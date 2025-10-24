中信國際電訊CPC再度榮獲香港通訊業聯會非凡年獎2025

香港, 2025年10月23日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」) 宣佈憑藉創新數智化方案Auto-Op"智動辦"榮獲香港通訊業聯會非凡年獎2025 (CAHK STAR Award 2025) 之「最佳企業方案獎」獎項，這個獎項旨在表彰全年在通訊業表現卓越和創新的公司，再度獲得此獎項肯定了中信國際電訊CPC在AI+創新發展，推動技術與數據雙軌發展，為千行百業重塑企業智能營運之旅。

中信國際電訊CPC 再度榮獲香港通訊業聯會非凡年獎2025之「最佳企業方案獎」

中信國際電訊 CPC 創新研發及信息技術部高級副總裁李超群先生表示：「我們非常高興再次榮獲業界權威獎項【通訊業聯會非凡年獎】, 今年更憑藉創新方案勇奪「最佳企業方案獎」獎項。Auto-Op"智動辦"是我們創新研發團隊以多元AI 技術及應用，融合大數據與企業場景模型；從數據收集、存儲、治理、挖掘，通過深度算法、機器學習與智能分析，提煉出來的智能辦公室方案，優化企業數智化轉型建設。此獎項彰顯了中信國際電訊CPC 在AI+ 創新發展的承諾，我們持續突破界限，不斷完善多元化的智能技術，推動產業鏈智能化升级的新模式。」

結合20多年豐富經驗的成果，中信國際電訊CPC 專注於滿足企業客戶在AI應用中的需求，並通過智能技術優化營運效率，配合一系列AI創新及安全方案，賦能全場景數智化服務升級，包括最新SIEM-MiiND星智神盾、AI SOC安全運作中心、AI Pentest 滲透測試、AI 安全圍欄等，助力企業在AI+新時代旅程上穩健向前，夯實客戶在數字化轉型中實現業務自動化與數據價值化，緊抓數字化轉型的機遇。

憑藉Auto-Op"智動辦"企業方案獲獎肯定團隊具備前沿創新實力

榮獲多項國際大獎及專利的智能創新方案 優化營運及數據分析

以AI驅動的Auto-Op"智動辦"一站式企業方案, 涵蓋兩項曾榮獲多項國際行業大獎及專利認證服務: 業務營運優化- Workflow+及智能數據分析-智數庫(AI Databank)。方案具備自動化流程、秒級分析及實時洞察能力，幫助企業以一站式方案簡化日常營運，減少處理時間並確保資料完整性。

Workflow+使用區塊鏈、電腦視覺、大型語言模型(LLMs) 和AI 智能助手，提供靈活的工作流程設計、視覺化工作流程、客製化存取控制、 快速資料輸入和驗證等功能。AI Databank則以AI和自然語言處理(NLP) 技術 ，無縫整合來自各種營運系統的海量數據，實現先進的數據分析、管理、建模和實時報告功能。Auto-Op"智動辦 "結合Workflow+ 和AI Databank可以將文件處理時間縮短高達95%，最快可於10秒內生成準確率超過 90%報告，以及節省最高 50% 的營運成本。

多個客戶成功案例 肯定前沿創新實力

Auto-Op"智動辦"已有多個成功的客戶案例，涉及金融和電訊等行業。一家跨國電訊企業已開展了應用Auto-Op"智動辦"取代依賴預存程序和手動編碼的低效率方法，以自動化模式優化了該企業資料管理和分析程序。

另一家在香港從事政策制定及金融監管機構，需要將內部工作流程自動化以提高效率。該機構需要一個能有效追蹤和報告 ESG 績效指標的方案，包括商務旅行碳排放，並在應用過程中嚴格執行合規的私隱標準。中信國際電訊CPC在4個月內成功完成規劃、設計、測試並實施Auto-Op"智動辦"，實現了較傳統部署模式快60%，且總成本比傳統軟件開發和前期硬件購買成本節省了60%。Auto-Op"智動辦"賦能該金融機構以智能化技術提升效率和可持續發展，不僅簡化工作及批核流程減少人力需求，提升生產力。更可讓員工能即時存取碳排放數據並生成報告，協助機構製定和執行可持續發展決策。基於雲端的Auto-Op"智動辦"方案擴展性高，且無需前期成本，讓機構靈活升級擴展，提升競爭力。

中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案，滿足不同行業的ICT服務需求。

憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉"技術賦能"，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為"數據賦能"生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。

中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；20個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布逾160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。

