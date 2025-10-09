黑莓 SecuSUITE 擴展至 Windows 裝置，將主權級防護延伸至數位化工作空間



安大略省滑鐵盧, 2025年10月9日 - (亞太商訊) - 黑莓有限公司（NYSE: BB，TSX: BB）今日宣佈，將 BlackBerry® SecuSUITE® 擴展至 Windows® 裝置，使政府機構與關鍵企業信賴的主權級安全通訊覆蓋筆記型電腦與工作站。此次擴展將實現行動裝置、筆記型與桌面裝置之間的安全語音、訊息及檔案共享，透過一致且易於採用的工作流程，提供同等級別的安全保障。 對終端使用者而言，這意味著他們可以根據任務需要，在最合適的裝置上安全協作——無論是在行動中、主要工作站上，或使用筆記型電腦辦公——而無需改變操作方式。他們可以在更大的螢幕上檢視檔案，用鍵盤撰寫詳細資訊，或在現場透過語音快速協調，而所有通訊形式將協同運行，支援從決策到行動的連續流程。SecuSUITE 讓工作流程保持簡潔，同時協助確保每一次交流都受到保護。 對於各類機構而言，將 SecuSUITE 解決方案透過其獨立認證的體系結構擴展至 Windows 筆記型電腦和工作站，使團隊在不同終端與網絡之間切換時，關鍵任務通訊仍能保持安全。通訊內容將受到防竊聽、防身分偽造與防元資料利用的保護，而靈活的部署方式（本地部署、私有雲或託管服務）則可使機構保有對其資料的完全主權與控制權。 “關鍵通訊並不總是在現場進行。”黑莓公司高級副總裁 Christoph Erdmann 博士表示：“透過將 SecuSUITE 擴展至 Windows 裝置，我們讓使用者能夠在主要工作站或筆記型電腦上，獲得與行動操作中同等級別的主權級防護。這有助於確保關鍵通訊持續受到保護並順暢傳遞，自然融入日常工作流程，在不增加複雜性的前提下促進使用與採納。” SecuSUITE 經過獨立且廣泛的權威認證，已獲得 NIAP、北約機密級（NATO Restricted）、德國聯邦資訊安全局（BSI）及 CSfC 的驗證，受到全球各國政府及關鍵企業的信賴，用以保護最敏感的通訊內容。作為 BlackBerry® 安全通訊（Secure Communications）的核心支柱之一，SecuSUITE 將這種保障延伸至安全語音、訊息、檔案共享及危機協調，確保機構對系統部署方式與地點擁有完全的主權控制權。 BlackBerry 安全通訊解決方案受到全球政府、國防機構及關鍵行業的信任，其中包括所有七國集團（G7）政府、二十國集團（G20）成員中的 18 個國家，以及全球前十大銀行中的 8 家，用以保護敏感對話及大規模協同通訊。 可用性 SecuSUITE 的 Windows 擴展版本將於 2025 年 11 月正式發佈，產品名稱為 BlackBerry® SecuSUITE® for Windows Desktop。 關於 BlackBerry BlackBerry（NYSE: BB；TSX: BB）為企業和政府提供支撐世界運行的智慧軟體與服務。總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，BlackBerry 的高效能基礎軟體協助主要汽車製造商及工業巨頭實現應用變革、開創新營收模式並推出創新商業模式，同時確保安全性、可靠性與穩定性不受影響。 憑藉在安全通訊領域的深厚積澱，BlackBerry 提供全面、高度安全並經過嚴格認證的產品組合，涵蓋行動防護、關鍵任務通訊及重大事件管理，以確保業務持續運行與營運韌性。 商標聲明：包括但不限於 BLACKBERRY 及 EMBLEM Design 及 QNX 及 QNX logo在內的商標均為 BlackBerry Limited 的商標或註冊商標，BlackBerry 明確保留其專有權利。所有其他商標均為其各自所有者的財產。 BlackBerry 不對任何第三方產品或服務負責。 媒體聯絡:

BlackBerry

Media Relations

+1 (519) 597-7273

mediarelations@BlackBerry.com 來源: BlackBerry Limited



