長風藥業於香港聯合交易所主板成功上市



香港, 2025年10月8日 - (亞太商訊) - 吸入製劑公司 - 長風藥業股份有限公司（「長風藥業」或「公司」, 連同其附屬公司，統稱為「集團」，股份代號：02652.HK），今日於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市。 長風藥業本次全球發售41,198,000股H股，發行價格為每股14.75港元，募集資金淨額約為525.4百萬港元。募集資金淨額將用於：(1) 國內及國際已有的吸入製劑候選產品的持續研發及臨床開發；(2) 多個其他管線計劃及技術的臨床前研發；(3) 生產設施、設備採購及生產管理系統的擴張及升級；及（4）用作營運資金及其他一般公司用途。 長風藥業香港公開發售部分獲得超額認購，相當於香港發售初步可供認購股份總數4,120,000股H股的約6697倍。國際發售部分亦錄得超額認購，相當於國際發售初步可供認購之37,078,000股H股的約12倍。 長風藥業首日開盤漲218.6%，報47.00港元，對應總市值達192.7億港元。 鳴鑼開市 VIP嘉宾合影 長風藥業董事長、執行董事兼首席執行官梁文青博士表示：「經過多年的創新與積累，長風藥業已經發展成為全球吸入給藥技術的新興領導者，專注于治療呼吸系統疾病。作為全球為數不多的掌握主要吸入製劑的公司之一，我們已開發出豐富的產品組合，全面覆蓋了患者、醫學專科及治療領域。相較于傳統給藥方式，吸入性藥物具有眾多關鍵優勢並已成為治療大多數呼吸系統疾病的金標準。此外，憑藉將藥物直接遞送到肺部和體循環的獨特優勢，吸入療法的應用範圍正在不斷擴展到其他治療領域。這一趨勢為長風帶來了廣闊的未來發展機遇。長風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海，我們期待以此次上市為全新起點，充分發揮長風在吸入製劑領域的核心競爭優勢，為股東和投資者創造長期穩健的價值回報。同時，我們將始終堅守使命，致力於開發創新療法，幫助患者更好地呼吸，並不斷突破吸入製劑技術的應用邊界。」 長風藥業董事長、執行董事兼首席執行官梁文青博士致辭 專注於吸入技術及吸入藥物，產品組合廣泛滿足不同需求 長風藥業主要專注於吸入技術及吸入藥物的研發、生產及商業化。公司已開發出覆蓋廣泛患者、醫學專科及治療領域的產品組合，主要針對呼吸系統疾病，包括哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）和過敏性鼻炎。公司的產品戰略性地對標全球暢銷藥物，涵蓋2024年全球前十大吸入藥物中的四種，總銷售收益為41億美元。在多年吸入製劑技術迭代進步的基礎上，公司積累了豐富的製劑專業知識，業內鮮有公司能與之匹敵。 目前，長風藥業的產品組合包括6 個獲國家藥監局或FDA批准的產品，以及20多款正在中國、美國及/或歐洲等主要市場和東南亞及南美等新興市場進行全球開發的產品，多款產品處於臨床試驗後期階段或PK-BE試驗中，即將在近期註冊和商業化。公司目前預計在未來五年內（2026年2030年）將能夠獲得至少五項新產品批准及進行商業化發佈。於2023年，長風藥業進駐香港科學園設立子公司，旨在依託香港的科研與國際協作優勢，進一步拓展全球範圍的臨床研究與早期研發活動。 長風藥業的首個已上市產品CF017，即治療支氣管哮喘的吸入用布地奈德混懸液（中國銷量最高的吸入藥物類別），於2021年5月獲得國家藥監局批准，后被列入中國八個省份的集中採購計劃。此後，其銷售收益顯著增長。截至2025年9月16日，CF017已滲透至10,000多家醫院及醫療機構。根據弗若斯特沙利文的資料，以銷量計，2024年公司在中國的市場份額約為16%。第二款產品CF018 是中國首個獲批用於治療過敏性鼻炎的氮䓬斯汀氟替卡松鼻噴霧劑，於2022年11月獲批。自2023年12月被納入國家醫保目錄以來， CF018已滲透至500多家醫院及醫療機構，具有巨大商業上升空間，2024年在中國按銷量計約佔94%的市場份額。 