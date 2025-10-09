城市土地學會（ULI）入駐德事商務中心（TEC）中環士丹利街28號辦公室

- ULI進駐德事商務中心高級辦公空間，以靈活混合式工作模式踐行現代辦公新理念

- 這次遷址標誌ULI在推動可持續發展及引領未來工作模式方面邁出重要一步

- 與TEC的合作進一步鞏固雙方致力於改善城市環境、促進房地產領域跨專業合作的承諾

香港, 2025年10月9日 - (亞太商訊) - 全球歷史最悠久、規模最大的跨領域房地產及土地使用專業組織 —— 城市土地學會（Urban Land Institute，簡稱ULI），現已正式將其亞太區總部遷至香港中環士丹利街28號的德事商務中心（The Executive Centre，簡稱TEC）。為慶賀喬遷之喜，ULI於2025年9月26日舉辦了慶祝派對，不僅標誌著新辦公空間的啟用，更彰顯 ULI 在推動房地產行業創新與跨領域合作方面的重要進展。

ULI在全球擁有超過45,000名會員，致力於塑造建築環境的未來，與行業領袖攜手，將社區轉化為宜居、舒適且以人為本的空間。這次遷址具有戰略意義，展現了ULI前瞻性的工作理念，積極採用靈活及混合式辦公模式，以順應現代工作趨勢。

ULI亞太區行政總裁Alan Beebe表示：「這次搬遷對於ULI來說是重要一步，我們希望藉此進一步提升在亞太地區的影響力，並拓展我們在企業房地產領域的合作夥伴關係。選擇進駐德事商務中心充滿活力的環境，將有助我們更好地服務會員，推動改善城市空間的使命。」

德事商務中心對此次合作亦寄予厚望。德事商務中心香港區負責人Jennifer So表示：「我們非常榮幸迎接ULI入駐士丹利街28號。這不僅體現了我們致力於提供卓越的高級靈活辦公空間、促進業務成長與合作的承諾，也與我們改善建築環境及推動未來工作模式的願景不謀而合。」

新辦公模式結合了私人辦公室與共享辦公空間，以及TEC的共享休息區及活動空間，展現全球企業在辦公空間設計中追求協作與靈活性的最新趨勢。ULI與TEC的合作將促進雙方會員之間更廣泛的交流與協作，共同改善城市環境，引領辦公空間未來的發展方向。

隨著ULI開啟新篇章，TEC亦期待與社區夥伴攜手，推動各項提升城市生活品質的倡議。

德事商務中心簡介

德事商務中心為亞洲高級服務式辦公室專家，在1994 年於香港創立，至今在15 個國家和地區的37 個城市設有超過240 家商務中心。

德事商務中心專為專業人士和業界領袖服務。德事商務中心為企業塑造成功而龐大的全球社區網絡，橫跨大中華地區、東南亞、北亞、印度、斯里蘭卡、中東和澳洲。我們每所中心都位於優越的地段，辦公空間設施一應俱全，迎合會員所需。

由私人擁有的德事商務中心總部設於香港，提供優質的私人專屬和共享辦公空間、商務行政服務和會議設施，滿足各個業務所需。

了解更多詳情，請瀏覽 www.executivecentre.com

關於城市土地學會（ULI）簡介

城市土地學會（Urban Land Institute, ULI）是一個由全球超過45,000名房地產與城市發展專業人士組成的會員驅動組織，致力於推動學會使命——塑造未來的建成環境，改善全球社區的生活品質。

自1936年成立以來，ULI一直是業界公認的中立資訊與最佳實踐的來源，同時也是房地產行業領袖交流理念、經驗與最佳實踐的平台。

ULI會員涵蓋土地使用與房地產開發全領域，無論來自私營企業或公共部門，均可從ULI的知識體系與全球網絡中受益，並共同對建成環境的各個方面作出貢獻。

傳媒垂詢

德事商務中心

Pebble Lee

Pebble_lee@executivecentre.com / +852 3951 9888

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network