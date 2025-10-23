Trio AI與和記電訊香港簽署合作備忘錄 共同拓展5G智慧機械人應用 賦能物管建築及公共服務機構 邁向智慧城市新里程

Trio AI植根香港，是亞洲領先的AI基礎設施服務供應商，擁有安全、先進且具規模的算力平台等AI基礎設施，可提供安全穩定、具成本效益的 AI 基礎設施、支援 AI 模型全流程應用及靈活的商業模式。展望未來高增長潛力，本公司與和記電訊香港計劃共同拓展5G智慧機械人方案，期望賦能香港物業管理、建築行業及公共服務機構，帶來創新突破及提升營運效率，既可為本公司提供新的業務機遇，亦高度契合《2025年施政報告》提出促進AI在各行業的深度融合，成立「AI效能提升組」以推動政府部門革新增效的政策方向。
Trio AI Limited行政總裁鍾偉强博士表示：「是次與和記電訊香港達成策略合作意向，標誌著Trio AI在推動人工智能（AI）與5G技術深度融合及商用，邁出關鍵一步。此策略合作意向期望能充分整合雙方在AI算力基礎設施與5G流動通訊領域的核心優勢，強強聯手，共同開發及推廣新一代智慧機械人解決方案，並率先聚焦於物業管理、建築工程及公共服務等具高增長潛力的垂直市場，為客戶提升營運效率與創新價值。我們預期，如有關合作得以落實，不僅能加速拓展集團在AI基礎設施服務市場的應用場景深度與廣度，更能顯著強化我們於該領域的技術領導力與市場競爭壁壘，共同構建開放協作、互利共贏的科技生態體系，積極把握香港及區域數字經濟發展的龐大機遇。」