華訊透過收購於馬來西亞新增產能 計劃進一步擴張以滿足客戶需求變化

香港, 2025年10月27日 - (亞太商訊) - 領先電子產品生產商華訊股份有限公司（「華訊」或「集團」）（股份代號：833）透過收購位於馬來西亞檳城的一間廠房，在當地新增三條組裝生產線，建立其在中國以外的首個生產據點。此舉標誌著集團在亞洲佈局多元化生產設施的戰略發展邁出重要一步，並為進一步擴張奠定基礎，以更好地滿足客戶不斷變化的需求。

隨著集團於今年八月完成收購，Winner Sky Technology Hong Kong Limited 及其於馬來西亞註冊成立的全資附屬公司 Winner Sky Technology Malaysia Sdn. Bhd.（統稱「目標集團」）已成為華訊的間接全資附屬公司。這是集團首次在中國以外擁有具生產設施的全資附屬公司。目標集團原為集團的分包商，在馬來西亞檳城經營一間廠房，其主要業務活動為製造、組裝及銷售電子產品、零件及部件。

為進一步提升生產能力，集團計劃於明年初前在馬來西亞設立第二間廠房。新設施預計將包含12條組裝生產線，使集團在馬來西亞的總員工人數增加逾四倍，大幅提升其產能。

華訊主席兼執行董事林賢奇先生表示：「面對當今全球局勢瞬息萬變，我們堅定推行在亞洲多元化生產佈局的戰略，這對於增強我們的營運韌性和靈活性至關重要。在馬來西亞建立我們在中國以外的首個生產設施，是實現集團戰略願景的關鍵里程碑。此基礎使我們能夠更有效地服務客戶，並為股東創造更大的長遠價值。」

華訊行政總裁兼執行董事林子泰先生補充指：「我們正致力將此新設施無縫整合到集團的營運中，並優化其管理效率。這標誌著華訊發展新一頁的開始，也為我們擴充馬來西亞生產基地、以至擴展至其他亞洲市場這一更宏大的目標奠定堅實基礎。」

有關華訊股份有限公司（股份代號：833）

華訊股份有限公司主要從事設計及生產多款高質量且時尚的電子產品。本公司為明晟（「MSCI」）香港微型指數成份股。有關詳情，請瀏覽網頁http://www.alltronics.com.hk/。

