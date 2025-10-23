蒙牛奶粉增長密碼：讀懂三代人，做對三件事



香港, 2025年10月23日 - (亞太商訊) - 在媒介碎片化、需求個性化的新消費時代，品牌增長的密碼已從「渠道為王」轉向「心智為王」。 對於品牌而言，這是挑戰更是機遇。在當前人口結構深刻變化的時代，一方面，隨著國內老齡化程度的加深，銀髮經濟潛力巨大；另一方面，少子化現象也促使嬰幼兒市場向精細化、高端化發展。如何精准把握不同年齡群體的需求，成為品牌面臨的關鍵課題。 在這一背景下，據悉，蒙牛奶粉業務在2025年三季度交出了一份亮眼的成績單，收入雙位數增長，增速較上半年明顯提升。 蒙牛不僅未被人口結構的變化所束縛，反而穿透了不同代際的圈層。以其奶粉業務為例，瑞哺恩嬰配粉繼續保持良好增長勢頭，貝拉米穩居「澳洲有機奶粉銷量第一」地位，慧聰明原生DHA學生奶粉在抖音電商渠道雙十一好物榜排名第一，悠瑞骨力金裝則連續數月登頂抖音中老年奶粉銷量榜首。 可見，蒙牛奶粉業務不僅在多年齡層實現了「心智佔領」與結構性增長，也為眾多處於人口新形勢下的品牌，提供了實現高質量增長的寶貴範例。 一、科研破壁：打造精准營養技術護城河 在當前中國奶粉市場，嬰配粉與中老年奶粉兩大賽道呈現出截然不同的競爭態勢。一方面，嬰配粉領域已是品牌林立，少子化現象促使嬰幼兒市場向精細化、高端化發展，競爭越發激烈；另一方面，隨著國內老齡化程度的加深，需求明確且增長空間廣闊的中老年奶粉市場，正成為潛力無限的新藍海。 在這一背景下，蒙牛乳業憑藉全球領先的科研實力，將「全年齡段營養」的戰略方向，落實為一個個解決特定需求的「精准營養」方案。 在競爭白熱化的嬰配粉市場，蒙牛旗下瑞哺恩沒有陷入同質化競爭，而是直面新一代父母最關注的「長肉」、「腦部發育」等需求，以硬核科技與產品樹立行業創新標杆。 例如，瑞哺恩全球首創應用的「母源MLCT」，其吸收速率是傳統LCT的兩倍，能為寶寶提供高效能量，成為新國標後首個獲批寫入產品配料表的新原料。同時，「母源MLCT +新型OPO」專利親和配方的嬰幼兒臨床研究成果，也已登上國際知名學術期刊《Nutrients》，彰顯了中國奶粉自研創新成果獲得的國際認可。 另一全球首款Sn-2 DHA+Sn-2 ARA嬰幼兒粉「瑞哺恩親益」，則通過Sn-2黃金點位結構優勢，使DHA吸收率較普通配方提升100%，同時Sn-2 ARA含量提升至45%，不僅讓更多的「腦黃金」能夠直達寶寶大腦，助力認知發展，也解決了長期以來腦營養含量內卷卻吸收率低的行業痛點。 而在市場空間廣闊的中老年奶粉領域，蒙牛悠瑞品牌敏銳地捕捉到多數中老年人仍將防摔等同於「多補鈣」，陷入「單一補骨」的誤區。這種「只補硬骨、忽略肌肉與關節」的營養補充方式，難以全面解決老人腿腳健康需求。 於是，蒙牛悠瑞一方面通過研發「協同配方」，創新採用了檸檬酸鈣+乳礦物鹽鈣的鈣源組合，同時悠瑞骨力金裝添加專利技術提純的CaHMB，搭配氨糖及透明質酸鈉，攻克了「骨骼+關節+肌肉」的協同養護難題。 另一方面，針對不同健康問題，悠瑞推出多元系列解決方案：安糖盾系列聚焦血糖管理、順宜系列守護腸道健康、心沛系列關注心血管養護，進而推動中老年奶粉營養從傳統的「單一補骨」向多維度健康支持升級。 此外，在兒童奶粉賽道，蒙牛旗下品牌一米八八敏銳捕捉到家長對孩子「骨骼成長與自護力」的雙重期待，採用Hi188益生菌配合賴氨酸、CBP初乳鹼性蛋白鎖鈣入骨、高鈣與DK鈣組合，不僅靶向促進兒童骨骼生長、改善營養吸收效率，更為骨骼、肌肉及整體發展提供全面動力。 綜上所述可以看出，蒙牛的產品創新始終圍繞著一個個具體的用戶痛點展開。它用一項項「全球首款」和專利技術，將抽象的「健康承諾」轉化為寶寶更高的吸收率、兒童更強健的體質、長輩更穩健的步伐。 這份對用戶需求的洞察、對精准營養的堅持，以及在各個細分賽道都擁有定義行業高標準的能力，成為蒙牛奶粉贏得用戶長期信賴的基石。 二、溝通升維：以生活洞察「共鳴」三代人 在乳製品行業競爭日益激烈的今天，品牌的戰場早已從單純的產品功能轉向了消費者心智的爭奪。 