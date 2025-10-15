賽力斯通過港交所聆訊：即將成為首家「A+H」豪華新能源車企

香港, 2025年10月15日 - (亞太商訊) - 10月13日，賽力斯集團股份有限公司(「賽力斯」或「公司」)成功通過港交所聆訊，擬赴港IPO，若進展順利，公司將成為港股市場首家「A+H」豪華新能源車企，開啟資本市場新征程。

問界全系产品

據悉，賽力斯是以新能源汽車為核心業務的技術科技型企業，主要業務涉及新能源汽車及核心三電等產品的研發、製造、銷售及服務。截至目前，公司已經成功推出問界M5、問界M7、問界M8和問界M9四款車型。

憑藉硬核的產品力，賽力斯的銷量高速增長，數據顯示，公司新能源汽車2025年9月銷量44,678輛，同比增長19.44%，今年1-9月累計銷量達304,629輛，整體增長勢頭穩健。其中，問界M9全系累計交付突破24萬輛，持續穩居50萬元級市場銷量冠軍，今年4月新上市的問界M8也表現強勁，累計交付突破10萬輛，穩坐40萬元級市場銷量榜首，進一步夯實了該品牌的領先地位。

問界M8

財務方面，近年來賽力斯業績顯著增長，收入由2023年的人民幣358億元增加至2024年的人民幣1,451億元，同比增長305.5%；2024年及截至2025年6月30日止六個月，公司錄得母淨利潤分别為人民幣59億元及人民幣29億元，成功實現盈利。根據弗若斯特沙利文報告，公司是全球第四家實現盈利的新能源車企。

此次通過港交所聆訊，無疑是賽力斯發展進程中的關鍵一步。未來若能成功上市，有望依託國際資本市場力量，進一步拓展業務版圖，提升綜合實力，在全球新能源汽車賽道上持續領跑，為行業發展與自身增長開闢更廣闊空間。

