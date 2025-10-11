TripGift 推出全新的城市、目的地及體驗禮品卡與市場平台，開啟「全球本地夢想清單」之旅

紐約, 2025年10月10日 - (亞太商訊) - 作為多品牌、多貨幣閉環旅行禮品卡及數碼體驗兌換平台的國際多項大獎獲得者，TripGift® 今日正式宣佈推出全新系列的“夢想清單目的地禮品卡”與“目的地主題市場平台”。該系列涵蓋全球最受歡迎的城市——包括紐約、倫敦、巴黎、迪拜、東京等，為用戶帶來獨一無二、靈活且個人化的價值體驗，打造以目的地為主題的閉環饋贈與兌換旅程。

憑藉近期獲得的“年度旅行商務創新獎”以及其強大的技術平台，TripGift® 打造的個人化禮品卡可精準匹配旅行需求，全部通過其獨特的旅行體驗兌換市場進行管理。該平台實現了行業首創、領先全球的 103 種貨幣無縫運作，為用戶提供真正全球化、便捷的旅行禮贈新方式。

此次擴展計劃正通過與全球關鍵戰略合作夥伴的協同部署，旨在進一步拓展全球市場營銷影響力，推動精準且個人化的旅行體驗消費，並激發目的地經濟活力。該項目由公司自主研發的微服務架構及創新的閉環市場生態系統驅動，不斷以多貨幣、可觸達的旅行禮贈與兌換模式，為全球市場注入強勁動力。

TripGift® 首席執行官 Cary George 表示：“體驗型與‘夢想清單’旅行的需求依然強勁，而我們正憑藉全新的目的地及夢想清單主題禮品卡，完美契合這一全球趨勢。通過將旅行禮品個人化至紐約、迪拜、倫敦、東京等標誌性城市，並依託我們支持 103 種貨幣的兌換平台，我們讓全球旅行夢想變得更可實現、更易達成。此次戰略擴展充分印證了 TripGift® 基礎架構與閉環生態系統的實力與獨特可擴展性。”

全新的目的地禮品卡旨在為個人自用或本地及跨境饋贈提供最大靈活性。持卡人可在指定城市中兌換酒店住宿、汽車租賃、觀光行程及夢想清單體驗項目，並通過 TripGift® 市場平台的完整技術能力，在專屬線上閉環系統中便捷完成兌換。

TripGift® 首席執行官 George 補充道：“我們持續的創新，尤其是在微服務架構與飛輪模式（flywheel model）方面的投入，使我們能夠快速推出高度相關且富有意義的產品與市場平台，從而在這些全球重點目的地推動經濟活力與增長。”

TripGift® 是國際多項大獎得主，也是多品牌、多貨幣“全球任意行”閉環數碼旅行禮品卡與自助式線上旅行預訂兌換市場的領導者。公司總部位於英國倫敦，業務遍及全球，始終保持無債務且盈利的穩健營運狀態。TripGift® 旗下擁有多款核心品牌禮品卡組合，包括 AirlineGift, BucketlistGift, HotelsGift, eLearnGift, FlystayGift, RentacarGift, ToursGift 以及 TripGift 為用戶獨家開啟超過 150 萬項可預訂旅行體驗的大門。平台內容涵蓋全球主要航空公司、酒店及汽車租賃服務，同時還包括全球及本地的夢想清單體驗、VIP 體育賽事、文化及音樂活動等獨特項目。

TripGift® B2B solutions 引領行業創新，推出首個以安全為核心、支持 103 種交易貨幣 的閉環禮品卡處理系統、禮品卡 API 及全球體驗兌換市場，並支持“分次支付”（split-tender）模式，實現“隨處旅行”的靈活消費。其零售數碼旅行禮品卡非常適用於本地、區域及全球旅行饋贈、旅行獎勵、忠誠度計劃、員工獎勵、促銷激勵、婚禮禮贈、目的地營銷、禮包設計、現金回贈及抽獎獎品等多種應用場景。

