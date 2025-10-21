一邦聯手廣州數據交易所推出「香港數據高層次人才研修班」

香港, 2025年10月20日 - (亞太商訊) - 隨著粵港澳大灣區數字經濟規模預計於2025年突破8.5萬億元人民幣，數據產業迎來爆發式增長的同時，正面臨近3000萬的人才缺口，其中數據合規、資產管理等專業服務人員需求尤為迫切。為回應市場對高層次數據專業人才的需求，由香港特別行政區政府支持成立的獨立非營利仲裁調解機構一邦國際網上仲調中心（ 「一邦」） 與廣州數據交易所聯合策劃「香港數據高層次人才研修班」，旨在培育具備跨境視野與實戰能力的數據人才，助力香港專業服務界全面對接大灣區數據產業生態。

把握時代機遇：香港專業人才融入數據經濟核心

國家數據局在《加快數字人才培育支撐數字經濟發展行動方案（2024-2026年）》中明確支持港澳專業人才深度參與數據產業發展，為香港融入國家數字發展大局提供堅實政策基礎。當前，粵港澳大灣區數字經濟發展迅猛，數據產業達到萬億級別。然而，數據合規、資產管理與跨境應用等領域的專業人才嚴重短缺，或成為制約香港企業拓展大灣區業務的關鍵瓶頸。

一邦國際網上仲調中心主席蘇紹聰博士表示：「香港作為國際法律與金融樞紐，在數據治理與跨境合規領域具有獨特優勢。本次研修班不僅是技術培訓，更是香港專業服務與大灣區數據產業生態的深度對接。我們期望通過系統性課程，協助學員了解數據經濟及數據要素市場，為香港培育一批能夠引領數字未來的高層次核心人才，進一步鞏固香港在國際數據流通中的關鍵地位。」

課程亮點：理論與實戰並重，培養實戰型數據專才

本次研修班以「政策解讀＋實戰案例＋場景體驗＋資質認證」為核心設計理念，聚焦數據資產化、合規治理與跨境應用三大範疇，通過創新的教學模式與權威認證體系，為學員提供全方位能力提升。

- 實用技能突破：涵蓋數據資產識別、合規開發與產權登記、價值化與商業化應用、跨境流動及創新模式等關鍵領域，解決業界在認知與操作方面的難題。

- 政策機遇與資源對接：緊扣大灣區與國家數據政策導向，依託廣州數據交易所的「數據人才生態圈」，連接內地與香港的實戰資源。

- 實務為本的教學設計：特設「研討與分享」環節，鼓勵學員攜帶企業的實際問題，通過圓桌討論與講師及同行互動交流，實現「帶著問題來，拿著方案走」的教學目標。

- 權威三重認證，考核通過者可獲：

1. 一邦與廣州數據交易所聯合頒發的結業證書

2. 工信部人才交流中心頒發的「首席數據官（高級）」崗位能力評價證書（納入IITC工信人才數據庫，官網可查：https://pj.miitec.cn）

3. 廣州數據交易所認證的「合規輔導師」證書

攜手共創未來：共建數據人才培育新生態

此次合作標誌著香港與大灣區在數據人才培育領域邁入全新階段。本次研修班將於2025年11月6日在香港律政中心及11月7日在廣州數據交易所分別舉行，全程以普通話授課，專為有意拓展大灣區數據業務的香港專業人士量身打造。

報名詳情：

- 早鳥價：HK$11,600（2025年10月29日前報名）

- 標準價：HK$13,600（2025年10月29日後）

- 策略合作夥伴優惠價：HK$10,600

一邦國際網上仲調中心署理行政總裁兼首席技術官梁振聲先生強調：「在數字經濟時代，數據合規與治理已成為專業服務的核心競爭力。通過是次研修班，一邦不僅進一步強化其在法律科技與在線爭議解決領域的創新領導力，更連接香港與大灣區數據要素市場。我們深信，這將有助於香港鞏固其作為國際法律與創新中心的地位，為國家數字經濟發展貢獻香港智慧與力量。」

報名方式

請掃描下列二維碼進行報名。

如有查詢，可聯繫以下人員：

張老師 training@ebram.org 13751812487 (微信同號，可諮詢課程詳情、報名流程等事宜)

關於一邦國際網上仲調中心

一邦國際網上仲調中心(一邦)是一家非營利機構，於2018 年獲亞洲國際法律研究院、香港大律師公會及香港律師會支持而成立。旨在利用創新技術，提升香港的仲裁和調解服務水平，利用創新技術構建能力，滿足正在迅速增長的跨境網上爭議解決及交易服務需求，使香港成為法律科技中心和樞紐。一邦致力與國際組織和專業團體，包括亞太經合作組織(APEC)、東南亞國家聯盟(ASEAN)、一帶一路沿線國家及其他地區開展合作，為避免和解決國際商業爭議作出貢獻。

一邦通過包括區塊鏈、人工智能、軟件機械人和雲端等最新技術，開發網上爭議解決(ODR)平台及交易促成平台(DMP)；同時非常重視網絡安全和信息私隱，保護平台內和相關信息的安全。

如需更多信息，請瀏覽機構官方網站、LinkedIn及官方微信公眾號(一邦)。

