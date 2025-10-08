Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, October 8, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 8 October 2025, 10:15 HKT/SGT
Share:

來源 SAP
SAP Business Suite 整合AI、數據與應用 推動下一代企業轉型
- SAP借助角色型Joule智能助手重塑企業級AI、實現跨業務線的智能體協同

香港, 2025年10月8日 - (亞太商訊) - 在首屆 SAP Connect 大會上，SAP 展示如何通過AI、數據與應用程式的整合，創造前所未有的商業價值。本次發布的突破性創新涵蓋多個範疇，包括能與人類協作以提升效率的全新角色型 Joule 智能助手網絡、可推動更深入洞察的數據生態系統，以及可實現中斷預測的供應鏈軟件。這些創新為企業營運模式帶來新一輪變革。

SAP 在首屆 SAP Connect 大會上，展示如何通過AI、數據與應用程式的整合，創造前所未有的商業價值重。

SAP 執行董事會成員、產品研發負責人Muhammad Alam表示：「在不確定性成為新常態的當下，企業需要的不是由各種『單項優勢軟件（Best-of-Breed）』拼湊而成的系統。今天的發布展示了 SAP Business Suite 的強大力量，讓AI、數據與應用程式整合，推動更明智的決策、更迅速的執行以及更大規模的轉型。」

SAP 執行董事會成員、產品研發負責人 Muhammad Alam

與人類協作的AI

SAP 公布了 Joule 的新階段，它將作為 SAP Business Suite（商業套件）價值創造核心的AI引擎。有賴 SAP Business Suite 的應用程式與數據，SAP 推出新一代具備角色感知的 Joule 智能助手。每個 Joule 智能助手均設計為可與特定業務角色的人員協作，並能調用、編排和管理適配的智能體，從而讓人類專注於提升洞察力和生產力。

支撐 Joule 智能助手的是一個持續擴展的專業化智能體庫，能執行特定職能下的複雜工作流程。例如，一個「人員管理」智能助手可協調一組專用智能體，其中包括全新的人員洞察智能體，幫助洞悉和解決薪酬異常等問題，助力管理者提升績效。一個新的「財務規劃」智能助手將由多個專業智能體支持，包括全新的現金管理智能體，幫助優化現金流和利息收益，推動財務效率提升。這一系列角色感知型智能助手不僅能在各自領域提升人機協作效率，還能跨業務職能協作，解決複雜的企業問題。

打破界限的數據

數據在推動AI變革的力量，但往往被孤立在不同系統中。在 SAP Connect 大會上，SAP 推出 SAP Business Data Cloud Connect（BDC Connect），以消除此類障礙。SAP BDC Connect 能夠將 BDC 與合作夥伴平台安全連接，實現跨組織和跨技術界限的業務就緒型數據產品的雙向流動。

通過零複製共享，數據可始終安全地儲存在 SAP 系統內，同時客戶現有的數據平台也能即時存取，保留業務情境，無需成本高昂的數據複製。如此一來，可減少數據孤島、簡化數據管道，避免冗餘，確保能在所需時間和場景下獲取可靠的數據產品。

此外，SAP 宣布 Databricks 和 Google Cloud 已率先成為支持 SAP BDC Connect 的合作夥伴，未來還將有更多夥伴加入。如 2025 年 2 月發布，SAP Databricks 是 SAP Business Data Cloud（業務數據雲）的一項數據服務，而 BDC Connect 會將其優勢拓展至開放的數據生態系統中。這些合作將讓客戶更快獲取專為分析和AI設計的數據產品，幫助團隊更快速、更簡便地將原始數據轉化為實時業務成果。

將數據轉化為行動的應用

企業級應用程式是 SAP 獨特價值主張的核心所在，既能創造數據，又能體驗AI驅動的洞察。SAP Supply Chain Orchestration 是一款全新的AI原生解決方案，結合 SAP Joule 的強大功能與實時知識圖譜，可在多層供應商環節中實時檢測風險並協調響應，幫助客戶降低成本，維持供應鏈正常運作。SAP Engagement Cloud 作為一款全新的客戶體驗解決方案，能利用業務關鍵情境，實現與客戶、供應商及其他利益相關方的個性化互動。下一代 SAP Ariba 採購套件則是一款AI原生解決方案，可將智能融入支出管理的每個階段，涵蓋從採購尋源到供應商協作的全過程。

這些 SAP Business Suite 創新標誌著一個新時代的開啟，AI、數據與應用程式之間的自我強化正推動企業更智能、更高效、更具韌性。

關於SAP

作為企業應用和商業AI的全球領導者，SAP位於商業和技術的交匯點。50多年來，企業一直信賴SAP通過整合財務、採購、人力資源、供應鏈和客戶體驗等核心業務營運，來發揮其最佳表現。如需瞭解更多SAP資訊，請瀏覽https://www.sap.com/hk

如要查詢更多資訊，請聯絡（只限傳媒）：

縱橫公共關係顧問集團 （SPRG）

葉銘諾（Vincent Ip）

崔駿宏（Andico Tsui）

電話：2114 4341 / 5498 9705

電話：2114 4346 / 6902 3831

電郵：vincent.ip@sprg.com.hk

電郵：andico.tsui@sprg.com.hk

傳真：2114 0880

傳真：2114 0880


話題 Press release summary

部門 Enterprise IT, Artificial Intel [AI]
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
SAP
June 13, 2025, 22:52 HKT/SGT
SAP商業AI持續釋放數據價值 驅動企業韌性增長
May 21, 2025, 12:46 HKT/SGT
SAP商業AI重塑企業營運
Feb 26, 2024, 15:03 HKT/SGT
SAP推出優惠計劃 鼓勵香港企業開啟雲端轉型之路
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       