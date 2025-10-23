第十七屆香港國際美酒展下月初開幕



- 今年美酒展雲集來自21個國家和地區、共超過620個展商參展，帶來各式美酒，包括葡萄酒、中國白酒、威士忌、白蘭地、伏特加 、日本清酒、啤酒、低酒精及無酒精飲品等； - 全新設立「環球烈酒專區」網羅全球來自13個國家和地區的烈酒，助各地烈酒品牌「出海」及拓展新市場，把握高端烈酒稅下調帶來的機遇； - 本地薑品牌相繼冒起，為美酒展注入地道風采，展現香港美酒業的創意與實力，並為本地品牌開拓國際市場提供平台； - 展會繼續舉辦專業推介活動，由三位專業品鑑師盲品評選，精選出個人最愛酒品名單，為業內買家及愛酒人士提供選酒指南。 香港, 2025年10月22日 - (亞太商訊) - 10月21日，由香港贸易发展局（香港贸发局）举办的第17届香港国际美酒展（美酒展）将于11月6至8日（星期四至六）在湾仔香港会议展览中心举行，为业界人士及买家带来环球葡萄酒、烈酒、清酒、啤酒、低酒精及无酒精饮品等。 今年有来自21个国家和地区、共超过620家展商参展，而当中中国白酒的参展商数目录得明显升幅; 此外本地酿造品牌冒起，亦为美酒展注入地道风采; 加上来自世界各地的佳酿，充分展现香港作为葡萄酒及烈酒贸易枢纽的优势，并满足市场对多元化酒品的需求。 随着市场对烈酒需求日益殷切，加上行政长官于去年施政报告宣布调低烈酒税，香港进一步发挥其国际贸易平台的角色，协助烈酒品牌走向世界，美酒展正是本地、内地及海外展商拓展新市场的重要跳板。 香港贸发局副总裁古静敏表示：「高端烈酒税调低为业界带来正面影响，亦促进烈酒市场的多元发展。 今年美酒展新增'环球烈酒专区'，让买家及参观者一站式品鉴世界各地的烈酒文化与风味，并特别安排20场与烈酒相关的活动，进一步促进烈酒市场的多元发展。」 展商阵容强大 中外佳酿云集 今届展会有来自香港和中国内地不同省份及市县，包括福建、贵州、湖北、四川、江苏、新疆、浙江（诸暨），以及台湾的展商; 另外海外展商包括阿根廷、澳大利亚、白罗斯、巴西、智利、捷克、法国、德国、印度、爱尔兰、以色列、意大利、日本、葡萄牙、俄罗斯、韩国、西班牙和美国。 全新展区环球烈酒专区网罗全球来自13个国家和地区的烈酒，涵盖多种酒类，包括中国白酒、威士忌、白兰地、伏特加、酒、龙舌兰酒及氈酒。专区内以中国白酒尤为瞩目，被喻为「中国十大白酒品牌」的其中六个均于展会展出，包括贵州茅台; 江苏洋河; 四川的五粮液、泸州老窖、剑南春以及郎酒 。其中贵州茅台除展出为人熟悉的飞天茅台，更带来荣获《2024年度活动营销金案》的「金王子」茅台王子酒。另外，四川泸州老窖作为入选首批国家级非物质文化遗产名录的白酒品牌，将展出泸州老窖‧紫砂大麯及国窖1573，更会在美酒展首天正式发布全新白酒。 此外，四川五粮液及江苏洋河的出品亦展现中国白酒市场融合创新技术的趋势，朝向年轻化及多元化发展，为业界注入新动力。 香港本地姜品牌巧妙融合传统酿酒技艺与港式风味，由艺人洪天明成立的洪家班酱酒茅台，融合香港动作电影文化与传统酱香工艺，严格遵循茅台镇古法酿造，展现港式风味与传统工艺的结合。 葡萄酒方面，奥地利Martin & Ann Arndorfer Anina Verde被誉为「一瓶难求」，是奥地利自然酒界顶尖之作。 意大利展商则会带来Don Carlo，采用独特酿造工艺，历时逾三年精心酿制，酒体结构均衡，展现出深度与层次。 清酒则有来自日本的百春纯米大吟醸，选用当地以自然农法栽培的酒米「美浓锦」，强调不经过滤，保留最原始的风味、香气、浓厚度与天然气泡感。 近年消费者对低酒精饮品的需求增加，爱沙尼亚手工调酒品牌出品的Punch Club OÜ，主打有机、低糖即饮鸡尾酒，深受注重体态人士欢迎。 展会除了有多款特色美酒外，亦设有展示佐酒美食的「美酒之友」专区，展出不同种类的火腿、芝士等。 烈酒相关活动助业界把握新机遇 为协助业界把握烈酒市场新机遇，今年展会近半数活动均与烈酒相关。 展览首天（11月6日）中国酒业协会及香港贸发局合办中国白酒文化国际推广亚洲论坛，探讨中国白酒在亚洲市场的发展机遇与策略。 由香港酒业总商会主办的中国烈酒比赛颁奖礼则会在展会第二天（11月7日）举行，表扬优秀中国烈酒品牌; 同日资深中国白酒品鉴师方启聪（Tomy Fong）将主讲「中国白酒潮得起」，介绍中国白酒趋势。 