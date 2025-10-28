OctoHorizon：以工程塑造交易的未來

喬治敦，肯塔基, 2025年10月28日 - (亞太商訊) - 作為一家專注於高頻交易（HFT）的自營交易公司，Octo Horizon 正在推動下一代交易基礎設施的發展——在這裡，卓越的工程能力、低延遲系統和高性能軟件共同驅動可衡量的成果。

該公司將交易視為一項大型工程挑戰，專注於優化系統性能、網絡吞吐量和執行速度。Octo Horizon 的工程師們致力於使用 C++、並發設計和確定性架構開發最前沿的基礎設施，以確保在高要求的環境下實現可靠、可預測的運行。內核旁路網絡、無鎖數據結構以及實時分析等技術工具被廣泛應用於降低延遲、提升效率。

工程為核心

工程精確性是 Octo Horizon 核心理念的基礎。團隊在高性能軟件、分佈式系統和實時數據處理領域密切合作，對每一層——從網絡驅動到執行邏輯——進行精細調校，以實現最佳性能。持續的基準測試、性能分析和剖析被嵌入開發流程中，以確保系統結果穩定且可預測。

開發人員還參與嚴格的測試體系，包括單元測試、整合測試和壓力測試，以驗證系統在高負載條件下的可靠性。監控、日誌記錄和性能可視化等工具被整合進工作流程，使工程師能夠在納秒級別識別瓶頸並優化系統吞吐量。

技術理念

對 Octo Horizon 來說，交易是一項技術性的探索。公司強調簡潔性、可重現性和系統級優化，致力於解決低延遲網絡、異步處理以及事件驅動架構中的複雜問題。團隊設計模組化、可維護的系統，使其能夠高效擴展並適應不斷變化的市場環境，同時儘量減少資源開銷。

實時決策與確定性行為是核心原則。每個系統組件都會從延遲、並發性和穩定性等維度進行評估。這種方法確保公司技術體系的可靠性、韌性，以及支持高吞吐量電子化市場的能力。

文化與協作

Octo Horizon 致力於營造協作與創新並重的工作環境。工程師、系統開發人員和量化研究員跨學科緊密合作，交流思想、審查設計並優化實現。公司高度重視自主性、技術好奇心和細節專注度，形成一種以個人專業能力驅動可衡量成果與持續改進的文化。

工程師與研究員的機遇

Octo Horizon 正在擴大其技術與研究團隊，現正積極招聘以下職位：

量化研究員

軟件工程師

DevOps 工程師

我們誠邀熱衷於高性能計算、分佈式系統和低延遲軟件開發的優秀人才加入。公司提供一個鼓勵技術精進、探索精神與創新思維的環境，讓您有機會參與解決具有挑戰性的實際問題，並見證切實成果。

欲了解更多信息並申請，請訪問 https://www.octo-horizon.com/jobs

