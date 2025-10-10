金葉國際集團有限公司 今日於香港交易所GEM掛牌上市

香港, 2025年10月10日 - (亞太商訊) - 香港資深老牌機電工程承建商金葉國際集團有限公司（「金葉國際」，連同其附屬公司簡稱「集團」，股份代號﹕8549）的股份今天開始在香港交易所GEM正式掛牌買賣。

金葉國際股份今天交投活躍。收市價每股2.15港元，較發售價每股0.50港元上升330%，總成交股數約43.8百万股，總成交金額約1.30億港元。

董事會主席、行政總裁、執行董事及集團創辦人之一的葉金弋先生表示：「金葉國際今天成功登陸香港資本市場，大大提升了集團企業形象，為集團未來發展掀開了嶄新的一頁。未來，集團將繼續鞏固市場地位，擴大市場份額，把握香港的增長機遇。作為機電工程行業的颇具规模且资深的企业，集團将繼續鞏固競爭優勢，擴大業務規模，爭取更大市場佔有率，努力爲股東帶來更豐厚的回報。」

關於金葉國際集團有限公司

集團是香港機電工程行業资深承建商，擁有近20年行業經驗，專注於暖氣、通風及冷氣調節系統工程，同時亦從事電力裝置及給供水系統工程。集團與香港大型的物業管理公司已建立深厚業務關係，服務的物業組合遍佈香港島、九龍及新界。集團研發雲端定製系統「GL ERP」系統推動高效項目管理，並致力於推動香港機電工程行業的綠色發展。

由左至右﹕

1. 王振吉先生 金葉國際獨立非執行董事

2. 呂國傑先生 金葉國際執行董事

3. 葉金弋先生 金葉國際董事會主席、行政總裁兼執行董事

4. 李俊豪先生 香港交易所上市委員會成員

5. 張豐兒女士 金葉國際董事會主席夫人

6. 葉芷筠女士 金葉國際財務總監兼執行董事

7. 林偉昶先生 金葉國際獨立非執行董事

8. 張廣達先生 金葉國際獨立非執行董事

9. 劉穎女士 香港交易所首次公開招股審查聯席主管

金葉國際董事會主席、行政總裁兼執行董事葉金弋先生以及執行董事呂國傑先生敲鑼開市

香港交易所上市委員會成員李俊豪先生赠送上市紀念禮品予金葉國際董事會主席、行政總裁兼執行董事葉金弋先生

