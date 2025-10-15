「中國的奔馳寶馬」問界品牌母公司賽力斯通過港交所聆訊

香港, 2025年10月15日 - (亞太商訊) - 10月13日，被譽為「中國的奔馳寶馬」的問界品牌母公司賽力斯順利通過港交所聆訊，有望成為港股首家「A+H」豪華新能源車企。

據悉，賽力斯以汽零業務起家，2003年與東風合資生產汽車，2016年全面轉型至新能源汽車領域，並於2021年發佈問界品牌，與國內多數新能源品牌不同，問界聚焦豪華細分市場，憑藉出色的產品定位與綜合性能，被業內人士比作「中國的奔馳寶馬」，凸顯其高端化發展路徑。截至目前，賽力斯已經發佈問界M5、問界M7、問界M8和問界M9四款車型。

截至2025年9月底，問界全系累計交付已突破80萬輛，刷新中國新能源豪華品牌交付速度紀錄。其中，問界M9全系累計交付突破24萬輛，持續穩居50萬元級市場銷量冠軍；於2025年4月發佈的問界M8，在正式上市後僅24小時大定即突破3萬輛，累計交付突破10萬輛，穩坐40萬元級市場銷冠！

受益高端車型的大幅放量，賽力斯整體業績實現跨越式增長。2024年，公司實現營收人民幣1,451億元，同比激增305.5%。與此同時，賽力斯盈利能力大幅提升，截至2025年6月30日，公司毛利率由去年同期的21.8%提升至26.5%。2024年及截至2025年6月30日止六個月，公司錄得母淨利潤分别為人民幣59億元及人民幣29億元，成為全球第四家實現盈利的新能源車企。

此次赴港上市，賽力斯計劃將募集資金用於研發、多元化新營銷渠道、海外銷售及充電網絡服務，以提升其全球品牌知名度。通過港交所聆訊後，賽力斯有望加速完成港股上市落地，未來依託「A+H」雙資本平台賦能，進一步擴大豪華新能源賽道領先優勢，實現更高質量發展。

