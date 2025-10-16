坦博爾遞表港交所：業績增長迅猛 全渠道佈局搶佔戶外服飾黃金賽道

香港, 2025年10月16日 - (亞太商訊) - 隨著國民健康意識覺醒與對戶外生活的嚮往日益強烈，疊加面料科技、智能裝備等技術革新賦能，休閒運動、遠足、精緻露營等戶外場景加速融入日常生活，持續驅動中國戶外運動產業邁入蓬勃發展新階段。

在此背景之下，為牢牢把握市場機遇，進一步夯實綜合競爭實力，近日，中國領先的專業戶外服飾品牌——坦博爾集團股份有限公司（「坦博爾」或「公司」）正式向港交所遞交A1上市申請表，邁出赴港IPO關鍵一步。

坚守卓越產品品質 築起堅實可靠屏障

坦博爾是中國領先的專業戶外服飾品牌，公司以工匠精神為魂，匠心堅守26載，始終執著「慢工出細活」的初心，於每一道工序中精雕細琢，為消費者的每一次戶外探索，築起堅實可靠的守護屏障。今年9月，坦博尔被《界面新闻》评为2025年度户外运动品牌“安心奖”。

優秀的產品品質是坦博爾持續成長的基石。公司通過精心甄選的優質面料、功能與設計無縫融合的先進技術，以及全面聚焦於提供卓越的消費者體驗。

在面料選擇上，坦博爾優先採用高性能面料，所選面料兼具更優防護性、親膚舒適度與持久耐用性。這不僅能顯著提升產品質量與使用壽命，更可確保產品在極端天氣、嚴苛環境下依舊保持穩定性能，為消費者提供全天候可靠防護。例如，公司超90%的產品採用錦綸面料，相比滌綸，其吸濕性、透氣性、耐磨性及低溫韌性均更勝一籌。在羽絨材料的挑選上，公司同樣嚴格把關，優選輕質高蓬鬆度羽絨，可在不增加填充量的前提下，最大化發揮保溫效果。​

在技術層面，坦博爾將創新技術深度融入產品研發，例如防水透氣膜、人體工學支撐等功能的應用，有效提升產品的實用性與穿著舒適度。同時，公司始終堅持技術革新與工藝優化並重，不斷調整產品功能以適配多元化场景需求。

不僅如此，坦博爾在整個供應鏈中實施嚴格的質量控制，採用贯穿产品全生命周期的闭环质量管理体系，確保產品質量始終如一。正是這種對產品品質的執著堅守，以及對先進技術的持續探索，讓坦博爾成功築起獨特的競爭差異化優勢，為品牌的可持續發展奠定了更為堅實的基礎。

產品矩陣豐富全渠道銷售網絡 強化品牌影響力與增長動能

依託強勁的綜合實力與深厚的技術積澱，坦博爾構建起了覆蓋全場景的產品矩陣。目前，公司已開發出覆蓋滑雪、登山、徒步等多元自然環境運動，以及郊遊、公園休閒和通勤等城市場景的完整產品體系。產品組合涵蓋專業戶外服飾，主要包含專業羽絨服、硬殼服飾及軟殼服飾，全方位覆蓋消費者戶外生活需求。

於往績記錄期間，坦博爾擁有三大產品系列－頂尖戶外系列、運動戶外系列與城市輕戶外系列，各系列旨在滿足不同穿著場景。截至2025年6月30日，公司產品體系SKU數量為687個，充分滿足不同場景下的消費需求。

在品牌建設與營銷方面，坦博爾聚焦目標群體心理需求制定精准品牌建設策略，同時結合覆蓋全場景的全渠道銷售網絡，不僅塑造了差異化品牌認知，更將公司持久的品牌影響力與深厚的消費者認知轉化為持續的銷售增長。

