上實資本五周年之際連落三子：錨定滬港協同 以資本之力賦能生命健康與環境健康

香港, 2025年10月9日 - (亞太商訊) - 截至2025年10月8日，港股雖近日出現回調，但全年強勢格局未改 - 恒生指數累計漲幅仍達 34.49%，更在10月2日攀升至27,381點，創下近4年新高。巧合的是，今年恰逢上實資本成立五周年，回溯其過去五年的投資歷程，不僅見證了港股的跌宕起伏，更展示國企資本的勇毅擔當，在行業低谷中逆勢破局，於機遇來臨時乘勢而上；而在近期舉辦的2025年度投資人大會上，其既回顧了五年來深耕投資領域的堅實足跡，也展望了「滬港協同」的新機遇，明確將以戰略合作為抓手，為產業注入動能、為科創企業鋪就成長路徑。

回顧這五年的市場週期，挑戰始終相伴：2020年全球受疫情衝擊，生物醫藥與綠色科技產業陷入「資本寒冬」；2022年10月，恒指跌入歷史低谷，最低見14,687點，2023年港股IPO市場持續低迷，超70%新股首日破發。面對多輪市場承壓，上實資本並未退縮 - 依託上實集團深厚的產業背景與滬港兩地成熟的運作經驗，它以前瞻性眼光「逆風而行」，在行業低谷期果斷開啟戰略佈局，針對性成立一系列生物醫藥領域專業基金，全力支持優質企業深化在研管線、提升研發實力。

市場的考驗，最終轉化為扎實的成果。據公開資料，過去五年間，上實資本在醫療領域累計投資約 94 億元，覆蓋創新藥、高端醫療器械、創新支付、製藥裝備、生命科學等細分賽道，投資項目超 60 家。更關鍵的是，其成功推動 ArriVent、心泰醫療、樂普生物、和譽醫藥、禮新醫藥等多家企業實現上市或併購退出，讓資本真正成為科創企業成長的「助推器」。

1 珠玉在前，再下一城：從生物醫藥到新質生產力，拓寬投資版圖

憑藉過往豐富的投資案例和實戰經驗，上實資本繼續砥礪前行。除持續深耕生物醫藥領域外，上實資本將目光投向了國家「新質生產力」、「雙碳」政策相關的科技領域 - "上實資本科技基金（STC）"品牌的正式發佈，成為本次投資人大會的核心亮點之一。作為聚焦綠色健康賽道的核心載體，STC將重點拓展環保能源、未來科技等細分領域，依託香港國際金融優勢為滬港企業提供「資本+生態」雙重賦能，推動兩地綠色科技項目跨境聯動，助力香港打造國際綠色科技投資樞紐。

會上，上實集團首席金融與投資官、上實資本總裁谷峰回顧了公司五年來的發展脈絡。展望未來，面對全球產業變革，谷峰強調，上實資本將以「滬港聯動」為核心抓手，通過新基金佈局、合資合作等多元方式，持續強化生命健康、環境健康領域的投資能力。

本次投資人大會的關鍵成果，在於三項滬港戰略合作的集中簽約 - 滬港戰略產業基石投資基金、上實集團-Azzurra Capital合資合作、香港生物科技基金（擴募）。這一系列動作既體現了上實資本深度借力香港國際資源的戰略思路，也彰顯其依託自身產業資源與投資經驗，為香港國際創新科技中心、綠色金融中心及生物醫藥產業生態注入全新活力。其中，滬港戰略產業基石投資基金的成立，更精準補齊了滬港兩地戰略產業投資的「最後一環」。

2 滬港戰略產業基石投資基金：連結資本市場，填補跨境投資空白

作為上實集團旗下主動型基金管理平台和創新投資拓展平台，上實資本已構建了生物醫藥、綠色科技雙核基金矩陣，涵蓋「早期孵化、中期成長，併購整合、跨境創新、資本運作」的全週期投資生態。此次，上實集團攜手國泰海通在投資人大會上簽約合作的滬港戰略產業基石投資基金，將聚焦「上海戰略新興產業赴港上市前最後一公里的融資」，直接填補滬港跨境投資關鍵空白，成為上實資本服務香港優化上市生態、深化滬港一二級市場聯動的重要舉措。

