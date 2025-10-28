最新披露：大疆運動相機全球市佔第一近70% 全景相機市佔近50%

香港, 2025年10月28日 - (亞太商訊) - 2025年10月28日，權威管理諮詢機構久謙諮詢發佈全球全景及運動相機市場研究報告。報告指出，近年全球運動相機與全景相機市場份額出現顯著變化，市場格局正經歷快速重構。

在運動相機領域，曾經佔據全球主導地位的是美國品牌GoPro，2022-23年，GoPro依靠HERO系列穩居頭部，全球市場佔有率75%以上，但到2025年其收入佔全球市場份額已逐步收縮至18%。而經過三年，市場迎來"新王"——大疆憑藉多年戰略佈局、產品節奏及生態協同，快速崛起，到2025年Q3大疆在這個領域的收入佔全球市場份額已達66%，以絕對優勢成為全球運動相機市場第一。另一中國品牌影石目前則佔據約13%的市場份額。

全景相機的市場格局也迎來激烈變動。大疆於今年7月31日入局該領域，在不到三個月的時間內，其首款全景相機Osmo360，憑藉跨端應用與高性價比的優勢，分別在中國電商渠道獲得了49%的市場份額，全球市場份額達43%。加速推動全球全景相機市場格局重構。

最近京東"運動相機金榜"出爐，也見證了整個運動相機賽道，已經徹底進入"大疆時間"。大疆Osmo Action 5 Pro、大疆Osmo Nano、大疆Osmo Action 4三款產品直接包攬運動相機金榜前三。

從更詳細的市場表現上看，在京東"戶外全景運動相機熱賣榜"中，大疆Osmo 360發佈接近不到3個月也奪得榜首，且已經在此領域上佔據了49天的位置。

大疆在運動相機和全景相機的市佔和銷量數據，不僅是中國品牌科技硬實力的證明，也顯示大疆在原來佔據絕對優勢的無人機行業之外，以持續成長的影像技術矩陣及生態佈局，在全球手持影像市場也取得了絕對優勢領跑的地位。

