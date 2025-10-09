盈立集團3個月內增設7個實體服務中心

香港, 2025年10月8日 - (亞太商訊) - 獲周大福控股戰略入股的 uSMART 盈立證券有限公司（下稱「盈立證券/ 本公司」）欣然宣佈，繼上水北區總部、落馬洲、西九龍及荃灣分行陸續開業後，本公司再進一步完善區域佈局，選址於香港重要的商業與旅遊核心地區 - 尖沙咀 - 設立全新分行，並於今日舉行簡單而隆重的開幕典禮，標誌著分行正式投入服務，為本公司的發展歷程寫下嶄新一頁。

(左起︰盈立證券業務拓展經理魏智敏先生、盈立證券資產管理兼投研部總監蔣雄先生、盈立證券執行董事李建翰先生、

盈立證券香港市場部總監黃曉霖小姐及盈立證券業務拓展總監鄧永麟先生)

開幕典禮上，盈立證券執行董事李建翰先生表示：「作為港資科技券商No.1^，集團不斷拓展服務網絡，本周新加坡第二間分行也在烏節路開業，我們在香港及新加坡2個環球頂尖金融中心的核心商業地區同時開業，為品牌的全球化業務佈局再添亮點。香港銅鑼灣分行亦密鑼緊鼓，將於11月初營業，現時各分行的每月租金總額已逾百萬，我們冀結合線上與線下優勢，加強與客戶的互動及聯繫，拉近與客戶的距離，並計劃在年內開設12間實體服務中心，成為香港及新加坡最多服務中心的科技券商，創造更多實用功能，突破傳統界限，提供卓越投資體驗予客戶。」

盈立證券最近亦全新推出AI智能分析工具，整合大數據分析與機器學習，為投資者提供市場資訊整理，協助了解市場走勢，幫助提升決策效率與精準度。同時亦設有機器人問答功能，提供財經知識百科、市場資料查詢及對比，針對個股或事件進行深度分析。

「憑藉卓越的交易執行能力、創新的產品設計及穩健的風控體系，提供度身定制的金融科技解決方案予公司客戶，盈立集團機構業務規模突破性增長，截至今日，已與 800 家公司客戶合作，成為亞洲地區的優選合作夥伴。」李建翰續說。

集團亦積極發展財富管理業務，並計劃在金鐘設立首個財富中心，為高淨值客戶提供專屬的空間，提供一對一的財務規劃及資產配置服務。集團旗下的uSmart Capital LLC早前獲納斯達克有限公司授予承銷會員資格，使其可在納斯達克股票市場有限責任公司 (全球領先的股票交易所之一) 展開承銷業務，進一步拓展投行諮詢業務，全方位拓展金融服務領域。

有見及此，集團不斷擴充香港及新加坡團隊，除招聘香港分行員工外，亦開拓不少職位，以支持及推進各業務發展，提高本地市場競爭力，增加本地就業。隨著金融服務不斷數字化，未來uSMART盈立證券正積極部署發展虛擬資產交易，推動多元資產配置，同時將持續深耕金融科技創新，以產品驅動，回應用戶所需，鞏固全球金融科技券商領域的領先地位，為全球客戶創造更多價值。

^「港資科技券商No.1」是取自捷利金融雲截至2025年8月為止連續超過一年數據， uSMART 盈立證券為香港本地港資互聯網券商月成交總額排行第1。

關於uSMART盈立證券：

由周大福控股戰略入股的盈立證券 是一間領先科技港資券商，成立於2018年，7 年來憑藉卓越的戰略規劃和創新能力，致力於將科技與金融深度融合，業務範圍涵蓋證券、資產管理、財富管理等領域，為全球投資者獨家研發了金融證券交易平台 uSMART HK APP和 uSMART SG APP，分別由盈立證券（香港）和盈立證券（新加坡）提供服務。集團APP 支持港股、美股、A股（滬深港通）、新加坡股票、日本股票、英國股票、美股期權、ETF、基金、債券、資管、結構化票據、期貨、加密貨幣、貴金屬、黃金和外匯等多元化的投資交易服務，此外更為超高淨值個人與家族、企業提供度身訂制服務，打造全方位綜合性資產管理解決方案。

詳情可瀏覽 https://hk.usmartglobal.com

關於uSmart Capital LLC

uSmart Capital LLC 持有美國證券交易委員會頒發的 SEC 持牌主體資格（SEC編號：8-71200），並為美國金融業監管局（FINRA）的認證會員（CRD 中央註冊登記編號：329365），亦是證券投資者保護公司（SIPC）會員，總部位於紐約。公司專注於為機構及企業客戶提供市場接入及投資銀行解決方案。

