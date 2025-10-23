Trio AI與和記電訊香港簽署合作備忘錄 共同拓展5G智慧機械人應用 賦能物管建築及公共服務機構 邁向智慧城市新里程

香港, 2025年10月23日 - (亞太商訊) - 亞洲領先人工智能基礎設施服務商Trio AI Limited（「Trio AI」或「本公司」）宣佈，於「3Business Empower企業高峰會2025」與香港領先的數碼營辦商和記電訊（香港）有限公司（「和記電訊香港」）簽署合作備忘錄（「MOU」）。雙方計劃整合5G網絡服務、AI及AIoT技術優勢，共同開發及部署新一代智慧機械人解決方案，深度賦能物業管理、建築工程及公共服務機構等智慧城市關鍵領域，驅動行業數碼轉型，提升新質生產力，以開拓前所未有的新機遇。

香港作為國際金融、貿易和科技創新中心，5G流動通訊技術憑藉超高速、低時延及廣泛連接等優勢，配合人工智能（AI），有助提升物業管理的營運效率、建築工程施工安全和質量效率，以及公共服務水平和回應速度。5G 融合AI 蘊藏着無限市場機遇，更能助力香港實現「AI產業化、產業AI化」的發展目標。

與和記電訊香港開展AI+5G策略合作

Trio AI植根香港，是亞洲領先的AI基礎設施服務供應商，擁有安全、先進且具規模的算力平台等AI基礎設施，可提供安全穩定、具成本效益的 AI 基礎設施、支援 AI 模型全流程應用及靈活的商業模式。展望未來高增長潛力，本公司與和記電訊香港計劃共同拓展5G智慧機械人方案，期望賦能香港物業管理、建築行業及公共服務機構，帶來創新突破及提升營運效率，既可為本公司提供新的業務機遇，亦高度契合《2025年施政報告》提出促進AI在各行業的深度融合，成立「AI效能提升組」以推動政府部門革新增效的政策方向。

根據簽訂之MOU，Trio AI與和記電訊香港計劃攜手為物業管理、建築工程等行業及公共服務機構提供AI解決方案，推動創新及提升營運效率，賦能行業培育新質生產力。

MOU簽署儀式於和記電訊香港主辦的「3Business Empower企業高峰會2025」上舉行， 有關高峰會雲集逾1,500位來自各行各業的企業決策者、合作夥伴、商界及科技巨頭代表，為和記電訊香港年度盛事之一。

Trio AI 行政總裁鍾偉强博士（左）與和記電訊香港企業市場高級副總裁麥紀欣（右）於專題討論中探討人形機械人如何加速香港企業數碼化轉型。Trio AI亦與和記電訊香港簽署MOU，啟動策略合作。

Trio AI Limited行政總裁鍾偉强博士表示：「是次與和記電訊香港達成策略合作意向，標誌著Trio AI在推動人工智能（AI）與5G技術深度融合及商用，邁出關鍵一步。此策略合作意向期望能充分整合雙方在AI算力基礎設施與5G流動通訊領域的核心優勢，強強聯手，共同開發及推廣新一代智慧機械人解決方案，並率先聚焦於物業管理、建築工程及公共服務等具高增長潛力的垂直市場，為客戶提升營運效率與創新價值。我們預期，如有關合作得以落實，不僅能加速拓展集團在AI基礎設施服務市場的應用場景深度與廣度，更能顯著強化我們於該領域的技術領導力與市場競爭壁壘，共同構建開放協作、互利共贏的科技生態體系，積極把握香港及區域數字經濟發展的龐大機遇。」

展示多項先進技術方案，充分展現私有化AI獨有安全性的前瞻思維與策略部署

與此同時，Trio AI於峰會上展出多項結合AI與物聯網（IoT）的先進技術方案，包括配備高端多模態感應器的人型機械人及智能機械人電動車。這些創新成果不僅與與會者深度互動，更生動演示了其在複雜工作場景（如智能保安巡邏、實時監察與數據分析）中的高效應用潛能與實際價值，以及私有化AI的獨有安全性，引發眾多與會企業及潛在合作夥伴的熱烈反響及積極商務接洽。

關於Trio AI Limited

亞洲領先人工智能（AI）基礎設施服務供應商Trio AI持續豐富區內科技應用與生態系統，以推動香港發展成為國際創新科技中心為願景，提供可靠、穩定和具成本效益的AI基礎設施服務。公司致力於滿足來自政府、各行業、大學和AI初創企業的需求，並提供客製化部署、按需付費及針對初創企業的GPU，確保具成本效益的解決方案能靈活應對不同的使用需求。公司總部設在香港，致力於服務整個亞洲，這個戰略定位使我們能夠高效支持各種客戶和項目。

