鉅亨科技宣佈與英特爾公司簽署策略性授權協議，加速 RAID 創新

加利福尼亞州聖克拉拉市, 2025年10月15日 - (亞太商訊) - 鉅亨科技（Graid Technology）宣佈已與英特爾公司（Intel Corporation）達成協議，簽署授權協議，授予鉅亨科技在全球範圍內開發、推廣、銷售及支援 Intel® 虛擬 RAID on CPU（Intel® VROC）之權利。此項策略性合作預期將加速企業級 RAID 市場的創新步伐，並為全球資料中心客戶帶來具變革性的成果。

鉅亨科技與英特爾宣佈簽署策略性授權協議

在當今的數位經濟中，資料是每個組織最寶貴的資產，確保資料既具韌性又能隨時取得，對於釋放其全部價值至關重要。透過本次協議，鉅亨科技（Graid Technology）將結合 Intel® VROC 經過驗證的企業級效能與其自家 SupremeRAID™ 產品組合的突破性創新——業界首款以 GPU 為基礎的 RAID 架構，專為人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）等高負載應用而設計。

藉由融合 CPU 與 GPU 為基礎的 RAID 架構，鉅亨科技將提供無與倫比的高效能選項，滿足次世代資料基礎架構所需的低延遲與高吞吐量，全面提升效能表現。

鉅亨科技執行長 Leander Yu 表示：

「我們很榮幸能與英特爾合作，並以全新的能量與願景延續 VROC 的技術傳承。鉅亨科技的使命是為客戶提供毫不妥協的資料韌性與效能。Intel® VROC 與 SupremeRAID™ 的結合，讓客戶擁有最終選擇權——無論是以 CPU 或 GPU 為基礎的 RAID 解決方案，都能充分釋放資料潛能，實現更快速的洞察、更高的生產力，以及更強勁的基礎架構投資回報。」

英特爾資料中心事業群副總裁 Bryan Jorgensen 指出：

「此次與鉅亨科技的協議，為 Intel® VROC 與我們的客戶開啟了令人振奮的新篇章。鉅亨科技在 RAID 領域的深厚專業與創新承諾，將為客戶帶來全新價值，消除傳統 RAID 的瓶頸，並釋放前所未有的高效能。」

在交易完成後（預期於今年年底前），鉅亨科技將全面接手所有 Intel® VROC 客戶支援及後續開發工作。英特爾與鉅亨科技皆承諾，在整個過程中保持定期更新與透明溝通，確保順利過渡。

欲了解更多資訊，請聯絡您的英特爾或鉅亨科技代表，或造訪 www.graidtech.com 。

