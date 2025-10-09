Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Thursday, 9 October 2025, 21:00 HKT/SGT
來源 Solidus Labs
雷射數位（Laser Digital）與 Solidus Labs 攜手合作，推進加密原生市場監管
- 此項合作將使雷射數位（Laser Digital）具備 Solidus Labs 的先進監測能力，可監控交易行為，涵蓋交易所、場外交易（OTC）市場以及去中心化金融（DeFi）平台。
- 在野村控股（Nomura）的支持下，雷射數位近日已獲得杜拜虛擬資產監管局（VARA）在其試點框架下的許可，可提供場外加密衍生品服務。

紐約, 2025年10月9日 - (亞太商訊) - 野村集團（Nomura Group）旗下的數位資產子公司雷射數位（Laser Digital），與加密原生交易監管與風險監測領域的領航者 Solidus Labs 今日宣布達成合作，將共同推動涵蓋鏈上與鏈下的加密原生市場監管。

在此合作關係下，Solidus Labs 將為 雷射數位（Laser Digital） 提供先進的監測技術，用以監控交易行為，範圍涵蓋交易所、場外交易（OTC）市場及去中心化金融（DeFi）平台——以強化雷射數位的風險與合規營運，並支援各司法管轄區不斷演進的監管要求。

在全球最大金融機構之一 野村控股（Nomura） 的支持下，雷射數位作為一家全方位數位資產公司成立，旨在將傳統金融（TradFi）的實務經驗導入加密市場。該公司結合更高的公司治理標準與風險管理體系，以及加密原生的專業知識，以協助機構級投資者管理其在數位資產生態系中的曝險。

談及此次合作時，雷射數位（Laser Digital） 的共同創辦人暨執行長 Jez Mohideen 博士 表示：「Solidus Labs 憑藉其在交易監管方面的專業能力，以及對數位資產的深刻理解，成為我們理想的合作夥伴。他們的鏈上與鏈下監測能力，結合以情報為導向的平台，為機構級投資者安全進入鏈上生態系統提供了至關重要的高階防護機制。」

Solidus Labs 的創辦人暨執行長 Asaf Meir 補充說：「我們非常榮幸能與雷射數位合作，這家公司專注於重新定義數位金融的前沿。2025 年將成為具有劃時代意義的一年，傳統金融與數位資產的融合正在加速，而雷射數位正站在這一進化的最前線。Solidus 是唯一能支援雷射數位所推動之高階 DeFi 業務的供應商，雙方攜手正共同為加密原生市場的誠信建立黃金標準。」

此外，雷射數位於 2025 年 8 月 宣布，已成為首家在 杜拜虛擬資產監管局（VARA） 的試點框架下獲准提供場外加密選擇權（OTC Crypto Options）的受監管機構，凸顯其致力於在受監管市場中提供結構化解決方案的承諾。

關於 Solidus Labs

Solidus Labs 是以代理型合規（Agentic-Based Compliance）為核心理念的交易監控與風險管理領域的開創者。該公司於 2018 年由高盛（Goldman Sachs）前資深專業人士創立，結合了華爾街的嚴謹精神、加密原生的創新思維與網路安全原則，重新定義了現代金融時代的合規模式。其核心產品 HALO 是一個由人工智慧驅動的風險導向平台，獲得全球金融機構、加密公司及監管機構的信任，用於實現主動、情報導向的監管管理——涵蓋任何產品、交易場所或資產類別。網站： www.soliduslabs.com 

聯絡資訊:
Trevor Davis
Gregory FCA for Solidus Labs
443.248.0359
trevor@gregoryfca.com 

關於 Laser Digital

Laser Digital 是一家全方位的數位資產公司，業務涵蓋交易、資產管理、解決方案以及早期投資。野村控股（Nomura） 設立雷射數位，旨在為客戶於數位資產領域創造全新價值，連結傳統金融與加密市場。公司在市場上具獨特定位，結合機構級的架構與風險管理標準。更多資訊請訪問：www.laserdigital.com 合作洽詢：inquiries@laserdigital.com 媒體洽詢：media@laserdigital.com 

法律聲明

本文件為行銷溝通內容，僅針對具備資格之司法管轄區內的專業投資人。本文不構成投資建議或推薦。過往表現並非未來結果的可靠指標；預測亦不保證未來績效。投資資本具有風險。在做出任何投資決策前，請參閱相關發行文件。

完整披露內容請見：https://laserdigital.com/marketing-disclaimer/ 



