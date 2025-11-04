黑莓公司與馬來西亞國民大學宣佈戰略合作夥伴關係 共同培養馬來西亞未來的網絡防禦與嵌入式軟件人才

吉隆坡，馬來西亞, 2025年11月4日 - (亞太商訊) - 黑莓有限公司(BlackBerry Limited)（紐約證券交易所代碼：BB；多倫多證券交易所代碼：BB）與馬來西亞國民大學（UKM）今日簽署諒解備忘錄（MOU），宣布建立為期多年的教育合作夥伴關係，旨在培養馬來西亞新一代網絡安全領袖和嵌入式軟件工程師，支持馬來西亞在發展數字人才、提升產業競爭力以及加強東盟地區網絡韌性方面的目標。

馬來西亞高等教育部長拿督斯里迪拉惹贊比里·阿都卡迪博士（Dato’ Seri Diraja Dr. Zambry Abdul Kadir）與加拿大國際貿易部長曼寧德·西杜閣下（The Honourable Maninder Sidhu）共同見證了UKM與黑莓的合作簽署儀式，活動於吉隆坡舉行的第47屆東盟峰會期間進行。此次合作象徵著加拿大與馬來西亞關係的進一步深化，也體現了雙方在增強區域網絡能力與抵禦日益增長的數字威脅方面的共同承諾。

馬來西亞高等教育部長拿督斯里迪拉惹贊比里表示：“高等教育部高度支持UKM與黑莓之間的合作。這一夥伴關係不僅將推動大學的科研與創新發展，也將造福社會，培養具備技術與領導能力的未來網絡安全專業人才與嵌入式軟件開發人員，為馬來西亞的數字未來奠定堅實基礎。”

該諒解備忘錄（MOU）建立了一個全面的合作框架，旨在推動學術卓越、提升就業準備度，並加強科研領導力。該合作還致力於通過與產業密切相關的網絡安全與軟件開發培訓、實習機會、科研資助，以及為UKM師生提供的全球認可認證，進一步強化馬來西亞的技術生態體系。

加拿大國際貿易部長曼寧德·西杜閣下（The Honourable Maninder Sidhu）表示：“加拿大在東盟地區的網絡安全與數字能力建設方面處於領先地位。這樣的合作夥伴關係展示了加拿大創新——以黑莓等領軍企業為代表——如何助力打造可信、安全、面向未來的數字經濟。通過與馬來西亞國民大學這樣的機構合作，我們正在幫助培養推動區域共同繁榮所需的技術人才與創新技術。”

黑莓公司首席執行官約翰·賈馬提歐（John Giamatteo）表示：“培養具備數字技能的勞動力，不僅對國家安全至關重要，也是實現可持續經濟增長的關鍵。我們與馬來西亞國民大學的合作，使有潛質的個人能夠獲得世界級培訓、實踐經驗和行業導師指導——幫助未來的網絡領袖建立堅定的價值觀與專業技能，以推動關鍵產業發展、促進馬來西亞經濟增長，並守護國家免受未來威脅。”

對於立志在機器人、醫療及汽車等行業發展的新一代嵌入式軟件開發者而言，馬來西亞國民大學（UKM）的學生與教師將受益於黑莓公司全球性的 QNX® Everywhere 計劃。該計劃為參與者提供QNX®軟件開發平台（QNX® Software Development Platform, SDP）的專業知識、課程開發與培訓支持，並包含認證課程、免費非商業用途的QNX授權以及社區開發資源。

自 2024年1月 啟動以來，QNX Everywhere 計劃為學生、學術與研究機構，以及個人開發者提供便捷的途徑，以深入了解QNX®技術——這種技術已獲得全球8家頂尖醫療設備製造商及超過45家領先汽車製造商的信任與採用。

此項合作體現了雙方在促進教育、科研與創新方面的共同承諾，尤其聚焦於馬來西亞數字化與經濟未來的關鍵基礎領域。在國家政策的指導下，雙方將攜手合作，以實現以下目標：

制定符合實際產業需求的課程與培訓內容

提升在嵌入式系統、安全通信及網絡安全領域的學術與科研能力

促進學生與教師在科技領域的職業成長與領導力發展

為弱勢青年群體提供專門的網絡倫理培訓與支持

馬來西亞國民大學（UKM）同時宣布，將與黑莓公司及馬來西亞國家網絡安全局（NACSA）合作推出一項名為 “可信專業人才計劃”（Trustworthy Professionals Program） 的新倡議。

該課程將融合學術教育、政府支持與行業專業知識，為多達50名來自弱勢背景的青年提供網絡安全培訓與實踐經驗。在網絡犯罪與詐騙日益猖獗的時代，這一獨特的試點項目將重點教授誠信、道德與信任等價值觀，同時結合技術培訓，旨在培養正確的價值取向，引導學員避免濫用數字技能。

蘇菲安·尤索教授（Prof. Dr. Sufian Jusoh）總結道：“我們與黑莓公司的合作，是在加強網絡安全教育、嵌入式系統與應用研究能力方面的重要一步。通過結合UKM的學術卓越與黑莓的全球專業經驗，我們希望培育新一代科技領袖，使他們不僅掌握先進的技術知識，更具備堅實的道德價值觀和守護國家數字未來的責任感。”

關於馬來西亞國民大學（Universiti Kebangsaan Malaysia，UKM）

馬來西亞國民大學成立於1970年，是推動學術卓越、創新與國家進步的領先研究型大學。學校擁有充滿活力的學者與研究團隊，通過跨學科研究融合科學、技術、社會科學與人文學科，以應對全球與本地挑戰。UKM以其在可持續發展、創新與包容性方面的承諾而獲得國際認可，並正重點發展網絡安全、數字信任與數據保護等新興領域，以增強馬來西亞的數字韌性並引領全球相關議題的討論。秉持賦能社會、培育面向未來畢業生的使命，UKM持續作為知識、變革與社會影響的催化力量，引領國家與世界的可持續發展。

欲了解更多信息，請訪問 https://www.ukm.my

關於 BlackBerry

BlackBerry（NYSE: BB；TSX: BB）為企業和政府提供支撐世界運行的智能軟件與服務。總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，BlackBerry 的高性能基礎軟件幫助主要汽車製造商及工業巨頭實現應用變革、開創新營收模式並推出創新商業模式，同時確保安全性、可靠性與穩定性不受影響。 憑藉在安全通信領域的深厚積澱，BlackBerry 提供全面、高度安全並經過嚴格認證的產品組合，涵蓋移動防護、關鍵任務通信及重大事件管理，以確保業務持續運行與運營韌性。

欲了解更多信息，請訪問 BlackBerry.com 並關注 @BlackBerry。

商標聲明：包括但不限於 BLACKBERRY 及 EMBLEM Design 及 QNX 及 QNX logo在內的商標均為 BlackBerry Limited 的商標或註冊商標，BlackBerry 明確保留其專有權利。所有其他商標均為其各自所有者的財產。 BlackBerry 不對任何第三方產品或服務負責。

