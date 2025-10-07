全球科技先驅 CZ 與 Shazam 共同創辦人將主講 2025 年巴林金融科技論壇

巴林麥納麥, 2025年10月7日 - (亞太商訊) - 2025 年金融科技前瞻論壇（FinTech Forward 2025，簡稱 FF25）——該地區首屈一指的戰略性金融科技盛會——今日宣布，今年的論壇將邀請兩位享譽全球的創新領袖擔任主題演講嘉賓：前幣安（Binance）執行長趙長鵬（Changpeng Zhao，簡稱 CZ），以及 Shazam 共同創辦人迪拉吉·穆克吉（Dhiraj Mukherjee）。他們的參與彰顯了這一旗艦盛會作為全球創新舞台的地位，匯聚了那些推動產業變革、並重新定義全球數以百萬計人們與科技及金融服務互動方式的領袖人物。

趙長鵬（Zhao），廣為人知的 CZ，是全球交易量最大之加密貨幣交易所幣安（Binance）的創辦人兼前執行長。在他的領導下，幣安迅速成長，服務遍及 180 個國家、超過 2.35 億名用戶，並提供逾 350 種數位資產的交易。自 2017 年創立以來，幣安在不到十年的時間內便躍升為全球領導者，其發展歷程充分體現了金融科技產業變革的規模與速度。CZ 將在論壇中分享其深刻洞見，為 FF25 關於金錢、金融市場與全球創新未來的討論注入極具啟發性的觀點。

穆克吉（Mukherjee）則是革命性應用程式 Shazam 的共同創辦人，該應用徹底改變了人們發現與連結音樂的方式。Shazam 於 2002 年推出，是最早在大規模層面運用人工智慧的行動應用之一，全球下載量最終突破二十億次。該公司於 2018 年被蘋果公司（Apple）收購。穆克吉現今被廣泛視為「負責任創新」與「數位生態系統未來」領域的思想領袖，他的職業生涯展現了科技塑造人類體驗的強大力量，使其觀點對於 FF25 關於創意、顛覆與影響的討論尤具啟發價值。

他們的參與進一步強化了本次盛會匯聚多元觀點的能力，讓更多聲音共同探討塑造金融未來的力量。兩位講者將分別於「爐邊對談」（Fireside Chat）環節中發表演說——CZ 的場次主題為「加密貨幣的轉型：合法性、信任與現代金融的未來」（Crypto in Transition: Legitimacy, Trust and the Future of Modern Finance）；而迪拉吉·穆克吉（Dhiraj Mukherjee）的對談則將聚焦於如何進行長期成功的策略規劃，並實現持久且永續的影響力。

2025 年 10 月 8 日至 9 日於巴林會展世界中心（Exhibition World Bahrain, EWB）舉行的 FF25，由巴林經濟發展委員會（Bahrain Economic Development Board, Bahrain EDB）主辦，充分發揮巴林作為區域金融樞紐與進入 2.15 兆美元海灣合作理事會（GCC）市場門戶的優勢。巴林以其靈活且前瞻的監管架構著稱，在開放銀行（Open Banking）、數位資產與雲端採用等領域皆居於領先地位。再加上高素質的雙語人才與先進的科技基礎設施，使巴林成為金融科技公司及國際企業進入中東市場的理想啟航基地。

藉由邀請 CZ 與迪拉吉·穆克吉等遠見卓識的領袖人物，2025 年金融科技前瞻論壇（FinTech Forward 2025）再次確認其作為中東地區領先金融科技論壇的地位，同時彰顯巴林作為全球商業樞紐及推動金融未來發展催化者的獨特角色。如欲了解更多有關 FinTech Forward 2025 的資訊及註冊方式，請點此瀏覽。

