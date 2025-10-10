GSK攜手OMP加速推進IBP轉型，於Gartner供應鏈規劃峰會上發布最新成果

比利時，安特衛普, 2025年10月10日 - (亞太商訊) - 在2025年倫敦舉辦的Gartner供應鏈規劃峰會上，供應鏈規劃解決方案領導者OMP重點展示了GSK如何加速其全球轉型進程。這家全球醫療保健公司將揭示其如何在藥品與疫苗業務中重塑端到端的規劃流程。借助OMP的AI驅動型 Unison Planning™平台，GSK正加快全球範圍內的需求與供應實施。

GSK加速IBP轉型的路線圖

GSK全球供應鏈規劃卓越中心負責人 Tim Shaw將分享公司如何在短短四個月內動員資源，重新構想一體化規劃。屆時，他將闡述GSK如何在快速交付價值與構築穩固IBP基礎之間取得平衡，並制定出一條既能加速成果又確保長期轉型成功的路線圖。

此次演講緊隨GSK全球供應鏈高級副總裁 John Saxby的高層專題會議之後舉行，他將為與會者提供更宏觀的視角，介紹公司IBP轉型歷程及其帶來的實際業務影響。

在OMP展位體驗人機協同的創新成果

2025年11月3日至4日於倫敦舉行的Gartner供應鏈規劃峰會，將匯聚全球供應鏈領域的領導者，共同探討如何制定高影響力的複雜決策策略。

OMP將亮相202號展位，展示其革命性的AI編排框架— UnisonIQ。

該框架嵌入於Unison Planning™平台之中，通過人機協同重塑供應鏈決策方式。參觀者可親身體驗UnisonIQ如何借助“常駐智能代理”、生成式AI助手Unison Companion以及先進AI引擎，推動供應鏈運營的智能化革新。

了解由最新AI技術加持的一體化規劃如何提升情景建模能力，並助力企業實現更快速、更智能的決策，從而增強韌性、應對挑戰並取得可衡量的業務成果。

歡迎在Gartner峰會上加入OMP，親耳聆聽GSK的轉型故事，了解由AI驅動的Unison Planning™如何加速規劃成功並賦能您的規劃團隊。

會議速覽

主題：OMP：從願景到現實——GSK如何借助Unison Planning™加速其IBP轉型

演講嘉賓：Tim Shaw - GSK全球供應鏈規劃卓越中心負責人

時間：2025年11月4日（星期二）上午11:15–11:45（格林尼治標準時間）

地點：英國倫敦威斯敏斯特公園廣場酒店（Park Plaza Westminster）

地址：200 Westminster Bridge Road, London, England SE1 7UT United Kingdom

欲了解OMP下一站的活動安排，請訪問其活動日曆。

關於 OMP

OMP 通過提供業界最佳的數位化供應鏈規劃解決方案，幫助面臨複雜規劃挑戰的企業實現卓越、成長和持續發展。遍佈消費品、生命科學、化學、金屬、紙張、塑膠及包裝等多個行業的數百家客戶均受益於 OMP 獨特的 Unison Planning 解決方案。

聯絡方式

Philip Vervloesem

首席商業及市場官

pvervloesem@omp.com

+1-770-956-2723

來源: OMP

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network