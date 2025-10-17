廣發証券連續九年贊助港科大創業大賽 攜手青年創業者共拓大灣區創新新篇章

香港, 2025年10月16日 - (亞太商訊) - 近日，由廣發証券股份有限公司（「廣發証券」或「公司」）連續第九年贊助的香港科技大學-信和百萬獎金創業大賽（簡稱「創業大賽」或「大賽」）在香港科技大學（簡稱「科大」或「港科大」）清水灣校區圓滿落下帷幕。作為大賽的長期合作夥伴，廣發証券再次見證了青年創業者的創新實力與突破精神。其中，Z-Omics Limited團隊以單細胞技術應對細胞異質問題，榮獲廣發証券冠名的「廣發創新獎」。

科大校長葉玉如教授（前排右六）、科大首席副校長郭毅可教授（前排右四）、科大副校長（研究及發展）鄭光廷教授（前排左五）、科大副校長（發展）鄺家陞工程師（前排左三）共同主持頒獎典禮啟動儀式。

今年是大賽創辦的第十五周年，參賽隊伍數量再創歷屆新高，共吸引了來自全球的348支隊伍參加，競逐獎項並交流創新理念，為可持續發展開發實用解決方案。為進一步賦能創業群體、拓展賽事價值，本屆大賽聚焦前沿科技，賦能多元創新，首次引入人工智能主題工作坊，由業內專家指導參賽者進行資料分析、人工智能技術融合等技能；並為女性創業者提供一對一指導，女性參賽者比例提升至三成以上，進一步推動了創業生態的多元發展。

廣發控股（香港）CEO曾超密切關注賽事並表示：「廣發証券再度與科大攜手，為滿懷激情的青年創業者提供了展示才華、追尋夢想的廣闊舞台。在充滿挑戰與機遇的時代背景下，新一代青年創業者正以前瞻的思維和卓越的專業能力，塑造未來的商業新格局。廣發証券也將持續賦能創新，通過提供創業基金、導師輔導對接等全方位支持，與青年創業者共同開拓未來。」

廣發投資（香港）執行董事李永春受邀擔任本屆賽事決賽評委及頒獎嘉賓，在現場為參賽隊伍提供專業意見和指導。李永春表示：「很榮幸通過大賽見証諸多優秀創業團隊及具商業化條件和價值的創業項目。作為廣發証券境外私募股權投資平台，廣發投資（香港）願憑自身資源和管理優勢，助力年輕人實現創業夢想，回饋社會。」

廣發投資（香港）執行董事李永春為「廣發創新獎」獲獎團隊Z-Omics Limited頒獎

作為深耕粵港澳大灣區的全國領先券商，廣發証券始終以服務粵港澳大灣區建設和提升大灣區金融競爭力為己任。針對大灣區湧現出的擁有全球視野的創新創業生力軍，公司自2017年起，已連續九年鼎力支持科大香港賽區的創業大賽，並連續第七年冠名贊助「廣發証券創新獎」，捐資逾百萬，以自身優勢積極推動紮根香港、放眼全球的年輕一代投身創業事業。

此外，公司在中國內地已連續11年發起「廣發証券大學生微創業行動」，該活動聚焦科技創新、綠色發展及鄉村振興，累計支持逾千所高校、上萬名大學生的微創業項目，並為520個項目提供創業基金扶持；通過發揮金融專業優勢，匯聚集團力量，打造創業交流平台、建設創投生態圈，扶持更多有志於創新創業的大學生加入到創業實踐中。

而廣發証券在公益領域的努力還不止於此。由廣發証券與廣發基金、廣發期貨和廣發信德於2011年共同發起設立的廣發証券社會公益基金會，是國內第一家以券商作為主要發起人，並獲得社會組織評估最高等級5A級的基金會。十餘年來，該基金會以鄉村振興、助學興教、金融賦能、醫療救助為主線，開展了一系列有影響力的社會公益項目。截至目前，廣發証券社會公益基金會累計捐贈金額超過人民幣3億元。

展望未來，廣發証券將繼續秉持「廣聚愛，發於心」的理念，與青年創業者攜手同行，共同書寫大灣區高質量發展新篇章。

