全球化佈局與強勁技術實力共振 奇瑞汽車長期投資價值凸顯

香港，2025年10月3日 - (亞太商訊) - 在政策支持、技術創新驅動以及全球市場需求增長的多重加持下，全球汽車產業正加速向電動化、智能化方向轉型升級，展現出蓬勃的發展態勢。奇瑞汽車（9973.HK）作為中國最大的自主品牌出口企業，憑藉其強大的綜合實力和廣泛的市場佈局，在全球汽車產業變革中佔據著重要地位。

2025年9月25日，奇瑞汽車正式在港交所主板掛牌上市，自上市以來，面對港股市場的波動環境，公司股價表現穩定，充分展現出資本市場對公司龍頭地位、技術實力及盈利前景的認可，彰顯中國自主汽車品牌在国际市场的強勁韌性與投資價值。

深耕國內外市場 業務規模及銷售收入快速提升

自1997年成立以來，奇瑞汽車致力於引領行業創新，深耕國內外市場，業務實現了全球化佈局。在國內市場，公司業務規模及銷售收入迅速增長，市場份額不斷擴大。於2024年，公司在中國的乘用車銷量較2023年增長56.0%，而新能源汽車銷量較2023年增長277.3%。根據弗若斯特沙利文的資料，於2024年，公司的燃油車和新能源汽車於中國銷量的增速在中國前十大乘用車公司中均排名第一。

在海外市場，截至最後實際可行日期，奇瑞汽車的乘用車已銷往100多個國家和地區，全球累計銷量超過1,300萬輛。自2003年以來，公司連續22年位居中國自主品牌乘用車公司乘用車出口量第一。於2024年，公司分別在歐洲、南美和中東及北非地區銷量位列中國自主品牌乘用車公司第一，以及在北美及亞洲（中國除外）銷量位列中國自主品牌乘用車公司第二。

卓越技術實力 業績增長迅猛

除了全面的業務佈局，奇瑞汽車還擁有卓越的技術實力，這無疑是公司取得成功的關鍵所在。多年來，公司精心打造了全方位的技術體系，涵蓋鯤鵬動力、火星架構、雄獅智艙及輔助駕駛系統。

具體而言，鯤鵬動力作為公司的動力總成系統，涵蓋了發動機、變速箱、電驅動及電池安全系統四大核心技術。根據弗若斯特沙利文的資料，公司在汽車行業的發動機及變速箱系統開發和製造方面處於領先地位，堪稱行業領跑者。

火星架構作為公司的汽車開發平台，主要包含兩項核心技術——汽車平台及E/E架構。這一架構使公司能夠實現研發成本效益，降低開發風險，並加快推出適用於不同平台車型的可靠新產品。雄獅操作系統是公司的智能座艙系統，旨在通過提供更安全、更舒適的駕駛環境以及智能艙內功能，顯著提升駕駛員和乘客的艙內體驗。此外，公司還為乘用車提供輔助駕駛系統，該系統不僅符合中國及歐盟的主動安全法規，還能夠很好地適應中國及海外市場不同路況及複雜場景，展現了公司在智能駕駛領域的強大實力。

強勁的技術實力與全面的業務佈局，讓奇瑞汽車的業績實現了迅猛增長。2022年至2024年，公司營業收入從人民幣926.18億元增加至人民幣2,698.97億元，複合年增長率達70.7%；淨利潤從人民幣58.06億元增加至人民幣143.34億元，複合年增長率達57.1%。2025年一季度，公司實現營業收入人民幣682.23億元，同比增長24.2%；淨利潤人民幣47.26億元，同比增長90.9%，盈利能力持續提升。

總體而言，奇瑞汽車憑藉其深厚的技術積累、優異的產品質量和廣泛的市場佈局，在全球汽車產業變革中取得了顯著成就，展現出強大的市場競爭力，成為中國自主汽車品牌的傑出代表。未來，公司將持續加大技術創新投入，進一步拓展全球市場，鞏固其在全球汽車產業中的重要地位，進而為投資者帶來長期投資價值與豐厚的回報。