展会最后一天将举行由VTC主办的中国白酒101学堂，公众亦可借此亲身体验其文化与品尝方式，更深入了解中国白酒的12种香型。 今年美酒展将邀请三位葡萄酒大师亲临展会主持多场重点活动，分别有Debra Meiburg主持国泰香港国际美酒品评大赛2025颁奖典礼、研讨会《葡萄酒行业论坛：人工智能与葡萄酒行业》及《奥地利葡萄酒与本地酱料搭配工作坊》;Jennifer Docherty于品酒研讨会分享《风土异彩：探索鲜为人知的产区》;邢威除会主持品酒研讨会《品味中国风土美酒》之外，更会联同屡获殊荣的侍酒师Carlito Chiu，以及另一位拥有多项国际认证的侍酒师Calvin Choi参与专业推介活动，由三位专业品鉴师盲品评选，精选出个人最爱酒品名单，作为业界采购参考， 名单将于展会首天公布。 今年将继续举办多场吸引全球美酒专业人士参与的比赛、评审及颁奖典礼，包括：HK Best Spirits Awards 2025、香港国际调酒大赛2025，香港地区准决赛、中国大湾区决赛及Mixology Party。 今年亦新增多项精彩美食配对环节，包括在展会第二天由《酒派杂志》举办的2025香港十大配酒餐厅颁奖典礼以及第三天的中菜清酒雅集，探索美酒与美食的配搭。 公众日开放予市民凭票入场 美酒展最后一天为公众日（11月8日），指定展区Wine Fiesta将开放予18岁或以上的公众人士，门票正价每张220港元，市民亦可由10月22日起透过指定平台以每张128港元特惠价*购买。 入场人士可以根据个人口味到各个试酒区品尝及购买来自世界各地不同种类以及未有于市面发售的美酒。 *优惠价门票： 市民可于10月22日至11月7日以128港元的特惠价，在CTG 中旅巴士、GoByBus、HK Liquor Store、HK01、HKGO、KKDay、KLOOK、lankwaifong.com、Trip.com、Winenow、伟成洋酒国际有限公司、环岛中港通购买公众日入场券，并会免费获得Lucaris瑰丽水晶酒杯一只，数量有限， 送完即止。 图片下载：http://bit.ly/3L1lqwS 香港贸发局副总裁古静敏（中）表示，第17届美酒展云集来自20个国家和地区、共620个展商参展。 葡萄酒大师Debra Meiburg MW（左）和资深中国白酒品鉴师方启聪（右）亦于记者会上剖析行业趋势。 香港贸发局副总裁古静敏（前排中）、葡萄酒大师Debra Meiburg MW（前排左三）和资深中国白酒品鉴师方启聪（前排右三），以及多国领事馆及业界机构的代表出席第17届香港国际美酒展新闻发布会。 今届美酒展网罗来自香港及中国内地，以及世界各地的海外展商。 美酒展为业界人士及买家带来环球佳酿以及酒类相关产品与服务，巩固香港作为区内酒业贸易枢纽的角色。 「中国十大白酒」之一贵州茅台，带来为人熟悉的飞天茅台，以及「金王子」茅台王子酒。 由艺人洪天明成立的洪家班酱酒茅台，融合香港动作电影文化与传统酱香工艺，展现港式风味与传统工艺的结合。 香港国际调酒大赛2024香港区冠军得主、来自香港赛马会会所Yvonne调制的特色鸡尾酒，名为Secret。 香港国际调酒大赛2024大湾区冠军得主、来自香港赛马会会所Kenneth调制的特色鸡尾酒，名为Harmony。

展览网页：https://www.hktdc.com/event/hkwinefair/tc 传媒查询 新闻界如有查询，请联络香港贸发局传讯及公共事务部： 黄家欣 电话：（852） 2584 4524 电邮：katy.ky.wong@hktdc.org 香港贸发局新闻中心..http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局（香港贸发局）是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。 香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业（尤其是中小企业）开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他信息，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



