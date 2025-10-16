GA-ASI 與韓華正式簽署協議，將共同生產「灰鷹(R) 短距起降」（Gray Eagle(R) STOL）無人機系統（UAS）

聖地亞哥, 2025年10月15日 - (亞太商訊) - 通用原子航空系統公司（GA-ASI）與韓國行業領軍企業韓華宇航於10月14日簽署協議，將合作開發“灰鷹® 短距起降”（Gray Eagle® STOL，簡稱 GE STOL）無人機系統（UAS）。這項具有里程碑意義的協議標誌著美韓防務合作進入新階段，合作範圍超越了傳統的同盟架構，旨在提供下一代無需跑道的無人機解決方案，以應對不斷變化的任務需求，並為指揮官提供更大的作戰靈活性。

這項交易標誌著 GA-ASI 與韓華之間聯合開發與聯合生產計劃的啟動，相關工作將立即展開。GE STOL 將面向全球客戶銷售，包括韓國國防部及美國國防部。

根據協議，雙方將共同設計並製造具備量產代表性的 GE STOL 無人機。首飛預計於 2027 年進行，首批交付計劃在 2028 年完成。目前，由 GA-ASI 資金支持的原型機已成功試飛，顯示出該項目從研發到交付的快速推進能力。憑藉值得信賴的“灰鷹”系列基礎與前瞻性投資，該合作夥伴關係將以最低風險、最快速度實現作戰能力部署。GA-ASI 與韓華宇航將在設計階段保持密切合作，並在韓國建立生產設施，用於 GE STOL 的總裝與製造工作；GA-ASI 將負責最終系統整合。同時，GA-ASI 將繼續在聖地亞哥生產其其他“灰鷹”型號。

“GA-ASI 與韓華承諾將持續投資這一項目，並在韓國建立研發與生產能力。”GA-ASI 總裁大衛·R·亞歷山大（David R. Alexander）表示，“我們將充分利用兩家公司各自的專業優勢，迅速將 Gray Eagle STOL 推向全球市場。”

Gray Eagle STOL 是同級別中唯一具備真正跑道獨立性的中空長航時無人機系統（UAS），可在半硬化地面起降，包括土路、空曠場地、沙灘和停車場等。

這種獨特能力極大拓展了其作戰部署的靈活性，使其能夠執行多任務作戰，包括偵察、監視與目標獲取（RSTA）、反無人機作戰，以及與載人機協同作戰（MUM-T）等任務，同時利用 GE STOL 的模組化開放系統架構實現更高的作戰適應性。

在使用名為 Mojave 的 GE STOL 驗證機過程中，GA-ASI 創下了多項航空史上的“首次”紀錄。其中包括 2024 年的一次演示——GA-ASI 與韓華 合作，將 Mojave 從韓國海軍兩棲攻擊艦 獨島號（ROKS Dokdo, LPH-6111） 上成功起飛，當時該艦正在韓國浦項外海航行。此外，Mojave 還於 2023 年英國航空母艦 威爾士親王號（HMS Prince of Wales）上完成了起降測試，2024 年在美國亞利桑那州 尤馬試驗場（Yuma Proving Ground） 進行了實彈射擊測試，並於 2023 年完成了土質跑道起降測試。這些成果突顯了 GA-ASI 在“跑道獨立性”和“作戰靈活性”方面的重大技術突破。

該項目是韓華在其無人機（UAS）業務領域戰略投資計劃的一部分。此項承諾與 GA-ASI 在無人機領域的持續投入相結合，體現了兩家公司“超前於客戶需求進行投資”的戰略方針。通過國際成本分攤機制，雙方能夠有效降低風險及全生命週期成本，從而確保在韓國及全球範圍內按時交付新一代無人機解決方案。

韓華宇航總裁兼首席執行官 Jae-il Son 表示：“在韓國與美國聯合生產 GE STOL 不僅將創造大量就業機會，還將幫助韓華在相關領域吸引並培養專業人才，推動韓國國內無人機產業生態的發展。憑藉我們覆蓋戰鬥機發動機、雷達與航空電子設備等領域的綜合實力，韓華正邁向成為一家能夠從設計、生產到維護全流程執行的綜合性無人機公司。”

GA-ASI 與韓華攜手，正共同打造一款低風險、資金支持充足、以創新為驅動的無人機解決方案，為各國指揮官提供更快、更經濟且前所未有的靈活作戰能力。

