廣和通（0638.HK）登陸港交所：國內首家"A+H "上市無線通信模組提供商和端側AI先行者，先後與雲深處科技和禾賽科技達成戰略合作



香港, 2025年10月27日 - (亞太商訊) - 10月22日，國內首家"A+H"無線通信模組企業廣和通（0638.HK）正式登陸港交所主板，成為年內第12家完成"A+H"雙資本平臺佈局的上市公司。公司憑藉其全球市場份額優勢及AI技術前瞻佈局，獲勤道贛通、 太平洋資產管理、 中國太保（香港）、廣發國際、 瑞華投資等十家基石投資者合計認購金額達12.6億港元，基石佔比達43%，彰顯機構投資者對其長期價值的認可。上市首日及次日，股價雖受A股及港股整體市場環境及通信板塊短期影響，但周五24日收盤廣和通股價回調10.25%，反應機構投資者對其行業地位的認可。中信建投證券研報將公司列為物聯網模組領域重點跟蹤標的，疊加市場對eSIM技術滲透加速的預期，將進一步刺激短期交易情緒。 技術領先構築護城河，全球市場份額居前 根據弗若斯特沙利文數據，2024年廣和通在全球無線通信模組市場中份額達15.4%，是全球第二大無線通信模組提供商。其中，在全球無線通信模組市場中，廣和通在多個下游應用場景的市場份額排名領先，在汽車電子應用場景全球排名第二；在智慧家庭、消費電子均排名全球第一。而此次H股發行募資淨額28.11億港元，公司亦計畫將55%資金投入AI與機器人技術研發，15%用於深圳智能製造基地建設，10%投向戰略並購，進一步強化技術協同與生態拓展。 機制B凸顯機構信心，長線資金夯實價值基礎 自港股IPO新規實施以來，市場已有21家新股採用新機制發行，機制B成為主流，并降低了散戶投資者的參與空間。今年已有12家企業實現"A+H"上市，廣和通將公開發售比例設定為10%，國際配售部分獲9.16倍超額認購。這一選擇反映出公司更注重引入長線機構資金，優化股東結構。廣和通董事長張天喻在致辭中表示："我們將繼續深耕技術創新，鞏固模組業務領先優勢，加大端側AI解決方案與機器人解決方案投入，全面開啟向"萬物AI"的戰略升級，將AI深度融入每一個場景和每一台智能設備。" AI賦能打開成長空間，端雲協同戰略清晰 廣和通CEO應淩鵬此前在COMPUTEX 2025透露，公司已通過"AI For X"戰略推動通信模組向"智能中心"演進。其星雲系列AI模組、天擎平臺等產品支持端側大模型部署，在智能機器人、純視覺割草機等場景率先實現商業化。公司軟硬一體全棧方案有望在低空經濟、智能駕駛等領域複製成功經驗。 值得關注的是，廣和通在機器人領域持續深耕，基於視覺演算法和運動控制等核心技術，廣和通已推出割草機器人解決方案和高性能視覺解決方案。公司早在2023年便成立了專門的機器人產品線，2024年推出了割草機器人解決方案，相比傳統割草機需預埋邊界線，導致部署成本高、靈活性差等問題，廣和通智能割草機解決方案集合了視覺傳感、低速運動控制和定位等功能，解決傳統割草機的痛點，實現釐米級精度定位，該方案已經在今年實現量產出貨。據介紹，搭載廣和通AI方案的Suntek成為全球首款純視覺割草機，在今年4月德國專業測評機構HEIMWERKER-Test（家庭工匠）的割草機品類測評中，獲得滿分五星級好評。此外，廣和通並已為雲深處科技的四足機器人提供了定制化的雙目視覺模組，有效加速了具身智能技術的商業化進程。廣和通RV-BOT創新構建視覺、RTK、IMU、輪速計的多模態融合架構，通過時空同步校準與內置AI演算法，為機器人在室外開放和半開放複雜場景下突破限制，提供穩定釐米級定位資訊，實現了定位精度、連續性、抗干擾性的優異表現，助力絕影X30在電力巡檢、應急救援等嚴苛環境中持續高效作業。視覺融合RTK定位模組RV-BOT不僅解決了四足機器人在動態環境中的定位盲區問題，其開放架構更為客戶節省了大量底層開發資源和時間。 近期，公司又與全球鐳射雷達領軍企業禾賽科技（02525.HK）達成戰略合作，雙方聯合推出面向機器人的一體化解決方案，通過融合通信模組與鐳射雷達感知能力，加速具身智能技術的商業化落地進程。 展望：短期波動不改長期邏輯 廣和通H股較A股折價約40%的估值差，及剩餘綠鞋資金護盤，均為股價提供安全邊際。長期來看，廣和通在車聯網、低空經濟、機器人等領域的佈局為其提供基本面的支撐。隨著AI業務貢獻度提升及全球化擴張，公司有望在萬物智聯浪潮中持續受益。



