Cambridge Isotope Laboratories, Inc. 在 2025 年法蘭克福國際製藥原料展（CPhI Frankfurt 2025）推出 ISOAPI-D —— 去氘試劑的新標準，推動製藥創新

馬薩諸塞州特克斯伯里, 2025年10月27日 - (亞太商訊) - CIL 的全球製造網絡遍佈北美、歐洲與亞洲，使公司能為製藥合作夥伴提供多元且具韌性的供應鏈。每一項 ISOAPI-D 產品皆於通過 ISO 9001 認證的設施中製造，確保在整個生產流程中達到最高的品質標準、法規遵循與完整的可追溯性。

ISOAPI-D

ISOAPI-D Power of Deuterium: Smarter, Stronger Therapeutics

ISOAPI-D 系列的核心組成之一為重水（D₂O），該原料僅由經核准的供應商提供。此產品具完整追溯性且不含氚（tritium），符合製藥產業嚴格的安全與法規要求。

ISOAPI-D 系列同樣包含先進的中間體，可使合成途徑更加簡化。透過減少合成步驟並優化生產效率，這些中間體有助於降低製造成本，並加速新療法的上市進程。

自 1981 年以來，CIL 一直是全球領先製藥與生物技術公司的優質去氘材料可信賴供應商。隨著 ISOAPI-D 的推出，CIL 將這份對品質與可靠性的長期承諾持續延伸，為客戶提供安全、高品質的關鍵試劑供應，並在研發流程中降低營運風險。

CIL 去氘試劑應用業務開發經理 Tasha Agreste 表示：「ISOAPI-D 代表了我們持續推動製藥創新的下一步。我們擴展的製造能力、嚴謹的品質標準，以及數十年的專業經驗，使 CIL 成為能滿足業界不斷演變需求的可靠夥伴。」

請於 10 月 28 日至 30 日蒞臨法蘭克福國際製藥原料展（CPhI Frankfurt）CIL 展位 #2.0G2，探索 ISOAPI-D —— 去氘化學推動製藥創新的未來。

關於Cambridge Isotope Laboratories, Inc.

CIL 為日本大塚製藥旗下子公司，是全球最大之穩定同位素及其標記化合物的製造商與供應商。

自 1980 年以來，CIL 一直深受業界與學術界合作夥伴信賴，其產品廣泛應用於科研、診斷、環境監測、製藥、醫學檢測、OLED 與工業領域。CIL 的營運據點包括美國麻薩諸塞州波士頓地區的兩座設施、位於俄亥俄州錫尼亞（Xenia, OH）的大型同位素濃縮生產廠，以及 CIL 中國、CIL 加拿大、位於德國德勒斯登的 ABX（專門從事放射性同位素標記化合物，用於癌症診斷與治療），以及位於法國薩克雷（Saclay）的 Eurisotop。

