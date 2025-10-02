Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, October 2, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Thursday, 2 October 2025, 12:00 HKT/SGT
Share:

來源 Saudi Electricity Company
沙特電力公司任命哈立德·本·薩利姆·阿爾加姆迪(Khalid Bin Salem AlGhamdi) 工程師為首席執行官
沙特電力公司任命哈立德·本·薩利姆·阿爾加姆迪工程師為首席執行官

利雅得，沙特阿拉伯, 2025年10月2日 - (亞太商訊) - 沙特電力公司（SEC）董事會宣佈，自2025年10月1日起，任命哈立德·本·薩利姆·阿爾加姆迪(Khalid Bin Salem AlGhamdi )工程師為公司首席執行官。該決定體現了董事會對沙特人才能力的信心，以及他們在推動王國電力行業發展中發揮的重要作用，而電力行業是該國正在進行的經濟和社會轉型的重要推動力。

Eng. Khalid bin Salem AlGhamdi沙特電力公司任命哈立德·本·薩利姆·阿爾加姆迪工程師為首席執行官

在談及此次任命時，阿爾加姆迪工程師表達了對這份信任的深切自豪，並向“兩聖地守護者”薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特國王，以及王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲·阿勒沙特殿下（願真主保護他們）致以誠摯的感謝，感謝他們對沙特電力公司（SEC）始終如一的支持，使公司能夠取得重大里程碑，並不斷強化其在推動國家發展中的作用。他同時感謝能源大臣阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲王子殿下的指導和密切關注，他的領導力始終是SEC成功的重要基石。

阿爾加姆迪工程師還感謝公司董事會的信任和支持，並強調這種信心將成為持續努力的重要動力，以滿足客戶和股東的期望。他補充道：“與SEC的同事們一道，我期待開啟新的集體奮鬥篇章，繼續在各個方面鞏固公司既有成就。在真主的恩典下，我們將持續滿足全國超過1100萬客戶的期望，提供可靠且高質量的電力服務。我們將著力進一步提升電網可靠性，並不斷增強公司對‘沙特願景2030’宏偉目標的貢獻——鞏固SEC作為國家領先公共事業機構以及全球能源格局關鍵參與者的地位。”

阿爾加姆迪工程師被認為是王國傑出的國家級領導之一。他曾在沙特電力公司（SEC）擔任多個高級職位，包括技術服務執行副總裁、風險與合規代理副總裁、2022年至2023年間的總工程師，以及數字與技術高級副總裁。在這些崗位上，他主導並監督了公司範圍內多項重要戰略和項目的實施。

聯繫信息
Saudi Electricity Company
Al-Arid, Riyadh
alkahrabacare@se.com.sa
920001100.

來源: Saudi Electricity Company



話題 Press release summary

部門 电子产品, 环境, ESG
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Saudi Electricity Company
Aug 11, 2025, 11:00 HKT/SGT
沙烏地電力公司2025年第二季淨利成長22%
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       