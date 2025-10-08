全球詐騙案件激增：全球超過一半成年人曾遭遇詐騙，23%蒙受金錢損失



荷蘭海牙, 2025年10月8日 - (亞太商訊) - 全球反詐騙聯盟（Global Anti-Scam Alliance，簡稱 GASA）與 Feedzai 合作發佈了《2025 年全球詐騙現狀報告》（Global State of Scams 2025 Report）。該報告基於對來自 42 個市場、共 46,000 名成年人的調查結果，全面分析了詐騙行為在全球範圍內的普遍程度、影響以及相關政策挑戰。 GASA《全球詐騙現狀》報告 在過去 12 個月中，全球有 57% 的成年人曾遭遇詐騙事件，其中 23% 實際遭受了金錢損失。購物詐騙影響了 54% 的受害者，而投資詐騙與“意外之財”類詐騙各影響了 48% 的人群。詐騙事件在南美洲、非洲及大洋洲最為頻繁，這些地區每四位成年人中就有一位在過去一年內遭受了經濟損失。 研究還揭示了詐騙對人們造成的情感創傷。69% 的受害者表示因此承受了巨大的心理壓力，17% 表示自信心受到打擊，14% 則稱詐騙事件導致家庭關係緊張。儘管如此，許多詐騙案件仍未被舉報，主要原因在於人們不清楚該向何處報告。 全球有 93% 的成年人表示，他們在面對可疑優惠或交易時會採取至少一項驗證措施以確認其真實性。然而，許多人依然依賴一些效果較低的方法，例如：檢查拼寫或語法錯誤（27%）、在同一網站上查看評論（24%）、或確認該公司是否擁有社交媒體帳號（21%）。 儘管全球近四分之三的成年人對自己識別詐騙的能力充滿信心，但詐騙仍然普遍存在，許多受害者不僅蒙受經濟損失，還有相當一部分人從未舉報過遭遇。 全球反詐騙聯盟（GASA）總經理 Jorij Abraham 表示：“我們面臨著巨大的挑戰——全球有 73% 的人相信自己能夠識別詐騙，但過去一年仍有近四分之一的人遭受了經濟損失。詐騙不僅在掏空人們的錢包，更在侵蝕信任、加劇家庭壓力。事實證明，僅靠反詐騙宣傳活動遠遠不夠。我們必須持續教育消費者，開發更完善的技術方案來識別並阻止（人工智能驅動的）詐騙行為，同時加強國際合作，才能真正抓住詐騙分子。” Feedzai 首席執行官 Nuno Sebastião 補充道：“如今的欺詐行為早已不只是交易問題，而是意圖問題。犯罪分子正在實時利用人們的信任、行為與科技漏洞。要阻止他們，不僅要發現異常，更要理解人類行為模式。沒有任何一家銀行或支付機構能單獨做到這一點。唯一的出路是——金融機構與網絡安全團隊之間的協同合作。唯有如此，我們才能在全球範圍內保護消費者的安全。” 《2025 年全球詐騙現狀報告》強調，詐騙行為已不再是個別的犯罪事件，而是對消費者安全、金融穩定及數位經濟信任構成的全球性威脅。GASA 與 Feedzai 呼籲全球各方加強國際協作，開發更高效的防詐騙工具，並在各大平台、政府及行業間建立明確的責任機制。 完整報告可在此下載： https://www.gasa.org/research 聯繫資訊