上實集團董事長冷偉青在致辭時表示：面對科技變革浪潮，上實集團將主動擁抱創新，在變革中搶抓機遇，聚焦生命健康、環境健康兩大主賽道，推動「科技+金融+產業」的協同發展。

作為亞太地區重要的 IPO 市場，港股在連結資本與企業方面始終發揮關鍵作用。近年來，上實資本所投的優質生物醫療企業正持續尋求赴港上市，既推動了境內優質生物醫藥企業走向更廣闊的國際資本市場，也向全球展現了中國創新藥企的研發實力與市場認可度。此次聯合國泰海通發起設立基石投資基金，更是上實資本對港股 IPO 市場未來前景投下的 「信心一票」。

3 香港生物科技基金：擴募至5億港元，繼續支援企業"實驗室技術向產業化轉化"

作為上實資本在港佈局的「首支基金」，香港生物科技基金在投資人大會上進行擴募簽約，既反映了各位投資人對香港生物科技基金前期投資的認可，更反映出上實資本深化支持香港生物醫藥生態建設的戰略定力。

上實資本持續聯合政、學、產、研、園區、企業家、科學家等生態圈夥伴，為企業提供持續發展的動力及資源，尤其專注於為香港高校的創新科研團隊賦能。擴募後香港生物科技基金將進一步加大對香港本地創新的支持力度，孵化香港高校原創技術，重點聚焦於AI+、創新型器械、腦科學及銀髮經濟等前沿科技領域 - 這些技術將通過基金獲得「科研-產業-資本」對接通道，填補其「從實驗室到產業化」資金缺口。

此次擴募後，香港生物科技基金投資人陣容將實現升級 - 除原港科大紅鳥基金外，新增中銀投、交銀國際、上銀國際、粵豐集團等在港金融機構、產業資本，形成「金融+產業+高校」多元出資格局，為企業提供「技術優化-產能落地-上市輔導」一體化支持。

4 上實集團-Azzurra Capital合資合作：佈局綠色生態，共建香港綠色金融中心

本次合夥人大會借助上實集團-Azzurra Capital合資合作簽約，上實資本將聚焦香港環境健康領域，持續關注滬港兩地「綠色科技技術商業化應用於落地」。

上實集團-Azzurra Capita的合資合作符合香港「國際綠色金融中心」與「北部都會區」發展戰略，將重點佈局可再生能源（風電/光伏運維、綠氫製備）、固廢資源化（塑膠化學循環、農業廢棄物轉化）、碳管理服務（低碳監測、碳捕集技術）等賽道，推動全球環境健康領域優質技術與中國產業資源、香港金融資源深度融合。

5 完善跨境佈局，上實資本深耕香港的戰略洞察與長期願景

合夥人大會的圓桌論壇「雙城慧話 - 滬港聯動創新發展」專場中，嘉賓普遍認為上實資本此次三項滬港戰略合作的簽約，將為香港產業注入新動能，期待看到未來上實資本在促進滬港科研轉化、基金合作、人才交流等方面的深化舉措。

而在另一場「併購論道」圓桌論壇中，嘉賓們認為上實資本在管的併購基金可借助香港國際金融中心優勢，充分依託香港資本市場進行項目投資、融資和退出，進一步釋放滬港兩地協同價值。

縱觀上實資本的在港發展佈局，精準契合香港國際創新科技中心、國際綠色金融中心、國際生物科技醫藥樞紐的發展定位。未來，上實資本將繼續堅持市場化、專業化、國際化運作，不斷助力香港生命健康、綠色健康領域發展，為滬港兩地協同持續貢獻力量。

