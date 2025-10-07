HotelRunner 與 Visa 全球合作 推動旅遊產業的嵌入式與自動化金融

倫敦, 2025年10月7日 - (亞太商訊) - HotelRunner，身為領先的旅遊與旅宿科技平台，與全球數位支付領導者 Visa 宣布建立全球策略性首選合作夥伴關係，旨在賦能旅遊與旅宿產業中各種規模的企業。此次合作結合 Visa 值得信賴的全球基礎設施與安全的跨境支付能力，以及 HotelRunner 在旅宿科技領域的深厚佈局與廣泛觸及，致力於解決旅遊業的「最後一哩」挑戰，並讓新興市場的中小企業 (SMEs) 更加公平地取得金融服務。透過此合作，HotelRunner 將與 Visa 共同提供強大的技術基礎設施與 B2B 連結，讓住宿供應商──從摩洛哥的精品飯店到峇里的家庭旅館──都能快速且安全地跨境收款。

結合雙方的優勢，兩家公司旨在推動全球旅遊與旅宿生態系的經濟成長，同時提供無縫、安全且可擴展的金融解決方案。此合作為嵌入式金融的新時代奠定基礎，特別著重於獨立飯店，藉由提供進入全球支付網絡的管道，帶來嶄新的發展機會。

「旅遊建立在信任之上，而信任則取決於安全且可靠的基礎設施。」HotelRunner 創辦人兼管理合夥人 Ali Beklen 表示：「透過結合 HotelRunner 的全球旅宿網絡與 Visa 無可比擬的專業，我們正在打造旅遊產業的自動化金融基礎設施。這不僅僅關乎支付，更是關乎建立能夠驅動未來十年全球旅遊的金融軌道。我們正在重塑跨境旅遊商務的未來，讓其對全球企業而言更安全、更智慧、更具包容性。」

針對此次合作，HotelRunner 創辦人兼管理合夥人 Arden Agopyan 表示：「HotelRunner 已經花費逾十年時間，構建起旅宿產業的數位中樞。長期以來，中小型與獨立住宿業者及旅行社一直被排除在全球金融流動與支付經濟之外。而如今，我們與 Visa 攜手改變這一現況。我們將我們的觸及力與可靠平台，結合全球最受信任的網絡之一，共同打造新一代的標準──一個自動化、安全、無縫且可擴展的旅遊支付體系。」

Visa 全球 B2B 旅遊業務負責人 Tania Platt 表示：「我們與 HotelRunner 的合作展現了雙方如何攜手推動整個 B2B 旅遊生態系的創新。透過結合 Visa 值得信賴的全球支付網絡與 HotelRunner 的旅宿平台，我們正在協助旅遊企業更無縫且更安全地連結、交易與成長。我們正共同開啟新的機會，並強化全球旅遊生態系。」

此次合作將在全球範圍內推動，Visa 與 HotelRunner 將與歐洲、亞太、中東、非洲等地的重要旅遊企業攜手合作。此夥伴關係將帶來創新的嵌入式與自動化金融服務，支持全球數以百萬計的旅遊企業。

來源: HotelRunner

