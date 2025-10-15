中信國際電訊CPC強化智賦雲網安 智鏈未來 跨越AI+安全

香港, 2025年10月15日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」) 致力於創新發展，實現數據賦能新模式，推動技術與數據雙軌發展。中信國際電訊CPC進一步延續AI+創新理念，推出自主研發的「SIEM-MiiND星智神盾」- 數智化安全信息與事件管理平台，利用大數據與智能化技術躍升安全運作中心（AI SOC）整體效能，跨越AI+ 安全，構築智鏈未來的數智新紀元。

中信國際電訊CPC攜手AI+生態伙伴構築

智鏈未來 跨越AI+安全

中信國際電訊 CPC 行政總裁黃政華先生表示：「我們致力成為企業國際化、智能化發展的高質量合作伙伴，推動AI SOC成為企業信息安全保護首選。最新推出的數智化核心技術「SIEM-MiiND星智神盾」正是邁向這願景的重要一步, 不僅躍升AI SOC運作，強化信息安全框架，夯實了創新研發團隊對大數據、AI技術及應用場景的落地能力，更彰顯我們在AI浪潮下對網絡安全變革創新的堅定承諾。憑藉智鏈全球的市場策略, 我們將持續投入並致力利用高質量"智賦雲網安"服務，助力企業在瞬息萬變的安全環境中保持競爭力, 並在國際市場上取得卓越的優勢。」

數智化核心「SIEM-MiiND 星智神盾」全新啟動, AI SOC營運能力躍升

SIEM-MiiND星智神盾提升網絡安全數智化格局

中信國際電訊CPC前瞻性創新發展策略「ICT-MiiND」將創新技術、算法算力和大數據等元素，全棧無縫融合到ICT服務平台，實現智賦雲網安綜合解決方案。中信國際電訊CPC的信息安全及創新研發團隊延續智能創新（Innovation）與智慧思維(Intelligence)理念，自主自建最新的SIEM-MiiND 星智神盾安全信息和事件管理平台(SIEM)，強化網絡威脅資訊分析速度、精凖度和威脅事件回應能力。

SIEM-MiiND 星智神盾核心能力:

- 更快取得數據分析結果: 通過中信國際電訊CPC自建的安全分析大語言模型(LLM), 快速檢索與分析海量日誌資料，智能化提升SOC團隊的工作效率。

- 更安全的數據處理: 企業數據傳輸至中信國際電訊CPC自建及管理的7x24安全運作中心和自管的LLM，進行關聯及分析，以確保客戶數據的安全性。

- 更精凖的安全事件監測: 通過詳盡的及針對不同客戶實際安全需要的「提示詞工程」(Prompt Engineering), 調動大模型在各行業場景的威脅分析能力、精凖識別和回應威脅事件，減輕警報疲勞。

- 更可控的安全圍欄: 全面閉環式防禦體系，從輸入檢查、意圖識別、輸出審核到敏感資訊過濾，實現"事前阻斷、事中引導、事後審查"的全流程防護，並防止敏感性資料洩露與不當回應輸出至LLM外。

- 更全面的通報渠道: 一站式多渠道平台融合電郵、電話、人工智能(AI)語音提醒的即時預報，以及微信和WhatsApp的即時通訊，助客戶更及時掌握安全狀況。

賦能AI SOC智能運作 重塑未來安全防護模式

以創新不斷之AI技術對應AI帶來不斷創新之數據及安全新風險。全新SIEM-MiiND星智神盾是AI SOC的核心技術智慧引擎，賦能數智化安全營運, 深度融合AI技術與大數據模型，小場景應用，以智能化綜合信息調查系統收集數據，優化SOC 專家風險及威脅分析流程，縮短檢測與響應時間，提高風險管理精准度和預報效率，減輕企業警報疲勞。中信國際電訊CPC旗艦信息安全解決方案TrustCSI(TM) 3.0 雲網神盾結合高質量AI SOC平台, 實現「識別、預測、保護、偵測、回應及復原」的全面智能安全防護, 重塑未來網絡安全模式，守護企業免受網絡攻擊。

SIEM-MiiND通過以下功能實現AI SOC的智能安全運作：

- 增強檢測能力: 主動進行漏洞及潛在妥協指標（IOC）的初步分析，以降低對企業網絡的威脅

- 優化規則集: 通過AI技術，根據客戶的歷史資料和新的攻擊情景，調整偵測閾值，並就新增設備的日誌數據持續創建新規則集，為客戶量身訂做和微調規則集

- 提升響應能力: AI SOC通過对SIEM-MiiND所收集的威脅數據進行 AI輔助分析，構建了智能化的安全事件檢測機制，大大縮短故障排查時間，在發出初步警報郵件後，視乎安全事件的複雜程度，可較以往快高達75%時間提供進一步細化的安全建議，並通過AI驅動的安全協調、自動化和回應(SOAR) 程式實現秒級安全回應。

- 智能問答助手: 為企業提供24/7熱線以外的提問渠道，在安全認證登入機制下，企業可及時透過線上線下瞭解安全事件狀況及整體安全級別。智能問答助手能精準分析客戶問題，進一步對應需求，高效獲取相關資訊，提供有效解答及精准反饋。此功能計劃於2026年初推出。

- 簡單易用的安全事件儀表板: 全面可視化界面，集中展示各類安全指標和統計報表，便於企業全面掌握網絡安全態勢

中信國際電訊 CPC產品及數智發展部副總裁黄志强先生表示：「SIEM-MiiND 星智神盾是最新的安全信息和事件管理解決方案, 通過AI技術，提升實時威脅檢測和自動化事件回應功能。結合中信國際電訊 CPC二十多年的行業經驗、多項算法與應用專利、深耕人工智能技術及實踐能力，打造出全方位且高效的人工智能安全運作中心（AI SOC）。SIEM-MiiND 不僅符合現今安全需求，更具備未來擴展性，為企業提供具成本效益且強大的安全防護。配合企業於各地區市場的獨特需求，SIEM-MiiND 亦完善了AI SOC的安全治理, 提升整體合規水平。一系列的智能解決方案不但幫助企業簡化安全運作、降低風險，更提升全球競爭力。」

智鏈未來 AI 融合雲網安的創新應用

中信國際電訊 CPC提供一站式智賦雲網安服務底座, 以面向未來的AI SOC智賦千行百業, 推動智能安全升級, 與企業攜手步入安全、高效的數字智能新紀元。AI SOC結合中信國際電訊CPC創新研發團隊所開發的一系列智能創新方案及安全應用, 助力企業以更低成本、更高效率應對複雜的網絡安全挑戰，亦完善AI SOC的安全治理, 提升整體合規水準。榮獲多個國際及業界獎項的AI創新及安全方案, AI Pentest 滲透測試, AI Databank 智數庫 及 Workflow+ 已有多個成功的客戶案例，落地應用涉及金融企業、跨國企業及科技創新機構等、彰顯中信國際電訊 CPC解決方案的價值。

中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT(TM)專用網絡服務、TrustCSI(TM)信息安全解決方案、DataHOUSE(TM)全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD(TM)雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案，滿足不同行業的ICT服務需求。

憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉"技術賦能"，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為"數據賦能"生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。

中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；20個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布逾160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。請瀏覽www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。

