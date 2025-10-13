康基醫療與Knight Bidco聯合發佈私有化建議計劃文件

香港, 2025年10月13日 - (亞太商訊) - 康基醫療控股有限公司（「康基醫療」或「公司」，股份代號：9997.HK）與Knight Bidco Limited（「要約人」）今日宣佈刊發有關建議私有化康基醫療的通函（「計劃文件」），當中載列通過協議安排方式對康基醫療進行擬議私有化（「建議」）的條款及條件。

該文件現已上載至香港聯交所網站（網站連結）。

該建議在市場波動、潛在地緣政治風險、行業及宏觀不明朗的情況下，為計劃股東提供實現可觀回報的機會。

推薦建議

獨立董事委員會（「獨立董事委員會」）經考慮該建議、該計劃及特別交易，並計及獨立財務顧問之意見，認為就獨立股東而言，該建議、該計劃及特別交易屬公平合理。

據此，獨立董事委員會推薦獨立股東投票贊成各項決議案，使該計劃生效。

有關獨立董事委員會推薦建議理由之進一步資料以及獨立財務顧問報告已載於計劃文件内。

計劃股東應採取的行動

建議所有股東審閱計劃文件。股東應參閱計劃文件，以獲取有關該建議、該計劃及特殊交易的進一步資料，以及法院會議通告及股東特別大會通告（連同相關的代表委任表格）。

根據大法院之指示，法院會議將於2025年11月10日上午十時正（香港時間）假座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行。其後，股東特別大會將於同一地點及同一日期於十時半舉行。

康基醫療股東就該計劃作出決定前，應仔細閱讀計劃文件全文。

​​該建議之背景資料

於2025年7月17日，要約人要求董事會向股東提呈該建議，內容有關建議根據公司法第86條以協議安排方式將本公司私有化。於該建議完成後，本公司將成為要約人的全資附屬公司，而股份於聯交所的上市地位將被撤銷。

關於康基醫療控股有限公司

康基醫療控股有限公司創立於2004年，總部位於中國浙江省杭州市，於2020年6月在香港聯合交易所主板上市，股票代碼9997.HK。公司專注于設計、開發、生產和銷售微創外科手術器械及配套耗材(「MISIA」)，秉持著「為醫生提供優質產品和服務，致力於人類健康事業」為使命，通過豐富的產品組合為婦產科、普外科、泌尿外科和胸外科等臨床科室的微創外科手術提供一站式解決方案，並致力於發展為一個立足中國，輻射全球的國際化微創外科手術器械及配套耗材平台。

關於Knight Bidco Limited

要約人、MidCo及TopCo均為於開曼群島新註冊成立的有限公司及僅為實施該建議而成立的投資控股公司。截至最後實際可行日期，要約人由MidCo全資擁有，而MidCo由TopCo全資擁有。截至最後實際可行日期，TopCo由財團成員持有，其中Fortune Spring ZM、Fortune Spring YG、TPG Asia VII、Keyhole、Knight Success、NewQuest V及Al-Rayyan Holding分別持有約25.53%、約14.47%、約24.38%、約5.01%、約5.69%、約4.56%及約20.36%。截至最後實際可行日期，除計劃文件中第七部份「說明備忘錄」中「11. 公司的股權架構」一節所披露外，TPG Asia VII、Keyhole、Knight Success、NewQuest V及Al-Rayyan Holding 均非股東。

康基醫療現由鍾鳴先生及其配偶申屠女士共同控制，二人合計持有康基醫療52.98%股份。待私有化完成後，鍾氏夫婦將通過"Fortune Spring ZM"與"Fortune Spring YG"繼續持有要約方最終控股公司（TopCo）40.00%股權，並保持第一大股東地位。更多細節詳見計劃文件。

各創始人實體均為英屬維爾京群島註冊成立的商業公司。

Knight Success為一家於新加坡新註冊成立的有限公司及且為一家投資控股公司。Keyhole為一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司及投資控股公司。TPG Asia VII為一家於新加坡註冊成立的有限公司。Knight Success及Keyhole均由TPG Asia VII全資擁有或控制，而後者由TPG Asia GenPar VII Advisors, Inc.控制，並最終由納斯達克上市的特拉華州公司TPG Inc.控制。

TPG是一家全球領先的另類資產管理公司，成立於1992年，截至2025年6月30日年管理的資產超過2,690億美元。多年來，TPG一直致力於投資變革、增長與創新，旨在為投資者構建多元化的產品與策略，同時藉由貫徹紀律及卓越的營運管理，提升投資策略與投資組合的整體表現。

NewQuest V為一家於新加坡註冊成立的有限公司及投資控股公司。NewQuest V由NewQuest Asia Fund V, L.P. 全資擁有，而後者由NewQuest Asia Fund V GP Ltd.控制，並最終由納斯達克上市的特拉華州公司TPG Inc.控制。

NewQuest成立於2011年，是亞洲領先的二級私募股權平台之一，擁有亞洲最有經驗的二級團隊，分佈於五個辦事處。自成立以來，NewQuest一直專注於與普通合夥人合作，創建定制的解決方案，以滿足私募資產持有人及其利益相關者的流動性和其他戰略需求。從2018年建立的戰略合作夥伴關係開始，NewQuest於2022年1月成為TPG的全資附屬公司。

Al-Rayyan Holding為一家根據卡塔爾金融中心管理局的規定於2012年在卡塔爾成立的有限責任公司，且為卡塔爾主權財富基金卡塔爾投資局全資擁有的間接附屬公司。成立於2005年的卡塔爾投資局旨在投資和管理國家儲備基金。卡塔爾投資局為全球最大、最活躍的主權財富基金之一。卡塔爾投資局投資於廣泛的資產類別及地區，並與世界各地的領先機構合作，建立具有長期前景的全球化及多元化投資組合。截至最後實際可行日期，Al-Rayyan Holding及其一致行方（與Al-Rayyan Holding 單獨或被視為與該財團一致行事的各方除外）均不持有任何股份。

本新聞稿中使用的所有未另行定義的大寫術語，其含義均以 2025 年 10 月 13 日發佈的計劃文件中的釋義為準。本新聞稿須與計劃文件全文一併閱讀，計劃文件副本可在以下鏈接查閱。（網站連結）

