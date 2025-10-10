國際環保博覽推動綠色科技 本月底亞博館開幕



- 第20屆國際環保博覽以「綠色科技 引領零碳未來」為主題，匯聚來自12個國家及地區、逾300家展商參與

- 博覽聚焦三大領域，包括循環經濟及廢物處理、綠色及智慧出行，以及ESG相關服務，為環保產業提供多元解決方案，適合各行業人士參與，共拓綠色商機

- 焦點活動「亞洲環保會議」雲集中國及「一帶一路」國家政府代表及行業翹楚，分享各地最新政策及綠色環保項目，剖析重要環保議題

- 公眾日（10月31日）將免費開放予公眾人士入場，並舉行一系列環保講座及工作坊，推動綠色生活 香港, 2025年10月10日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）及法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，並由香港特別行政區政府環境及生態局協辦的國際環保博覽2025，將於10月28日至10月31日假亞洲國際博覽館舉行，展商和買家亦可於10月21日至11月7日透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商。博覽最後一天（10月31日）為公眾日，將免費開放予公眾人士入場。 香港貿發局副總裁古靜敏表示：「國家主席習近平在9 月聯合國氣候變化峰會視像致辭中提到，目標2035年，中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%至10%，並『力爭做得更好』，勢帶動環保產品需求。同時，今年特區政府的《施政報告》強調多項與環保相關的政策方向，包括提出建設綠色低碳生活環境，致力加速綠色技術應用，以及推動綠色創科和綠色可持續金融等。」 她亦提及：「國際環保博覽踏入第20屆，以『綠色科技 引領零碳未來』為主題，作為ESG及可持續發展方案的商貿平台，在新能源、綠色生活及環保方面提供多項創新解決方案，展示最新產品與技術。今年博覽吸引來自12個國家及地區、逾300展商參與，並廣邀內地、東盟及『一帶一路』國家政府的服務供應商親臨，協助各地業界把握綠色經濟的龐大商機。」 香港特別行政區政府環境保護署副署長區詩敏博士在記者會上表示：「我們希望透過今年的國際環保博覽，繼續與來自中國內地和『一帶一路』國家，包括東盟國家、中亞國家、南亞國家及中東國家的訪客，分享及實踐應對氣候變化和實現碳中和的最新綠色科技及應用，促進政府、業界與社會的交流合作，共同探索如何推動綠色經濟與低碳生活，為香港邁向更可持續的未來貢獻力量。」 環球展商齊聚多國展團鼎力支持 今年博覽雲集環球頂尖展商。海外展團方面，韓國及意大利首度組團參展，其中韓國展團將展出空氣淨化及除臭、水質管理和廢物處理等技術；挪威、荷蘭及加拿大展團亦載譽歸來。中國內地多個省市展團繼續踴躍支持，除了廣州、深圳等大灣區城市載譽歸來外，廣西、湖南、上海、內蒙古等地亦組織展團參展。由「一帶一路」國際科學組織聯盟(ANSO)及11家內地企業組成的ANSO環境科技產業聯盟展館更將首次參展，展示多項與水資源、大氣環境有關的技術。 香港方面，環境及生態局等11個政府單位組成的展區，將展示多項最新環保政策及措施；環境運動委員會第一次組織展館，帶來22家本地初創，展示多元綠色創新成果；香港館由環境保護署支持、香港工業總會統籌，集合20家參展商；而香港科技園公司將率領園區10間初創一同亮相。 大會亦積極建構平台協助港商及內地企業「出海」，開拓綠色貿易新機遇。透過貿發局全球51個辦事處，大會積極邀請內地和海外買家參觀及採購，吸引來自亞洲地區如日本、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡、越南；歐洲如匈牙利及波蘭的買家參與。大會將與環境及生態局合作，廣邀內地、東盟及「一帶一路」國家政府的服務供應商，親臨博覽採購環保科技及產品，並會繼續邀請本港不同政府部門及相關機構到場參觀及採購。 聚焦三大領域展示最新環保解決方案 今年博覽匯聚多元綠色科技，將圍繞循環經濟及廢物處理、綠色及智慧出行、以及ESG相關服務三大領域，展示行業最新成果。 在循環經濟及廢物處理展區，香港展商綠色人工智能科技有限公司展示運用了機器視覺和人工智能演算法的AI智能分類垃圾桶。今年中國光大環境（集團）有限公司亦再次參展，帶來垃圾焚燒發電方案，實現垃圾「無害化、減量化、資源化」並轉廢為能，助力城市永續發展。 於綠色及智慧出行方面，香港中文大學孵化的新能源項目易池新能有限公司，將帶來全球首個商業化硫基液流電池儲能系統，整體成本較鋰電池低一半。