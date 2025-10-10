潼關黃金肅北礦區掘金新突破 新增26噸高品位資源賦能長期增長



香港, 2025年10月10日 - (亞太商訊) - 2025年3月7日，潼關黃金（00340.HK）宣佈收購榮昌投資有限公司100%股權，成功將肅北縣北東及460金礦項目納入旗下。2025年10月10日公告稱，根據SRK編制的礦產資源量估計報告，該金礦的含金屬量約26噸，收購完成後，集團金礦的資源金屬量預期從55噸躍升至81噸。這一戰略舉措不僅顯著提升資源儲備規模，更以高品位、低成本、強延展性的資源特性，為集團長期發展注入強勁動力。 圖1：勘探及開採許可位置 新增26噸黃金資源量，地理優勢+低成本驅動盈利增長 公告顯示，根據SRK編制的礦產資源量估計報告，目標金礦項目的礦產資源總量約為580.97萬噸，黃金金屬量約26噸，平均品位為4.48克黃金/噸，顯示其高品位特徵。尤其值得注意的是，約404.24萬噸礦產資源及約18.34噸含金屬量為控制級資源類別，占總估算礦產資源量的70%以上。其中，約20.4噸的金屬量品位集中在4克/噸金以上，占資源總量的78%，整體資源品質優異。礦區內的A104、A105等主要礦體甚至蘊藏著品位高達10至22克/噸金的高品位金礦脈，估計北東礦業項目的資源量能夠支持整體礦山壽命至約15年，這為未來進行高效益、低成本的黃金開採奠定堅實的資源基礎。 該項目的另一大突出優勢在於其優越的地理位置與基礎設施協同效應。礦區最遠的礦脈距離集團現有的選礦加工設施僅約11公里，預計2026年下半年將取得採礦許可證。這意味著未來該項目的開發可充分利用現有設施，無需投入巨額資本新建選礦廠及配套基礎設施，從而顯著降低前期資本開支，縮短項目現金流回正週期。這種“依託現有、輻射周邊”的開發模式，極大地提升項目的經濟性和開發效率。 基於得天獨厚的資源條件和協同佈局，該項目的盈利前景備受期待。報告預測，該金礦的綜合維持成本（AISC）有望低於每克人民幣330-360元（約合每盎司1,440-1,570美元）。這一成本水平不僅低於集團現有礦山的生產成本，更具備全球範圍內的顯著競爭優勢。低成本運營優勢結合當前黃金價格走勢，將為公司帶來強勁的盈利能力。按照中國的《礦產資源儲量規模劃分標準》以及《金屬非金屬礦山生產建設規模分類標準》，該金礦項目在礦山資源規模以及生產規模上均屬於大型金礦礦山。 金礦礦區總面積達35.5平方公里，發現含礦構造128條，已開展工作礦體48條。現有的礦體集合區面積約為12平方公里，僅占整體探礦許可證面積的約33.8%，意味著仍有約三分之二的區域具備廣闊的找礦空間。集團已規劃在未來三年投入鑽探工作量160,000米、坑探35,000米，用於深邊部找礦工作。隨著勘查工作的持續深入，整體資源量預計將具有極大的提升潛力，為公司的長期可持續發展提供源源不斷的資源保障。 深部勘探突破，揭開“多層樓”成礦寶藏 更為市場所矚目的是礦區已被實證的巨大勘探潛力。根據公司10月6日公佈的地質探礦進展顯示，深部地質找礦工作已取得突破性進展。在460礦區中部，通過坑探施工新發現並控制了一條盲礦體，其連續長度達140米，金品位介於2.68-31.02g/t之間，且礦體在走向和傾向上均未封閉，顯示其進一步延伸的潛力。 圖2：460 金礦礦區新發現礦脈 超深鑽孔的實施更是揭示了“多層樓”成礦模式的巨大資源前景。例如ZK616鑽孔在進尺至2002.4米時，自上而下共發現了5層礦化體，甚至在1920.4米的深度仍見礦厚度4.38米，品位6.84g/t，呈現出“深部加厚、品位躍升”的顯著特徵。 圖3：ZK616 深部第五層構造蝕變帶特徵 潼關黃金的管理層也對未來的發展充滿信心。集團新委任的行政總裁王得權先生，是一位在金礦勘查與研究領域擁有超過10年經驗的高級工程師和資深專家，他的專業背景與集團當前聚焦核心礦區、深化資源開發的戰略方向高度契合，其領導力有望為項目的順利推進和技術的持續優化注入新的動能。 總體而言，潼關黃金肅北礦區項目憑藉其新增的高品位資源量、毗鄰現有設施的地理優勢、極具競爭力的低成本結構以及已被深度驗證的巨大勘探潛力，不僅顯著增強公司的資產價值和長期盈利確定性，更為其內生性增長描繪清晰的藍圖。這是一次質的飛躍，為投資者展現一家黃金企業依託優質資源實現穩健與成長並舉的巨大潛力。



話題 Press release summary



部門 金属，矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