坦博爾的品牌理念緊扣消費者核心需求，既滿足大眾通過戶外探索尋求內心平衡的渴望，也傳遞快節奏生活中的環保意識，並將這一理念融入品牌形象建設。在合作層面，公司聯動億角鯨海洋研究中心贊助極地探索，與中國四家知名滑雪場打造沉浸式產品體驗，更攜手奧地利單板滑雪國家隊、中國國家北歐兩項隊提供比賽服和訓練服；在傳播層面，其品牌相關抖音相關影片觀看超20億次，成功將品牌精神轉化為共享價值，構建起獨特且持久的品牌認可度。

與此同時，坦博爾圍繞品牌理念搭建全渠道銷售網絡，將沉浸式線下體驗與無縫線上服務深度融合，確保消費者在所有觸點都能獲得一致且鮮活的體驗。線下佈局方面，自成立以來公司通過自營門店與分銷商門店逐步拓展營銷佈局，截至2025年6月30日，已設有568家常设門店。同時，公司還創新打造「高山美學」體驗店，以場景化陳列升級消費體驗，其中受青州的山水和戶外文化遺產啟發的第六代戶外概念旗艦店，更斬獲美國繆斯設計獎。於過往記錄期間，公司持續優化門店網絡，優先選擇進駐高端購物中心，聚焦高流量高端商圈，進一步強化市場影響力與可持續增長動能。

線上渠道佈局方面，坦博爾持續增加對線上渠道的投入，一方面通過官方旗艦店與主流電商平台店舖矩陣鞏固品牌影響力，另一方面在杭州、青州自建兩大直播中心，組建超100人專業團隊保障運營；同時精選MCN機構與KOL深化合作，以數字化聯動加速品牌傳播與銷售轉化，成為業務增長的關鍵驅動力。數據顯示，2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，公司線上渠道收入占比分別達30.9%、34.1%、48.1%及52.7%，線上業務增幅明顯。

業績快速增長 未來成長空間十分廣闊

得益于對全渠道銷售網絡的精准佈局以及品牌影響力的持續沉澱，坦博爾近年來業績實現持續增長態勢，展現出強勁的發展韌性。據招股書披露，2022年至2024年，公司總營收從人民幣732.4百萬元穩步攀升至人民幣1,302.5百萬元，期間營收規模近乎翻倍，成長動能遠超行業平均水平。進入2025年，公司業績增長勢頭進一步提速，上半年實現收入人民幣657.9百萬元，同比激增85.0%，充分印證了市場對其產品與品牌的高度認可。

在營收規模持續擴張的同時，坦博爾亦保持著優異的盈利水平，2022年至2024年，公司毛利從人民幣367.9百萬元躍升至人民幣715.1百萬元，各年度毛利率分別為50.2%、56.5%、54.9%，2025年上半年毛利率亦維持在54.2%的高位，彰顯其成本控制能力與產品溢價實力。

展望未來，隨著公司整合營銷策略，精准把控品牌建設策略，疊加高毛利新品的持續上線，公司產品結構將進一步向高盈利區間傾斜，其利潤彈性有望進入快速釋放階段，為盈利能力的進一步提升注入強勁動力。

從行業發展趨勢來看，隨著國民戶外生活方式的普及以及消費者對專業戶外服飾功能性需求的提升，中國專業戶外服飾行業正迎來高速發展的黃金期。根據灼識諮詢的資料，中國專業戶外服飾行業市場規模由2019年的人民幣688億元增長至2024年的人民幣1,319億元，複合年增長率為13.9%，預計2029年將達到人民幣2,871億元，自2024年的複合年增長率為16.8%，行業發展空間十分廣闊。

站在行業高速發展的風口，坦博爾憑藉其在品牌建設、產品創新、質量控制、全渠道銷售網絡等方面的卓越表現，成功在激烈的市場競爭中脫穎而出。未來，公司將持續加大研發投入，堅持高品質定位，同時強化精准驅動的品牌建设，加强供應鏈和數字化。此外，公司還將不斷豐富產品組合，拓展品牌矩陣，並以戰略並購為抓手推進全球化佈局，多輪驅動公司發展再上新台階。

