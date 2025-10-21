戰略視野：穎通控股（6883.HK）引入皇室香氛Trudon 強強聯手搶佔中國「嗅覺經濟」制高點

香港, 2025年10月21日 - (亞太商訊) - 真正的行業領導者，總能於巨變中洞察新機。中國領先的全渠道香氛與美妝集團——穎通控股（06883.HK），秉持前瞻戰略眼光，引入擁有近四百年皇室傳承的法國奢侈香氛品牌Cire Trudon（Trudon），並成為其在中國內地、香港及澳門的獨家代理，全面拓展其於大中華市場的佈局。隨著「情緒消費」浪潮興起，現代消費者對香氛產品在情感療癒和生活儀式感上的需求愈加明顯，高端家居香氛正逐漸成為都市精英表達自我、提升幸福感的重要載體。此舉不僅鞏固穎通於亞洲高端市場的領導地位，更精準切入中國「嗅覺經濟」的黃金賽道，為品牌組合注入新元素與長遠價值。

精準佈局：數據背後的結構性紅利

穎通在消費周期波動之際選擇逆勢強化高端佈局，並非偶然。據Frost & Sullivan及德勤預測，中國香氛市場將於2028年達477億元人民幣，其中家居香氛類別的年複合增長率高達18.1%，成為少數持續增長的高端板塊。

在消費結構重塑下，越來越多消費者願為能彰顯品味與品質的「小奢侈時刻」買單。Trudon憑藉悠久皇室血統與工藝傳承，正是這場「情感消費」浪潮的代表。而穎通的先機入局，展示其對市場脈動的敏銳洞察與精準判斷。

強強聯手：頂級品牌遇上頂級渠道

Trudon作為法國歷史最悠久的香氛品牌，自1643年起便為法國皇室御用，其品牌價值早已深入全球奢侈品文化版圖。其渠道覆蓋巴黎、倫敦、紐約等世界級商圈，並進駐Le Bon Marché、Harrods、Net a Porter及SSENSE等高端零售體系。在中國大陸，Trudon進駐北京SKP、上海連卡佛等頂級百貨與商場，同時登陸天貓國際、小紅書等主流線上平台；在香港，則於連卡佛等精選百貨與買手店均有陳列，品牌影響力遍及大中華核心高端消費圈層。

Trudon選擇穎通，不僅因後者具備領先的全渠道佈局，更因穎通四十餘年對中國市場的深刻理解與品牌精準運營能力。集團網絡覆蓋超過400座城市與8,000個銷售終端，完美實現從線上到線下的立體滲透。這場「頂級品牌 × 頂級渠道」的強強聯盟，成為Trudon在華成功的關鍵，也是穎通核心競爭力的最佳體現——能引進頂級品牌，更能讓品牌成功落地、實現增值。

資本肯定：國際機構高度認可

穎通的戰略節奏亦獲得資本市場的權威肯定。里昂證券最新報告將穎通列為「首選股」，指出穎通憑藉聚焦高端市場與品牌協作策略，展現出卓越的經營韌性與超預期的盈利潛力。這份認可，進一步印證了穎通透過品牌升級與盈利結構優化所釋放的長期價值。

展望未來：共創香氛新紀元

穎通控股已規劃於2026年在香港開設首家香氛體驗旗艦店，打造融合藝術、文化與生活的沉浸式品牌地標。Trudon將藉此成為大中華區見證歐式香氛藝術的核心舞台，同時帶動集團旗下品牌的整體曝光與品牌資產升級。

穎通與Trudon的合作，象徵兩大行業巨擘的同頻共振，開啟亞洲奢侈香氛市場的新篇章。在中國「嗅覺經濟」快速崛起的浪潮中，穎通憑藉穩健基礎與卓越戰略執行力，正邁向更具國際影響力的未來。對投資者而言，這場聯手不僅是一段品牌故事，更是一個正在形成的增長奇跡。

