技術派掌舵 ESG引領 奇瑞汽車構築長期價值護城河

香港, 2025年10月7日 - (亞太商訊) - 在港股市場震盪分化、資金更趨理性的背景下，9 月 25 日登陸聯交所的奇瑞汽車（9973.HK），上市首日公司股價高開11.22%，最終報收31.92港元。近日雖有所波動，但整體依然高於發售價，表現出較強的韌性。值得一提的是，本次IPO，奇瑞汽車獲得了高瓴、景林、晶合集成、地平線、國軒高科、合肥建匯、星宇股份等多家基石投資者認購其發售股份，印證了長線資本對其全球化故事和新能源轉型戰略的信心。

對於汽車行業這類重資產、長週期的產業而言，短期股價表現往往容易受市場情緒與行業週期擾動，但長期表現始終錨定於企業穿越週期的核心能力。奇瑞汽車「技術派管理層」的戰略定力與「ESG 深度佈局」—— 前者保障戰略落地的連貫性，後者契合全球可持續發展趨勢，共同構築起抵禦行業週期、實現長期持續增長的核心壁壘。

技術派掌舵+強執行落地，管理層護航戰略長期兌現

企業的長期發展，離不開管理層對行業趨勢的精准判斷與戰略執行的堅定落地。奇瑞汽車以尹同躍為核心的管理層團隊，深耕汽車行業數十年，兼具深厚的技術基因與市場化視野，從根本上保障了公司戰略的連貫性與前瞻性，避免短期利益導向的搖擺。

作為技術出身的掌舵者，尹同躍自奇瑞汽車創立之初便確立「技術立企」 的發展理念。在自主品牌普遍依賴技術引進時，堅持自主研發關鍵核心技術，開發出中國第一台國產乘用車專用發動機以及中國第一款擁有完整知識產權的8AT變速箱；在新能源與智能化浪潮來臨時，依託深厚實力，迅速實現從混動系統到輔助駕駛技術能力在內的關鍵技術突破。這種「技術優先」的戰略定力，讓奇瑞在行業多次轉型中始終站穩腳跟。

更關鍵的是，奇瑞汽車管理層具備言出必行的強執行能力。在全球化佈局上，奇瑞汽車早早將目光放向海外，如今已連續 22 年蟬聯中國自主品牌乘用車出口冠軍，2024 年海外收入占比達 39.7%；在新能源轉型上，依託技術實力和產品開發能力，快速推出高端新能源品牌及車型，進一步提升品牌價值。2024 年發佈十款全新車型中有9款為新能源車型，同年新能源銷量同比暴漲 267.4%，在全球前二十大乘用車公司中排名第一。

這種「定戰略、抓執行、見成果」的閉環能力，使奇瑞汽車可以將戰略規劃能快速轉化為業績增長，進一步提升資本市場對其長期發展的信心。2022-2024 年，奇瑞汽車營收複合增長率達 70.7%，淨利潤複合增長率 57.1%。

ESG 深度佈局 打造全球化競爭「綠色通行證」

在全球資本市場愈發重視可持續發展的當下，ESG 已不再是「加分項」，而是企業參與國際競爭的必備能力。奇瑞汽車不僅在業務規模和技術實力上行業領先，更在綠色生產、社會責任等可持續發展維度打造隱形護城河，為長期價值增長注入確定性。

在綠色生產領域，奇瑞已構建起全鏈條的環保體系，硬核實力獲官方認證。公司有五座中國生產工廠獲得國家級「綠色工廠」認證，並在供應鏈管理、能源利用等方面不斷優化，2024年能源消耗中可再生能源佔比17%，較2023年提升9.4個百分點。這些指標不僅契合中國「雙碳」政策導向，更符合歐洲等海外高端市場對環保生產的嚴苛要求，相當於為奇瑞汽車全球化拓展拿到綠色通行證。

產品安全與社會責任方面，奇瑞汽車將技術創新與用戶安全緊密結合，智能駕駛輔助系統和智能座艙的搭載率持續提升，並在多個海外市場實現符合當地法規的安全標準。2024年奇瑞汽車入選《財富》發佈的「2024年中國ESG影響力榜」，還獲評工信部「綠色供應鏈管理企業」，並於2024年獲得中國汽車工業協會授予的「可持續發展實踐優秀案例」。這一系列第三方背書，為其贏得全球長期資金的青睞奠定了基礎。

從管理層戰略定力到 ESG 深度佈局，奇瑞汽車展現出的不僅是短期業績的高增長，更是長期價值的可持續性。對於港股市場投資者而言，在汽車行業轉型的關鍵期，奇瑞既擁有「技術 +全球化」的顯性增長動能，又具備「管理層 + ESG」 的隱性競爭壁壘。隨著上市後募資逐步投入研發與海外市場拓展，其長期價值將進一步釋放，有望成為港股汽車板塊中兼具成長性與穩定性的核心配置標的。

