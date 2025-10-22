阿曼在英國舉辦2025年阿曼投資論壇

倫敦, 2025年10月22日 - (亞太商訊) - 阿曼蘇丹國財政部與外交部合作，在倫敦舉辦了2025年阿曼投資論壇，旨在深化兩國間的金融、投資與經濟合作。活動強調了阿曼與英國夥伴關係的戰略重要性，以及戰略諮詢小組（SAG）的作用。該小組於2018年成立，作為兩國協調投資、財政改革及經濟多元化戰略的制度性機制。

阿曼以本地區最強勁的財政狀況之一進入今年的論壇。到2025年第二季度末，外商直接投資（FDI）達到788億美元，比2024年增長12.8%。2025年上半年資金流入總額為88億美元，反映出國際信心的持續上升。

阿曼官員在論壇開幕致辭中強調了該國在穩定公共財政與推動經濟多元化方面取得的進展。政府嚴格的財政紀律使公共債務從2020年佔國內生產總值（GDP）的68%銳減至2024年的34%，債務償付成本較峰值下降逾12%。阿曼稅務局主席兼阿曼戰略諮詢小組代表團團長Nasser Al Jashmi發表了題為《通往阿曼財政穩定之路》的演講，闡述了在公共財政與債務管理方面實施的關鍵改革，這些改革增強了國家的財政韌性與全球信用地位。他表示：“阿曼與英國之間的歷史關係是友誼與共同繁榮的支柱。本次論壇是兩國在戰略諮詢小組（SAG）框架下穩固而持久夥伴關係的見證。英國目前是阿曼經濟中最大的外國投資方，佔外商直接投資總額的51.2%，這凸顯了本論壇在促進兩國投資增長及全球投資合作方面的重要意義。”

阿曼財政部秘書長兼國家財政可持續與金融部門發展計劃（Estidamah）主管H.E. Mahmood Al Aweini閣下表示：“本次論壇展示了國際社會對阿曼經濟與金融實力重拾信心的成果，吸引了多家領先的金融機構與投資基金參與。這一盛會是在公共財政改革取得重大成就之後舉行的，阿曼在改革過程中成功實現了財政體系的關鍵發展里程碑，並將財政挑戰轉化為成功。英國過去、現在乃至未來，都是阿曼實現共同投資與經濟利益的重要戰略夥伴。隨著我們邁向多元化、競爭力強且可持續的未來，我們期待繼續鞏固這一夥伴關係，推動兩國共同繁榮。”

他指出：“公共債務與GDP之比已從2020年的68%下降至2024年的34%，債務償付成本較2020年高峰水平下降逾12%。”

在首場專題討論中，阿曼中央銀行行長H.E. Ahmed Al Musalmi 閣下與H.E. Mahmood Al Aweini 閣下共同探討了主題“促進增長融資：阿曼金融業改革”，重點介紹了加強金融與銀行業的舉措，以及債務工具在推動經濟增長中的作用。

阿曼中央銀行行長 H.E. Al Musalmi 閣下表示：“本次論壇標誌著一個關鍵時刻——將阿曼與英國長達兩個多世紀的夥伴關係，轉化為推動韌性增長與多元化發展的制度化平台。阿曼位於亞洲、中東與非洲的交匯處，地理位置極具戰略優勢，可無縫通達超過25億消費者市場，依託世界一流的港口、自由區與一體化供應鏈體系。我們共同的目標十分明確：擴大可投資機會、強化氣候與供應鏈韌性，並創造高質量就業崗位——從而將阿曼打造為具有競爭力的區域樞紐，為兩國帶來持久的價值。”

阿曼投資局（OIA）投資副總裁 Mulham Al Jarf 在主題為“在全球背景下推進阿曼資本市場發展”的討論中指出，自2021年OIA接管馬斯喀特證券交易所以來，機構已推出多項舉措，推動交易所實現了創紀錄的增長與成交量。他補充說，OIA參與本次論壇，彰顯了其戰略合作夥伴地位，對吸引外資的貢獻，以及作為全球投資者首選合作夥伴的角色。

本次論壇由蘇哈爾國際銀行（Sohar International Bank）與匯豐銀行（HSBC）聯合主辦，匯聚了來自全球投資基金、金融機構及私營部門的高級代表，共同探討跨境機遇與雙邊合作。同期會議還圍繞財政創新、資本市場改革及公私合營投資機制展開討論，這些議題均與《阿曼願景2040》相契合。會議亦為即將於10月23日至24日在加的夫（Cardiff）舉行的第十三屆阿曼—英國戰略諮詢小組會議作準備，進一步鞏固兩國長期穩固的金融與經濟夥伴關係。

