沙特電力公司任命哈立德·本·薩利姆·阿爾加姆迪(Khalid Bin Salem AlGhamdi) 工程師為首席執行官

利雅得，沙特阿拉伯, 2025年10月2日 - (亞太商訊) - 沙特電力公司（SEC）董事會宣佈，自2025年10月1日起，任命哈立德·本·薩利姆·阿爾加姆迪(Khalid Bin Salem AlGhamdi )工程師為公司首席執行官。該決定體現了董事會對沙特人才能力的信心，以及他們在推動王國電力行業發展中發揮的重要作用，而電力行業是該國正在進行的經濟和社會轉型的重要推動力。

沙特電力公司任命哈立德·本·薩利姆·阿爾加姆迪工程師為首席執行官

在談及此次任命時，阿爾加姆迪工程師表達了對這份信任的深切自豪，並向“兩聖地守護者”薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特國王，以及王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特殿下（願真主保護他們）致以誠摯的感謝，感謝他們對沙特電力公司（SEC）始終如一的支持，使公司能夠取得重大里程碑，並不斷強化其在推動國家發展中的作用。他同時感謝能源大臣阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲王子殿下的指導和密切關注，他的領導力始終是SEC成功的重要基石。

阿爾加姆迪工程師還感謝公司董事會的信任和支持，並強調這種信心將成為持續努力的重要動力，以滿足客戶和股東的期望。他補充道：“與SEC的同事們一道，我期待開啟新的集體奮鬥篇章，繼續在各個方面鞏固公司既有成就。在真主的恩典下，我們將持續滿足全國超過1100萬客戶的期望，提供可靠且高質量的電力服務。我們將著力進一步提升電網可靠性，並不斷增強公司對‘沙特願景2030’宏偉目標的貢獻——鞏固SEC作為國家領先公共事業機構以及全球能源格局關鍵參與者的地位。”

阿爾加姆迪工程師被認為是王國傑出的國家級領導之一。他曾在沙特電力公司（SEC）擔任多個高級職位，包括技術服務執行副總裁、風險與合規代理副總裁、2022年至2023年間的總工程師，以及數字與技術高級副總裁。在這些崗位上，他主導並監督了公司範圍內多項重要戰略和項目的實施。