展區內更會有多款電動車及相關充電設備，國內專營環保裝備的盈峰環境科技集團股份有限公司將首次參展，展示自主研發的純電動壓縮式垃圾車。 業界在推動ESG披露和低碳轉型的同時，亦積極尋求各類ESG相關服務，並促成產業和金融機構的合作，加快香港成為綠色可持續金融中心。中國節能環保（香港）投資有限公司將展示創新工具EnvAI，為企業提供一站式ESG服務，包括ESG數據收集及分析、報告自動生成等。Llewellyn and Partners Company Limited將帶來為建築業而設的專利AI 綜合管理平台AutoTwin，平台可達致優化能源效率、減少碳足跡等，從而促進綠色城市發展。 至於學研機構與初創方面，香港科技園公司帶來初創afterNATURE Ltd，展出用於海岸線的六角形深水盆，它的表面成為海洋生物的棲息地，以確保岸邊的生物多樣性；另一家園區初創遠見築有限公司將展示AtmosBrick及於博覽中全球首發的AtmosTile「負碳」綠建材，幫助減少碳排放量。 多元化精彩活動不斷「亞洲環保會議」匯聚業界翹楚 博覽焦點活動「亞洲環保會議」邀請環球政府官員及行業翹楚聚首一堂，就各項環保議題分享真知灼見。會議將在博覽首日（10月28日）探討循環經濟的最新發展，更會首次推出由商界環保協會、香港綠色建築議會及香港建造業議會共同編制的《香港循環建築環境指南》，帶來建造業最新綠色指引及實際案例分享。此外，博覽第三日（10月30日）會議將以「構建可持續未來：邁向淨零建築環境」及「綠色智慧出行 - 引領未來出行潮流」為主題，展示建築業及交通運輸行業，如何有效合作實踐碳中和。 其他精彩活動包括博覽首日（10月28日）的「香港工業總會．Q嘜低碳餐廳大獎」頒獎典禮，由香港工業總會及香港優質標誌局主辦，嘉許在可持續發展及低碳實踐方面表現卓越的餐廳，為餐飲業塑造可持續未來；第二日（10月29日）舉行的第六屆氫能經濟論壇，香港中華煤氣有限公司和內地及海外不同專家，包括中國城市燃氣氫能發展創新聯盟、國富氫能集團、威立雅及航天氫能科技有限公司等公司代表，將剖析綠色氫能前沿技術及成功案例，分享如何透過大灣區區內各地合作，共同推動氫能的應用。 博覽第二日（10月29日）的「環保企業『走出去』經驗交流會」將邀請來自「一帶一路」國家的代表簡介不同地區的環境產業投資政策最新概況，同時亦會邀請中國及香港綠色科技公司展示最新技術，分享企業「出海」經驗促進地區交流，開拓綠色貿易新機遇。另外，為推動初創企業在環保業界的發展，博覽亦特意設立一系列活動展示香港環保初創的成果。其中「初創．動起來」論壇將邀請來自不同環保領域的初創代表分享行業現況和發展路向。 公眾日全方位推動綠色生活 為鼓勵市民積極參與環保活動，讓市民體驗綠色生活，博覽最後一天（10月31日）為公眾日，將免費開放予市民入場。當日設一系列環保講座及工作坊，其中海洋公園將會分享「逆瀕行動 Mission R」保護瀕危野生動物與其棲息環境的相關資訊；環保 KOL「大便妹」楊婷將講解如何快樂地過環保生活、共建綠色家園；公眾還可參與豐富的環保工作坊，如「蜂蠟布工作坊」、「桌上遊戲工作坊」等。場內更設有綠色市集Green Mart供市民購買多元環保產品。 香港貿發局今個月同時舉行四大科技展覽，包括下星期一至四（10月13至16日）於灣仔會展舉行的香港秋季電子產品展（秋電展）和國際電子組件及生產技術展（electronicAsia），以及由10月27日至30 日於香港會展舉行的香港國際秋季燈飾展（秋燈展），和10月28 日至10月31 日於亞洲國際博覽館舉行的香港國際戶外及科技照明博覽，與同期舉行的國際環保博覽，締造協同效應。屆時大會將安排免費穿梭巴士服務，往來展場及各主要酒店與交通交匯點。詳情請參閱以下網頁︰https://www.hktdc.com/event/ecoexpoasia/tc/travel-to-fairground-awe 圖片下載：https://bit.ly/42AeP2y 香港貿發局副總裁古靜敏介紹國際環保博覽精彩內容，表示今年《施政報告》提出多項與環保相關的政策方向，並強調新能源產業的重要性及建設綠色低碳生活環境。國際環保博覽正好圍繞這些主題，展示最新的環保產品與技術。 香港貿發局副總裁古靜敏（中）、香港特別行政區政府環境保護署副署長區詩敏博士（左）、法蘭克福展覽（香港）有限公司副總經理黃耀倫（右）出席國際環保博覽記者會。 香港中文大學孵化的新能源項目易池新能有限公司展示全球首個硫基液流電池儲能系統。 三一騰飛機械有限公司展示了氫能四合一電解槽的模型，為企業和各地政府提供各種生產及儲存氫氣的新方案。 香港科技園公司率領園區10間初創參展，其中遠見築有限公司帶來AtmosBrick及於博覽中作全球首發的AtmosTile「負碳」綠建材。 展商Llewellyn and Partners Company Limited展示為建築業而設的AI綜合管理平台AutoTwin，為企業提供碳管理和環評工具。

