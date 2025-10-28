Cambridge Isotope Laboratories, Inc. 與 Chemtatva Chiral Solutions Pvt. Ltd. 將在印度海得拉巴（Hyderabad）成立 Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd.

麻薩諸塞州特克斯伯里與印度海德拉巴, 2025年10月27日 - (亞太商訊) - Cambridge Isotope Laboratories, Inc.，(簡稱 CIL) 與手性與特種化學解決方案領導企業 Chemtatva Chiral Solutions 私人有限公司（Chemtatva Chiral Solutions, Pvt. Ltd.，簡稱 CCS）宣布已簽署諒解備忘錄，共同在印度海得拉巴（Hyderabad）成立Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd.。此項舉措標誌著 CIL 全球版圖擴張的重要里程碑，並進一步強化其在去氘試劑及其他同位素富集產品開發與生產方面的能力。此合作將強化全球供應鏈韌性，為亞洲客戶提供即時支援，並實現多地點生產，確保全球客戶的業務持續運作。預計新實體 Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd.將於 2025 年第 4 季正式成立，具體時程取決於常規盡職調查與交割流程。新公司的初期運營將在 CCS 現有設施中展開，並計劃於 2026 年啟動新廠建設。新設施將座落於印度海得拉巴郊區、佔地 2,000 英畝、快速成長的生命科學園區—— 基因谷（Genome Valley）。

CIL 執行長 Cliff Caldwell 表示：「我們非常高興能與 CCS 攜手合作，結合雙方的化學專業，共同推進擴量技術的應用，以進一步支援製藥與工業領域的發展。這一舉措充分體現了我們對全球科研與研發工作的承諾，同時滿足製藥與電子產業對去氘標記與特種化學產品日益增長的商業需求。」

CCS 執行長 Vishal Rajput 表示：「此次合作與新成立的公司將充分發揮 CCS 在印度強大的基礎設施與深厚的技術實力，同時結合 CIL 在同位素化學、品質系統、全球物流及市場推廣等方面的世界級標準。」Rajput 先生將擔任新成立之 Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. 的總經理。原有的 CCS 業務將保持獨立運作，雙方的共同目標是擴大全球客戶對高品質同位素標記及非標記化合物的獲取，特別聚焦於下游合成化合物的應用，並堅守各產業特定的產品品質要求。

CIL、Eurisotop 與 CCS 所有品牌及製造的產品仍將透過現有渠道供應印度及全球客戶。關於 Cambridge Isotope Labs Pvt. Ltd. 的正式啟動及營運範圍，更多細節將於未來數月內公布。

關於Cambridge Isotope Laboratories, Inc.

CIL 為日本大塚製藥旗下子公司，是全球最大之穩定同位素及其標記化合物的製造商與供應商。

自 1980 年以來，CIL 一直深受業界與學術界合作夥伴信賴，其產品廣泛應用於科研、診斷、環境監測、製藥、醫學檢測、OLED 與工業領域。CIL 的營運據點包括美國麻薩諸塞州波士頓地區的兩座設施、位於俄亥俄州錫尼亞（Xenia, OH）的大型同位素濃縮生產廠，以及 CIL 中國、CIL 加拿大、位於德國德勒斯登的 ABX（專門從事放射性同位素標記化合物，用於癌症診斷與治療），以及位於法國薩克雷（Saclay）的 Eurisotop。

關於Chemtatva Chiral Solutions, Pvt. Ltd.

CCS 成立於 2021 年，總部位於印度海得拉巴（Hyderabad），專精於手性化學、製程開發與客製化合成，服務對象涵蓋製藥及化學產業。作為生命科學領域值得信賴的全球合作夥伴，CCS 致力於提供創新的化學解決方案，以解決複雜挑戰並加速科學進步。

聯絡資訊

Crissy Krisko

crissyk@isotope.com

1.978.269.1930

來源: Cambridge Isotope Laboratories, Inc.

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network