蒙牛敏銳地捕捉到這一趨勢，其品牌溝通已超越單純的功能宣講，升級為與目標人群在情感、興趣和價值上的深度共鳴，實現了對銀髮族、新生代父母等核心群體的精准心智滲透。 比如，蒙牛悠瑞跳出「補鈣壯骨」的傳統話術，以廣場舞為載體，為中老年群體打造了兼具專業性與趣味性的全民體育盛事《勁舞開跳吧！》，精准觸達銀髮經濟。並在全渠道以#和悠瑞把廣場舞跳上央視#為主線，陸續在安徽、江西、四川、江蘇、湖南、湖北六省開展線下百場廣場舞比賽。 同時，悠瑞品牌代言人楊紫也為該活動發聲，呼籲年輕一代「換我們來做爸媽的後盾」「給父母骨力鼓勵」。不僅將產品功能（骨力）昇華為情感價值（鼓勵），提升了品牌好感度與銷售轉化，還成功觸達了為人子女的年輕消費群體，實現了高效的跨代溝通。 最終，這場以情感為核心的品牌溝通收穫了扎實的市場回報，累計到9月已實現全網曝光超10億次的巨大聲量。 而在嬰幼兒與兒童營養領域，蒙牛同樣展現出優秀的與用戶對話能力。 今年蒙牛瑞哺恩與國漫頂級IP《哪吒2》聯名合作，首創行業動畫電影廣告，「重塑肉身」創意引發全網熱議，同時為響應國家號召，瑞哺恩啟動全國百萬寶寶養育無憂普惠行動，面向全國消費者派發新生普惠禮包並開展萬場公益課堂，助力提升養育質量降低養育成本。 近期，瑞哺恩進一步通過抖音創新營銷，推出首部奇幻育兒短劇《天庭傲嬌三太子淪為人間保姆》，以年輕父母喜愛的內容形式，在輕鬆幽默的氛圍中傳遞專業餵養理念，廣泛告知普惠行動，短劇總曝光超2.5億，實現了品牌與新生代父母的情感連接。 面向兒童成長賽道的一米八八品牌，則攜手全球頂級體育IP——NBA，打造「灌籃吧！少年強」籃球賽事，巧妙地將NBA蘊含的拼搏精神與品牌「助力成長」的核心訴求相結合，通過線上線下聯動的賽事體驗，成功將體育精神注入品牌內涵，最終獲得全網超2.6億的曝光，實現了從「流量場」到「心智場」的跨越。 可見，無論是深入社區的廣場舞、國民信賴的央視舞台，還是大眾喜愛的國漫IP、風靡全球的NBA，蒙牛的營銷策略都體現了對消費者生活場景的理解與尊重，並讓品牌成為目標消費者情感表達或興趣圈層的一部分。 這種基於共鳴的深度互動，讓品牌從「被選擇」變成了「被喜愛」，進而實現了品牌力與銷售力的雙重提升。這正是蒙牛在多元化的市場中，能夠與三代人同頻共振，贏得持久青睞的溝通智慧。 三、結構和渠道聚焦：亮眼業績印證「品效合一」 在乳業整體面臨挑戰的背景下，蒙牛奶粉業務逆勢上揚，引人矚目。 具體來看，在「結構聚焦」的打法下，蒙牛上半年主動對線下成人粉長尾產品進行了戰略性調整，同時加碼線上線下渠道的精細化運營。 於是我們能看到，在線下，嬰配粉通過「黃金門店」策略實現門店鋪市同比翻倍，8月末門店總數同比增長達130%，核心市場如安徽、河南等省份的銷售實現了同比超30%的高增長。 據尼爾森IQ數據披露，2024年嬰配粉銷售額整體下降7.4%；在今年1-7月，線下嬰配粉市場銷售額同比下滑2.1%，銷量同比下滑3.4%。 而據蒙牛2025年上半年財報數據顯示，其奶粉業務上半年收入16.76億，同比增長2.5%。其中，進口品牌貝拉米增長30%，國產品牌瑞哺恩等嬰配粉增長也超過30%。這意味著，在嬰配粉行業增長面臨挑戰的當下，蒙牛憑藉瑞哺恩與貝拉米的共同發力，實現了嬰配粉業務的持續增長，顯著跑贏行業大盤。 與此同時，線上戰場也成為蒙牛奶粉結構優化的主陣地。其中，悠瑞的表現尤為突出，其骨力金裝大單品在9月全渠道銷售額突破7千萬元，環比增長超過20%，創下歷史新高。在抖音渠道，悠瑞更是連續八個月蟬聯中老年營養奶粉的店鋪與單品雙料冠軍，在8月份實現抖音平台和線上總體份額領先。通過對抖音渠道和興趣電商趨勢的精准把握，據悉進入2025年，蒙牛兒童粉開始確定線上渠道份額第一位置，而蒙牛成人奶粉線上份額也在9月登頂細分行業第一。 到這裡不難看出，蒙牛奶粉業務在三季度的表現與業績答卷，印證了一條清晰的邏輯鏈：首先，以尖端科技打造「精准營養」產品，解決用戶核心痛點；接著，用「深度共情」的溝通策略，與用戶建立情感連接；最終，這份由「信任」與「喜愛」構築的品牌資產，在市場上兌現為可持續的商業成功。 這不僅是短期業績的突圍，更是以用戶為中心的長期主義勝利。蒙牛用實踐證明了，在充滿不確定性的時代，唯有回歸用戶價值和需求原點，才能找到通往未來的確定之路。



