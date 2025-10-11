Open Dialogue Project 啟動2026年全球發展國際徵文比賽

Moscow, Russia, 2025年10月11日 - (亞太商訊) - 國際平台 Open Dialogue 於週二宣佈啟動2026 年國際徵文比賽，邀請全球青年專業人士與思想領袖提交有關全球經濟挑戰與可持續發展機遇的提案。

邀請全球青年專業人士提交經濟與社會轉型願景



該倡議由項目主任兼經濟發展顧問 Maxim Oreshkin 在本週於 Moscow 舉行的 "Inventing the Future" 國際研討會上發佈。此次比賽以首屆賽事的成功為基礎，首屆共收到來自 102 個國家的 696 篇以 16 種語言撰寫的論文。"我們啟動第二屆國際徵文比賽，旨在吸引來自不同職業與文化背景的年輕、有活力的作者參與。"Oreshkin 在研討會的主題演講中表示，"我們尋求創新的未來願景 - 關於個人、社會、經濟以及我們整個星球的未來。"

Open Dialogue 項目作為一個獨立的國際跨文化交流與經濟對話平台，旨在促進新興領袖與資深專家之間就全球重大議題展開有意義的交流。比賽主辦方強調，入選的提案將被彙編成綜合報告，供國際經濟發展委員會與智庫審閱。

首屆比賽展現了顯著的全球參與度，投稿主題涵蓋從可持續城市發展到新興市場數位轉型等領域。根據項目統計，首屆比賽共有 100 名決賽選手入圍，他們在 Moscow 舉行的國際論壇上向業界領袖、學者及政策顧問展示了自己的構想。"大賽收到的多元觀點 - 從 Silicon Valley 的科技企業家到 Sub-Saharan Africa 的社會創新者 - 突顯了我們所面臨挑戰的普遍性，以及來自世界不同角落的創意解決方案。"比賽國際協調員 Anna Petrova 表示。

2026 年的比賽在既有主題的基礎上擴展，並新增人工智慧倫理、氣候調適策略與包容性經濟模式等新類別。參賽者可使用母語提交論文，組委會將提供翻譯，以確保更廣泛的可及性與公平評估。

該倡議亦與名為 "Dreams of the Future" 的國內項目相呼應，該項目透過創意影片徵集吸引了全俄羅斯 4,000 名青年專業人士參與。該項目要求參與者以短語 "We want to create a future in which..." 開頭，構想未來場景，並結合由文化機構策劃的科幻文學引用。

此外，還與歐洲、亞洲與美洲多所大學建立教育合作夥伴關係，以推動參與並提供學術支援。Open Dialogue 平台亦開設了專屬社群媒體頻道與線上資源，包括網路研討會與導師計畫，為參賽者在提交過程中提供支援。

參賽作品將由由經濟學家、社會科學家、技術專家及可持續發展專家組成的國際評審團評估。評審標準包括創新性、可行性、潛在全球影響力以及與可持續發展目標的一致性。

獲獎者將獲得國際實習機會、研究資助及參與全球經濟論壇的資格。前 100 名決賽選手將被邀請前往 Moscow 參加為期一週的高峰會，期間將舉辦工作坊、交流活動及面向國際組織的成果展示。

Open Dialogue 項目是國際平台吸引年輕世代以協作方式應對全球挑戰的成長趨勢之一。近年來，類似倡議不斷湧現，包括 World Economic Forum 的 Global Shapers Community 及多項聯合國青年參與計畫。

Oreshkin 指出，最具潛力的提案將透過與發展組織及私營部門贊助商的合作，獲得試點實施支援。"我們不僅僅是在收集創意 - 我們正在打造將願景轉化為具體解決方案的途徑。"他表示。

徵文截止日期為 2026 年 3 月 31 日，初步結果將於 5 月公佈。最終展示與頒獎典禮定於 2026 年 10 月在 Moscow 舉行，屆時將與國際經濟發展會議同期舉行。

註冊與提交指南可於 Open Dialogue 平台網站上以多種語言取得。主辦方確認，所有相關活動（包括籌備網路研討會與最終典禮）的直播與錄像都將透過項目的社群媒體與數位渠道發佈。

該倡議已獲多家國際學術機構、青年組織及經濟發展機構支持，旨在為持續存在的全球挑戰帶來新的觀點。

