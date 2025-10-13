中旅國際建議實物分派旅遊地產業務 退出虧損業務 提高整體盈利能力

香港, 2025年10月12日 - (亞太商訊) - 香港中旅國際投資有限公司（「中旅國際」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）（股份代號：308）发布公告，宣佈建議向股東實施建議分派。據此，中旅國際將旅遊地產業務進行內部重組，使該業務由私人公司持有，並透過實物分派私人公司股份將旅遊地產業務從集團分拆。集團此舉將能夠將不再從事虧損的旅遊地產業務，簡化營運，並在核心業務部署更多資源，以改善集團整體盈利能力及前景。

基於建議分派，實物分派應按每股股份對應一股私人公司股份的基準實施；及根據現金替代應就選擇現金的股東持有的每一股股份支付0.336港元現金代價，該金額約佔公告日期前最後一個交易日聯交所所報每股股份收市價1.53港元的22%。

根據建議分派，股東可選擇：根據其於記錄日期在中旅國際的持股比例收取私人公司股份；或收取現金替代（若股東選擇不接受及獲取私人公司股份；根據適用法律和法規無法或不被允許持有私人公司股份，及/或未有回應選擇、接受及獲取私人公司股份的相關請求）。

倘建議分派在股東特別大會上經股東批准，如有任何股東不希望參與建議分派，可在股份有權參與建議分派的最後一個交易日（預期為二零二五年十一月十七日（星期一），具體時間根據載於通函內的最終時間表而定）或之前出售股份。

於建議分派完成後，私人公司將不再為中旅國際附屬公司，並將由控股股東及選擇實物分派的股東透過持有私人公司股份而持有，中旅國際將繼續經營保留業務，而股份將繼續於聯交所上市。

中旅國際董事認為建議分派符合公司及股東的最佳利益。原因包括：(i) 旅遊地產業務於截至二零二五年六月三十日止六個月內持續表現欠佳。管理層預期，旅遊地產業務的未來盈利能力存在若干不確定因素。物業開發屬資本密集型業務，具有固有的周期性風險。透過建議分派，集團旨在降低整體債務水平，並盡量減少對波動性地產市場的風險；(ii)建議分派將使集團精簡其營運，且可集中資源於旅遊景區及其它具較高增長潛力且有助集團長遠實現更佳盈利能力的業務；(iii)旅遊景區業務較高的利潤率被當前旅遊地產業務較低的利潤率攤薄，導致投資者難以單獨評估旅遊景區業務的價值。於建議分派後，集團將專注於配置更多資源及著重發展保留業務；及(iv)建議分派可為股東提選擇權。由於私人公司將為私營公司，故亦將提供現金替代，此舉可為不願持有私營公司股份的股東提供流動性及靈活性。