财务方面，長風藥業的收益由2022年的人民幣349.1百萬元增加至2023年的人民幣556.4百萬元，並於2024年進一步增至人民幣607.8百萬元，年複合增長率為31.9%。截至2024年及2025年3月31日止三個月，公司的收益保持相對穩定，分別為人民幣139.8百萬元及人民幣135.9百萬元。得益于已獲批准的產品推出及銷售，公司从2023年开始轉虧為盈。 長風藥業也正在開發新的治療方法，如支氣管內活瓣（EBV），並為治療特發性肺纖維化（IPF）及肺動脈高壓（PAH）等嚴重影響患者生活的疾病開發潛在的同類首創或中國首創治療方法。公司的研究也探索新製劑，如脂質體及siRNA吸入製劑，並擴展至新疾病領域，包括中樞神經系統（CNS）疾病及抗感染藥。 研發根基深厚，戰略優勢顯著 作為一種治療手段，複雜的吸入製劑被公認為是治療呼吸系統疾病最有效的方法，與許多其他治療方法相比，可實現靶向給藥和卓越的臨床療效。由於其複雜性和挑戰性，吸入製劑的進入門檻較高，僅少數幾家老牌企業成功建立了成熟的吸入製劑技術。多年來，長風藥業構建了覆蓋吸入製劑開發核心環節的五大關鍵技術能力，涉及粒子工程、裝置設計、產品性能評估、臨床開發和工藝工程，為其在研管線構建了堅實的基礎。 此外，吸入製劑的進步需要協同研發，汲取藥理學、化學和工程學等各個學科的專業知識。多年來，長風藥業培養了一支多學科團隊，由600多名技術嫻熟的專業人員組成，專門從事吸入製劑的研發，涵蓋了該領域的重要技術方面。這支具有凝聚力的吸入製劑團隊使公司能夠鞏固在該行業中無可匹敵的戰略優勢。 長風藥業擁有一個全球性的專利及專利申請組合。截至2025年9月16日，公司擁有(i) 61項已授權專利，其中49項在中國內地、3項在香港、1項在美國及8項在其他司法權區，及(ii) 55項專利申請，其中23項在中國、5項在美國、9項根據《專利合作條約》提交及18項在其他司法權區。 可擴展生產的能力+不斷擴張的內部產能 從實驗室規模的吸入製劑轉變為商業可行的工業規模生產工藝極具挑戰。憑藉超過16年的經驗，長風藥業已開發出一套生產體系，採用技術及專業知識生產優質吸入製劑。此項能力為其帶來顯著的競爭優勢，而強大的內部產能、一體化供應鏈及質量控制標準進一步增強了該競爭優勢。公司已就所有正在開發的吸入製劑劑型建立可擴展生產能力，使其能夠將研發資產轉化為成功的商業產品。 目前，長風藥業的生產設施可支持年產2.40億支霧化混懸液、5,000萬支霧化溶液、400萬瓶鼻噴霧劑、200萬瓶定量吸入氣霧劑（MDI）產品及2,400萬支吸入粉霧劑（DPI）產品。截至2025年3月31 日，公司已投入使用的建築面積達61.4%，並擁有一支由114名僱員組成的生產團隊。此外，公司正在通過兩期的建設項目擴充產能。進行該擴充後，公司的生產設施每年可支持生產5.75億支霧化混懸液或霧化溶液、1,900萬瓶鼻噴霧劑、1,400萬瓶MDI產品、2,400萬支DPI 產品及60萬支脂質體產品。 管理團隊經驗豐富並擁有全球專業知識 長風藥業的成功在很大程度上歸功於其富有遠見的核心領導團隊，他們在研發、生產、商業化和創業方面的互補專長是公司取得成功的基礎。公司聯合創始人、董事長兼首席執行官梁文青博士，從公司成立之初就開始指導公司的發展，並在研發團隊中發揮著關鍵作用。梁博士領導吸入新化合物靶點篩選和監督前期藥效的驗證工作。梁博士擁有馬薩諸塞大學細胞分子生物學博士學位及南加州大學馬歇爾商學院工商管理碩士學位，並於1996年至1999年在哈佛醫學院擔任博士後研究員。 公司聯合創始人、執行董事兼首席科學家李勵博士是呼吸系統藥物研究領域的科學家，擁有近三十年的製藥領導和藥物開發經驗。她曾在葛蘭素史克和先靈葆雅擔任要職，主持開發了大量吸入製劑。公司的技術總監Jean-Marc Bovet博士為公司團隊帶來了近三十年的製藥研發專業知識。2004年至2012年期間，他在Cirrus Pharmaceuticals, Inc.領導了藥物分析和製藥納米技術方面的研究。公司執行董事兼首席運營官李旗博士擁有超過30年的醫藥研發經驗，並擁有四項國際專利，並發表了20多篇學術論文。 如有垂詢，請聯絡︰ 博達浩華國際財經傳訊集團

