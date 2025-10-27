大洋環球預期於11月3日轉往主板上市買賣 香港業務迎持續復甦信號

香港, 2025年10月27日 - (亞太商訊) - 香港急凍海產進口商及批發商大洋環球控股有限公司（「大洋環球」或「集團」；股份代號：8476）欣然宣布，預期大洋環球股份將於11月3日（星期一）上午9時正轉往主板上市買賣，主板股份代號將為9876，股份於GEM買賣的最後交易日將為10月31日（星期五）。長遠而言，是次轉板上市將有利於大洋環球未來增長及業務發展。

聯交所於2024年初推出GEM（前稱創業板）改革，推出新「簡化轉板機制」後，繼今年2月迎來首宗案例比優集團(09893)，將於11月再迎來大洋環球轉主板作為第二宗案例。在此新機制下，合資格GEM發行人轉主板時，毋須委任保薦人進行盡職審查或刊發達到「招股章程標準」之文件。

大洋環球主席兼行政總裁陳建峰表示：「大洋環球作為於港澳地區水產品進口領域經驗豐富的企業，相信透過是次提升上市地位，成為主板上市公司，集團將能把握更多商機，提升企業形象發展業務，從而鞏固作為急凍海鮮進口及批發行業傑出市場參與者之地位，為股東創造長期價值。」

值得留意的是，大洋環球在此新機制下，仍披露集團近期在香港銷售表現持續向好，截至2025年8月止首五個月香港業務銷售收益較去年同期增長約13.6%，反映香港市場持續復甦。

陳建峰表示：「我們預期香港消費者在週末及長假期北上的消費趨勢的轉變所帶來的不利影響正日漸減弱，集團一直與香港主要客戶緊密合作，以識別本地消費者不斷轉變之需求及偏好，並優化及擴展產品線，務求探索新商機。舉例而言，集團已向於香港經營的連鎖餐飲店之餐

飲服務集團擴大供應海鮮製品及日本刺身帶子與北寄貝。又例如，集團亦與多間急凍海鮮轉售商合作推廣日本刺身帶子銷售，並開始向知名急凍食品零售商供應源自加拿大的原隻熟龍蝦。由此可見，我們可望透過更多元化的水產產品組合滿足客戶以至市場的需求，持續發展挖掘新增長點。展望未來，憑藉我們於業內逾22年的豐富經驗及聲譽，將有助集團維持與現有供應商及客戶的業務關係，以及探索與新供應商及客戶的潛在業務機遇。」

事實上，從本月剛過去的十一黃金周訪港客流回暖的情況可見，香港整體訪客量依然達到約164萬人次，其中內地旅客佔比超85%，達139.4萬人次。這股客流「暖風」提振了香港本地餐飲消費，不乏業界反映十一黃金周整體生意額較去年同期增長約10%。餐飲業的整體復甦的正面效應，勢必向上游食材供應鏈傳導，特別是像大洋環球這類定位中高端水產食材供應的企業，亦有望受到整體需求端景氣度向好所提振。

關於大洋環球控股有限公司(股份代號: 8476)

大洋環球控股有限公司是一間業務穩健的香港急凍海鮮進口商及批發商，在急凍海產進口及批發業擁有逾22年經驗，供應各式各樣的的急凍海鮮產品，涉及超過100個品種，並為超過370名客戶（主要為急凍海鮮轉售商及急凍海鮮餐飲供應商）服務，知名產品包括加拿大牡丹蝦、日本熟帆立貝、Clearwater牌北寄貝、帝王蟹腳、蒲燒鰻魚、北海道帶子、各類刺身蝦等，深受消費者喜愛。除了第三方品牌產品銷售外，集團一直提供包裝印有自家商標（即 Q Seafoods菊、Ocean Best、Taste One津味及QPHK大津）的產品，自有品牌所提供的產品包括天婦羅蝦、金槍魚及羅非魚等。集團的質量控制程序已獲HACCP及ISO 9001認證，乃對致力向客戶提供優質產品的認可。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network