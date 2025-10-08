SAP Business Suite 整合AI、數據與應用 推動下一代企業轉型



香港, 2025年10月8日 - (亞太商訊) - 在首屆 SAP Connect 大會上，SAP 展示如何通過AI、數據與應用程式的整合，創造前所未有的商業價值。本次發布的突破性創新涵蓋多個範疇，包括能與人類協作以提升效率的全新角色型 Joule 智能助手網絡、可推動更深入洞察的數據生態系統，以及可實現中斷預測的供應鏈軟件。這些創新為企業營運模式帶來新一輪變革。 SAP 在首屆 SAP Connect 大會上，展示如何通過AI、數據與應用程式的整合，創造前所未有的商業價值重。 SAP 執行董事會成員、產品研發負責人Muhammad Alam表示：「在不確定性成為新常態的當下，企業需要的不是由各種『單項優勢軟件（Best-of-Breed）』拼湊而成的系統。今天的發布展示了 SAP Business Suite 的強大力量，讓AI、數據與應用程式整合，推動更明智的決策、更迅速的執行以及更大規模的轉型。」 SAP 執行董事會成員、產品研發負責人 Muhammad Alam 與人類協作的AI SAP 公布了 Joule 的新階段，它將作為 SAP Business Suite（商業套件）價值創造核心的AI引擎。有賴 SAP Business Suite 的應用程式與數據，SAP 推出新一代具備角色感知的 Joule 智能助手。每個 Joule 智能助手均設計為可與特定業務角色的人員協作，並能調用、編排和管理適配的智能體，從而讓人類專注於提升洞察力和生產力。 支撐 Joule 智能助手的是一個持續擴展的專業化智能體庫，能執行特定職能下的複雜工作流程。例如，一個「人員管理」智能助手可協調一組專用智能體，其中包括全新的人員洞察智能體，幫助洞悉和解決薪酬異常等問題，助力管理者提升績效。一個新的「財務規劃」智能助手將由多個專業智能體支持，包括全新的現金管理智能體，幫助優化現金流和利息收益，推動財務效率提升。這一系列角色感知型智能助手不僅能在各自領域提升人機協作效率，還能跨業務職能協作，解決複雜的企業問題。 打破界限的數據 數據在推動AI變革的力量，但往往被孤立在不同系統中。在 SAP Connect 大會上，SAP 推出 SAP Business Data Cloud Connect（BDC Connect），以消除此類障礙。SAP BDC Connect 能夠將 BDC 與合作夥伴平台安全連接，實現跨組織和跨技術界限的業務就緒型數據產品的雙向流動。 通過零複製共享，數據可始終安全地儲存在 SAP 系統內，同時客戶現有的數據平台也能即時存取，保留業務情境，無需成本高昂的數據複製。如此一來，可減少數據孤島、簡化數據管道，避免冗餘，確保能在所需時間和場景下獲取可靠的數據產品。 此外，SAP 宣布 Databricks 和 Google Cloud 已率先成為支持 SAP BDC Connect 的合作夥伴，未來還將有更多夥伴加入。如 2025 年 2 月發布，SAP Databricks 是 SAP Business Data Cloud（業務數據雲）的一項數據服務，而 BDC Connect 會將其優勢拓展至開放的數據生態系統中。這些合作將讓客戶更快獲取專為分析和AI設計的數據產品，幫助團隊更快速、更簡便地將原始數據轉化為實時業務成果。 將數據轉化為行動的應用 企業級應用程式是 SAP 獨特價值主張的核心所在，既能創造數據，又能體驗AI驅動的洞察。SAP Supply Chain Orchestration 是一款全新的AI原生解決方案，結合 SAP Joule 的強大功能與實時知識圖譜，可在多層供應商環節中實時檢測風險並協調響應，幫助客戶降低成本，維持供應鏈正常運作。SAP Engagement Cloud 作為一款全新的客戶體驗解決方案，能利用業務關鍵情境，實現與客戶、供應商及其他利益相關方的個性化互動。下一代 SAP Ariba 採購套件則是一款AI原生解決方案，可將智能融入支出管理的每個階段，涵蓋從採購尋源到供應商協作的全過程。 這些 SAP Business Suite 創新標誌著一個新時代的開啟，AI、數據與應用程式之間的自我強化正推動企業更智能、更高效、更具韌性。 關於SAP 作為企業應用和商業AI的全球領導者，SAP位於商業和技術的交匯點。50多年來，企業一直信賴SAP通過整合財務、採購、人力資源、供應鏈和客戶體驗等核心業務營運，來發揮其最佳表現。如需瞭解更多SAP資訊，請瀏覽https://www.sap.com/hk 。 如要查詢更多資訊，請聯絡（只限傳媒）： 縱橫公共關係顧問集團 （SPRG） 葉銘諾（Vincent Ip） 崔駿宏（Andico Tsui） 電話：2114 4341 / 5498 9705 電話：2114 4346 / 6902 3831 電郵：vincent.ip@sprg.com.hk 電郵：andico.tsui@sprg.com.hk 傳真：2114 0880 傳真：2114 0880



