日特設一系列的環保生活講座、工作坊和活動，當中包括近期熱話極端天氣，由香港天文台總學術主任陳敏儀進行分享；海洋公園亦會分享「逆瀕行動 Mission R」保護瀕危野生動物與其棲息環境的相關資訊。市民亦可參與不同環保工作坊，同場亦設有綠色市集供市民選購環保產品。 其他同期活動 香港國際戶外及科技照明博覽在10月28至31日同於亞博館舉行，展示各種商業和工業用的室外及專業技術照明解決方案，而香港國際秋季燈飾展（秋燈展）已於昨天起一連四天（10月27日至30日）在香港會議展覽中心舉行。大會已安排免費穿梭巴士服務，往來展場及各主要酒店與交通交匯點。詳情請參閱以下網頁︰https://www.hktdc.com/event/ecoexpoasia/tc/travel-to-fairground-awe 圖片下載：https://bit.ly/48MjH8F 由香港貿發局及法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦的第20屆國際環保博覽揭幕，博覽一連四天（10月28至31日）假亞洲國際博覽館舉行，吸引約340家展商參與。圖為中華人民共和國生態環境部副部長于會文、工業和信息化部節能與綜合利用司副司長丁志軍、香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰、香港貿發局總裁張淑芬及一眾嘉賓，出席國際環保博覽開幕典禮盛況。 中華人民共和國生態環境部副部長于會文（左三）、香港特別行政區環境及生態局局長謝展寰（右三）、香港貿發局總裁張淑芬（左二）及一眾嘉賓到場參觀。 香港特區政府邀請多位一帶一路國家及地區的政府官員及半官方機構代表出席第20屆國際環保博覽，包括柬埔寨、緬甸及斯里蘭卡等。 今年博覽共有17個展團參展，當中包括環境運動委員會首次組織展館，帶來22家本地初創。 海外展團方面，今年新增韓國展團，陣容鼎盛。 綠色及智慧出行屬今年新增領域，聚焦於各種嶄新的綠色運輸方案及產品。 業界新血亦不容忽視，學研機構與初創帶來創新綠色方案。 「亞洲環保會議」邀請來自世界各地的官員、行業領袖和專家，就不同議題分享真知灼見。

國際環保博覽：www.ecoexpoasia.com/tc 傳媒查詢 請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部： 蘇顯博 電話：(852) 2584 4049 電郵：stanley.hp.so@hktdc.org 劉茸 電話：(852) 2584 4472 電郵：clayton.y.lauw@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企業)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。 法蘭克福展覽集團簡介 法蘭克福展覽集團是全球最大的擁有自主展覽場地的展會主辦機構之一，其業務覆蓋展覽會、會議及活動，在全球29個地區聘用約2,160名員工，業務版圖遍及世界各地。2022年營業額約4.54億歐元，集團與眾多行業領域建立了豐富的全球商貿網絡並保持緊密聯繫，在展覽活動、場地和服務業務領域，高效滿足客戶的商業利益和全方位需求。法蘭克福展覽集團核心優勢在於遍布世界各地龐大、緊密的國際行銷網絡，覆蓋全球約180個國家。多元化的服務呈現在活動現場及網絡平台的各個環節，確保遍布世界各地的客戶在策劃、組織及進行活動時，能持續享受到高品質及靈活性。我們正在通過新的商業模式積極拓展數字化服務範疇，可提供的服務類型包括租用展覽場地、展會搭建、市場推廣、人力安排以及餐飲供應。作為核心戰略體系之一，集團積極實踐可持續化經營理念，在生態、經濟利益、社會責任和多樣性之間達成有益的平衡。有關集團可持續發展進一步資料，請瀏覽網頁：www.messefrankfurt.com/sustainability。集團總部位於德國法蘭克福市，由該市和黑森州政府分別控股60%和40%。有關公司進一步資料，請瀏覽網頁：www.messefrankfurt.com.hk。



