Owkin 推出 K Pro：首個由生物推理模型驅動的生物製藥智能 AI 協作助手



巴黎, 2025年10月16日 - (亞太商訊) - Owkin 今日宣佈推出 K Pro，這是一款將先進的智能體式 AI 引入生物醫學研究和藥物開發的協作助手。K Pro 幫助製藥公司和生物科技企業在研發管線的各個階段作出更明智的決策，提高臨床成功率，並以足夠快的速度提供可用於決策的數據驅動型生物學洞察，從而改變項目的研發進程。 Owkin K Pro Owkin K Pro —— 生物製藥領域的智能體式 AI 協作助手 基於 Owkin 十年來的人工智能創新，並與領先的學術和行業合作夥伴緊密合作，K Pro 是一款以科學家為核心的協作助手，研究人員和管理層均可使用。通過自然語言互動，用戶可以提出複雜的生物學問題，並獲得可操作、具臨床相關性的答案，將零散的工作流程整合為以洞察為驅動的研究體驗。 K Pro 的核心集成了 Owkin Zero，這是一款經過精調的生物學大型語言模型（LLM），其生物推理性能優於其他領先的 LLM（請閱讀完整論文）。利用高質量的多模態生物醫學數據集，K Pro 為研究人員提供了訪問業內最深度、經過策劃、可直接用於 AI 的多模態腫瘤學數據集之一（包括 MOSAIC）。生物製藥和學術客戶可以安全地上傳其專有數據集，以利用 K Pro 的先進 AI 推理和數據分析能力。 Owkin 聯合創辦人兼首席執行官 Thomas Clozel 醫學博士表示：“K Pro 讓我們更接近能夠隨著生物學複雜性而進化的智能。通過將先進的生物推理與智能體式協作架構相結合，它代表著我們邁向實現‘生物人工超級智能（BASI）’使命的關鍵一步——這種 AI 能夠在超越人類能力的層面上建模和設計生物系統，從而更快速地為患者帶來變革性療法。” K Pro 已經使內部藥物靶點識別的速度提升了 70%（從超過 12 個月縮短至 3 個月）；在數小時內建立了可用於 IND 申報的資產定位策略，而傳統分析通常需耗時數月；並在一天內撰寫了一篇專家綜述，隨後發表於同行評審的科學期刊。 生物科技公司 Micregen 的董事總經理 Ben Mellows 使用 Owkin K 制定了他的投資者陳述，並分享了他的體驗：“我們希望能向投資者清晰展示我們的產品推介。這個過程通常需要與所有專家花上數週時間反覆打磨，但 Owkin K 幫了大忙。它整合了我們提供的全部信息，展示了我們的再生幹細胞衍生平台和產品如何對醫療保健產生重大影響，並為來自不同背景的投資者提供了清晰且量身定制的故事。文獻資料量極其龐大。我認為，如果沒有 Owkin K 在短短幾次工作會議中所實現的處理規模，要完成這樣的任務幾乎是不可能的。” Owkin 的人工智能已為製藥客戶帶來了成果，包括：通過識別高風險聯合治療人群，避免第二階段臨床試驗的徒勞；發現新的多模態疾病內型；以及通過確定合適的患者群體以指導入組和識別新的腫瘤學靶點，將臨床試驗週期縮短三年（35%）。 關於 Owkin： Owkin 是一家致力於破解生物學複雜性的人工智能公司。它正通過結合強大的生物學大型語言模型、多模態患者數據和智能體式軟件，構建首個“生物超級智能”（BASI）。該系統的核心是 Owkin K——一款 AI 協作助手，以及其基於生物學精調的新型大型語言模型 Owkin Zero，供研究人員、臨床醫生和藥物研發人員使用，以更深入地理解生物學、驗證科學假設，並更快速地提供更優的診斷與治療方案。 關於《生物製藥行業智能體式 AI 現狀報告》： 為確保 K Pro 能夠應對製藥行業面臨的現實挑戰，Owkin 與 STAT Brand Studio 合作發佈了《國家現狀報告》（可在此閱讀完整報告），調查了 200 多位製藥高管。近一半的受訪者認為，克服數據挑戰是智能體式 AI 能夠帶來最大價值的領域。早期藥物發現、臨床試驗優化和轉化研究也被列為首要任務，凸顯了業界對能夠將複雜生物醫學數據轉化為可操作洞察的智能體式 AI 解決方案的迫切需求。 聯繫信息

Alistair Jennings

Marketing Director: Content

alistair.jennings@owkin.com

+447983972126 來源: Owkin



