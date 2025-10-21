貿易通與法大大簽署戰略合作協議 推動香港跨境合規電子簽署解決方案

香港, 2025年10月21日 - (亞太商訊) - 香港數字服務領域代表企業貿易通電子貿易有限公司（「貿易通」）及全球電子簽名產品與解決方案提供商Fadada Intelligence (Hong Kong) Limited（「法大大」）正式宣佈雙方達成戰略合作。貿易通將作為法大大旗下全球簽署平台 Nota Sign 在香港的獨家經銷商，聚焦香港客戶需求，共同推動電子簽服務在港落地。此外，雙方將基於貿易通 T + 數字平台開展系統集成合作，進一步解決企業及個人跨境文檔簽署的效率與合規痛點。

此次合作從兩大核心維度釋放價值：一方面，Nota Sign 通過整合貿易通的可信數字身份—iD-One（個人用戶）和 iCorp-One（企業用戶）（由貿易通全資附屬公司、香港唯一獲認可的商營核證機關—電子核證服務有限公司簽發認可證書支持）及遠程簽名能力，進一步強化Nota Sign產品在香港及境外市場的合規性與安全性，切實保障客戶簽約無憂；另一方面，雙方將基於 T+ 平台的深度對接優化文檔「發起-簽署-管理」全流程，讓全球企業無需額外搭建技術架構，即可接入更便捷的跨境電子簽體驗。

法大大深耕電子簽名領域十餘年，服務包括 Microsoft、DELL、SAP、AIRBUS、FedEx、DHL 在內的知名企業，客戶遍佈互聯網、金融、製造、物流、醫藥醫療等行業。Nota Sign 全球簽平台廣泛適配人事管理、供應鏈協作、跨境交易、知識產權授權、金融服務、醫藥合作等多元場景：在全球法律合規保障上，平台適配 eIDAS、ESIGN、ETO 等多個國家 / 地區法律框架，支持全球主流 CA 機構認證與本地化身份核驗，適配全球超 100 個國家及地區的法規要求；在全球數據安全治理層面，符合歐盟 GDPR、香港《個人資料（私隱）條例》（PDPO）等數據法規要求，覆蓋數據採集、傳輸和存儲全流程，通過區域化數據存儲確保數據主權與安全；同時還提供多級合規可信簽署能力，支持 SES、SES + eKYC、AES 和 QES，滿足不同風險偏好的簽署場景。

貿易通執行董事及行政總裁袁民忠先生S.B.S.表示：「此次與法大大合作是推動跨境電子文件互換的重要里程碑。隨著香港持續發揮超級聯繫人和超級增值人的角色，貿易通亦以協助企業「出海」與「入華」為己任，積極回應這一使命。」

法大大創始人兼首席執行官黃翔先生表示：「我們期待與貿易通攜手，聯動大灣區資源，不僅為香港企業提供更優質的數字簽約服務，更為香港打造法律科技示範高地貢獻一份力，推動香港企業共用全球合規、安全、高效、智能的法律科技服務。」

此次合作彰顯了雙方的共同願景：依託 Nota Sign 全球簽的產品優勢與貿易通的本地可信數字身份及核證能力，推動跨境數字簽約創新實踐、強化企業全球合規管理能力，切實滿足香港及區域內企業對安全合規、適配性強的跨境數字解決方案日益增長的需求。

從左到右：法大大創始人兼首席執行官黃翔先生、貿易通執行董事兼行政總裁袁民忠先生S.B.S.

從左到右：貿易通執行董事兼營運總監鄭俊聰先生、貿易通執行董事兼行政總裁袁民忠先生S.B.S.、法大大創始人兼首席執行官黃翔先生、法大大高級副總裁兼首席運營官林希婧女士

有關貿易通電子貿易有限公司

貿易通（股份代號：536）於1988年成立並於 2005 年上市，是香港高效數碼化的先驅者。自1997年以來，公司成功為香港數以萬計的機構帶來電子方案的優勢。貿易通於香港開創多項嶄新商業 科技應用，包括電子數據聯通、數碼證書、生物認證及倉庫自動化。除了提供供應鏈、身份管理 和支付科技解決方案的專業知識之外，公司亦在企業對香港特區政府的合規文檔市場具有領導地位。 貿易通的客戶遍及各行各業，贏得政府、跨國公司和中小企業的信任，與本地尋求借助高效數碼 化得益的機構合作無間。

更多關於貿易通詳情，請瀏覽 http://www.tradelink.com.hk。

有關 Fadada Intelligence (Hong Kong) Limited

法大大深耕電子簽名領域十餘年，服務全球超10萬家企業客戶，覆蓋互聯網、金融、製造、消費、物流運輸、地產建築、醫藥醫療、人力資源、政務、公共服務等各行各業。Nota Sign全球簽是法大大推出的全球化電子簽平台，嚴格遵循全球主流國家與地區的電子簽名、數據安全與隱私保護相關法律法規，適配全球超100個國家及地區的法規要求。法大大致力搭建覆蓋全球的可信電子簽約網路，為全球企業及個人提供可靠、智能和便捷的電子簽名服務。

更多關於Nota Sign詳情，請瀏覽 https://www.notasign.com/zh-HK。

