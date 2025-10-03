OMP 發布 UnisonIQ：改變供應鏈決策的 AI 突破

比利時安特衛普，2025年10月3日 - (亞太商訊) - 全球供應鏈規劃解決方案領導者 OMP 今日宣布推出 UnisonIQ，這是一項顛覆性的 AI 協同框架，透過人機協作徹底改變供應鏈決策。嵌入於 OMP 的 Unison Planning™ 平台中， UnisonIQ 提供具備深度洞察的常駐智能代理，運用 Unison Companion（一款生成式 AI 助理）以及業界領先的 AI 引擎。

UnisonIQ

連結四十年供應鏈創新，邁向智能代理時代

隨著供應鏈面臨前所未有的複雜性與波動，企業所需的不僅僅是傳統的規劃工具——而是能夠自我調適、學習並自主行動的智慧系統。Gartner 預測，到 2030 年，有 50% 的跨職能供應鏈管理 (SCM) 解決方案 將採用智能代理，在生態系統中自主執行決策。

透過 UnisonIQ，產業領導者能夠在全球供應鏈中協同決策導向的規劃。此一框架伴隨製造商推進其轉型旅程，實現從 AI 輔助營運，到 智能代理團隊協作，再到 完全自主規劃 的無縫演進。這個 人機協作的新時代，使規劃人員能以前所未有的一致性、敏捷性與卓越性，協調端到端的供應鏈——即使在不斷的干擾中亦然。

透過在完全透明的情況下實現自主規劃，UnisonIQ 展示了自主與代理型 AI 如何改變「無接觸式決策」的未來，並協助組織在持續不斷的市場波動中建立韌性。

供應鏈顧問 Andrew Byer 表示：「這是一場立基於現實的進化，而非僅僅是流行語，其設計旨在帶來漸進式價值並推動商業採用。有了 UnisonIQ，組織現在可以超越被動規劃，邁向真正主動、完全自主的決策。」

UnisonIQ 的三大支柱

1. 常駐智能代理：實現真實世界的 AI 成功

UnisonIQ 透過「決策導向、事件驅動」的智能代理，在供應鏈管理中引入全新典範，不僅僅是技術突破，更提供了一個支撐企業韌性與成長的策略性平台。憑藉四十年的供應鏈創新與專業經驗，並與創新合作夥伴共同進行驗證與優化，UnisonIQ 帶來了一套健全的自主規劃框架。

其 智能代理架構 包含多元化的「角色型代理」，配備各種 AI 技能，包括 優化、情境管理、資料管理 等，將關鍵決策轉化為可執行的規劃，並能持續從感測與使用者指令中學習。

供應規劃代理：持續優化生產與配送決策

情境規劃代理：模擬複雜情境，以進行前瞻性規劃

需求規劃代理：預測市場變化並優化預測流程

資料管理代理：確保所有規劃系統中的資料品質與一致性

「在 Zero100 Live 2025 上，我們親眼見證了由智能代理 AI 驅動的決策導向規劃已不再只是未來願景，而是正在發生的現實。」首席商務長 Philip Vervloesem 表示。「UnisonIQ 結合數十年的供應鏈專業知識與最先進的 AI 技術，協助規劃人員從被動反應轉向自信而自主的決策。」

2. Unison Companion：推動協作與採用

雖然 Unison Planning 的 AI 驅動方法能夠主動優化供應鏈營運，但其生成式 AI 助理 Unison Companion 則進一步提升使用者採用率與協作度，充分釋放平台價值。Unison Companion 專為支援廣泛的使用者群體而設計，運用自然語言能力加速上手過程，並提高平台利用率。

認知到不同使用者有不同需求，Unison Companion 能以商業語言，依角色量身定制——無論是追求更佳主數據品質的 資料架構師、影響 S&OP 情境的 業務領導者，還是單純想知道訂單何時交付的 銷售人員。這種 個人化、AI 驅動的支援，確保每位使用者不論技術專業程度，都能從平台獲得最大價值。

3. AI 引擎：以預測與規範智慧解決複雜問題

UnisonIQ 整合了一套高度先進的 AI 引擎組合，專為支援自主、決策導向的供應鏈規劃而設計。在常駐智能代理的驅動下，這些引擎結合了 經典優化技術、先進機器學習 (ML) 與 可解釋人工智慧 (XAI)，在整個規劃流程中實現敏捷性、透明度與策略洞察。

透過 望遠鏡式數位分身 (telescopic digital twins)，結合先進優化與機器學習，這些引擎使企業能夠在考量真實世界限制的同時，進行模擬、探索與優化供應鏈。其成果是：更智慧、更敏捷的決策，以及在 服務、庫存、成本與 ESG 指標 上的更強績效——並能完全理解每一個決策的形成與執行方式。

探索更多 AI 創新、案例研究與分析師見解。

親身體驗 UnisonIQ 的實力

誠邀您參加 OMP REAL Conference 2025，將於 11 月 18–19 日在邁阿密舉行，親眼見證 UnisonIQ 的實際應用。屆時，您將聆聽來自 AstraZeneca、Beiersdorf、Eastman、Kraft Heinz、Land O'Lakes 以及 Visy 等全球領導企業的分享，了解他們如何透過 Unison Planning™ 推動創新擴展、打造永續供應鏈並提升韌性。

關於 OMP

OMP 透過提供業界最佳的數位化供應鏈規劃解決方案，協助面臨複雜規劃挑戰的企業實現卓越、成長和持續發展。遍布消費品、生命科學、化學、金屬、紙張、塑膠及包裝等多個行業的數百家客戶均受益於 OMP 獨特的 Unison Planning™ 解決方案。

