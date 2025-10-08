SAP Business Suite 整合AI、數據與應用 推動下一代企業轉型

數據在推動AI變革的力量，但往往被孤立在不同系統中。在 SAP Connect 大會上，SAP 推出 SAP Business Data Cloud Connect（BDC Connect），以消除此類障礙。SAP BDC Connect 能夠將 BDC 與合作夥伴平台安全連接，實現跨組織和跨技術界限的業務就緒型數據產品的雙向流動。
通過零複製共享，數據可始終安全地儲存在 SAP 系統內，同時客戶現有的數據平台也能即時存取，保留業務情境，無需成本高昂的數據複製。如此一來，可減少數據孤島、簡化數據管道，避免冗餘，確保能在所需時間和場景下獲取可靠的數據產品。
此外，SAP 宣布 Databricks 和 Google Cloud 已率先成為支持 SAP BDC Connect 的合作夥伴，未來還將有更多夥伴加入。如 2025 年 2 月發布，SAP Databricks 是 SAP Business Data Cloud（業務數據雲）的一項數據服務，而 BDC Connect 會將其優勢拓展至開放的數據生態系統中。這些合作將讓客戶更快獲取專為分析和AI設計的數據產品，幫助團隊更快速、更簡便地將原始數據轉化為實時業務成果。
將數據轉化為行動的應用
企業級應用程式是 SAP 獨特價值主張的核心所在，既能創造數據，又能體驗AI驅動的洞察。SAP Supply Chain Orchestration 是一款全新的AI原生解決方案，結合 SAP Joule 的強大功能與實時知識圖譜，可在多層供應商環節中實時檢測風險並協調響應，幫助客戶降低成本，維持供應鏈正常運作。SAP Engagement Cloud 作為一款全新的客戶體驗解決方案，能利用業務關鍵情境，實現與客戶、供應商及其他利益相關方的個性化互動。下一代 SAP Ariba 採購套件則是一款AI原生解決方案，可將智能融入支出管理的每個階段，涵蓋從採購尋源到供應商協作的全過程。
這些 SAP Business Suite 創新標誌著一個新時代的開啟，AI、數據與應用程式之間的自我強化正推動企業更智能、更高效、更具韌性。