馬來西亞擴大部署黑莓安全通訊系統　用於第46屆與第47屆東盟峰會

吉隆坡，馬來西亞, 2025年10月22日 - (亞太商訊) - BlackBerry Limited（紐交所代碼：BB；多倫多證交所代碼：BB）今日宣布，馬來西亞已部署 BlackBerry® AtHoc® 與 BlackBerry® SecuSUITE®，以在2025年東盟峰會期間（包括5月舉行的第46屆東盟峰會，以及10月26日至28日在吉隆坡舉行的第47屆東盟峰會）確保通訊安全並保護人員安全。

東盟峰會是該區最為複雜的外交活動之一，涉及超過500場會議及數千名來自多個政府部門的人員。該活動由馬來西亞外交部透過東盟主要後勤秘書處（SILA）協調舉辦，聚集了東盟成員國以及來自美洲、歐洲、非洲及亞洲的主要合作夥伴之國家元首、部長與官員。

在第46屆峰會成功部署後，SILA 進一步擴大使用黑莓的安全通訊平台，以保護峰會指揮與控制作業，無論是在作業中心內或於行動過程中。隨著高級信號情報能力日益為惡意行為者所利用，保護行動通訊的安全比以往任何時候都更為重要。

BlackBerry AtHoc 是一個關鍵事件管理平台，結合了安全的緊急通知與事件回應工具，使各部門之間能即時透過行動裝置協調。BlackBerry SecuSUITE 則是一款獲得北約認證的軍規級安全語音與訊息解決方案，能防止針對行動通訊的攔截與間諜活動。

東盟主要後勤秘書處（SILA）負責人Raja Saifful Ridzuwan Raja Kamaruddin 閣下表示：「我們約有80%的跨部門通訊受到保護，其中部分內容極為機密，直接關係到各國元首與官員的安全。有了黑莓，我們找到了一個加密且開放的通訊平台，既能保護敏感資訊，又能提升協調效率。」

BlackBerry 執行長 John Giamatteo 補充表示：「作為 2025 年東盟輪值主席國，馬來西亞正為主權級安全通訊建立新的規範。BlackBerry 很榮幸能以先進的軍規級解決方案，協助 SILA 與馬來西亞政府保護人員安全、維護敏感對話的機密性，並確保複雜作業能即時順暢進行。」

在第 46 屆峰會期間，共有 100 名聯絡官（LO）使用 BlackBerry AtHoc 傳送安全、基於地理位置的警報並進行協調管理。即將舉行的第 47 屆峰會將擴增至 150 名聯絡官，所有人皆配備安裝了 AtHoc 與 SecuSUITE 的 iOS 與標準 Android 裝置。這種靈活性讓聯絡官能安全地與來訪代表團及外國團隊溝通，減少所需裝置數量，同時確保從任何地點皆能進行端對端加密語音與安全訊息交流。

BlackBerry AtHoc 亦支援行動指揮與控制，協助官員監控人員動態、迅速回應天候或安全事件，並透過經驗證的安全資訊，與如馬來西亞皇家警察（PDRM）等部門無縫協作。

Raja Saifful 閣下補充說：「五分鐘的延誤可能意味著錯過五十條訊息。BlackBerry AtHoc 簡化了我們跨部門的溝通方式，而 SecuSUITE 則加密語音指令，以防止竊聽與外洩。為了第 47 屆東盟峰會，我們正在擴大這兩項解決方案的應用，以確保活動的安全、流暢與高度協調。」

此次部署的技術與標準與 2018 及 2025 年 G7 峰會與部長級會議所採用者相當。當時加拿大政府全球事務部轄下的峰會管理辦公室使用 BlackBerry AtHoc 於多個政府部門間建立安全、整合的通訊機制，樹立了營運韌性與跨部門協作的標竿。更多資訊請瀏覽 BlackBerry.com 或關注 @BlackBerry。

